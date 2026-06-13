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Από την Ανδριολάτου μέχρι τον Νούσια: Ιστορικός κάνει recast στην «Οδύσσεια» του Νόλαν, ποιους Έλληνες ηθοποιούς προτείνει
Από την Ανδριολάτου μέχρι τον Νούσια: Ιστορικός κάνει recast στην «Οδύσσεια» του Νόλαν, ποιους Έλληνες ηθοποιούς προτείνει
Δείτε βίντεο με τις εντυπωσιακές -και καθαρά ελληνικές - επιλογές εν αναμονή της πρεμιέρας της ταινίας
Τις δικές της προτάσεις για το cast της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε μία Ελληνίδα ιστορικός και αρχαιολόγος, στο κανάλι που διαθέτει στο YouTube.
Η ιστορικός μάλιστα πρότεινε Έλληνες ηθοποιούς, όπως τον Τάσο Νούσια για τον ρόλο του Οδυσσέα (στην ταινία ο ρόλος ερμηνεύεται από τον Ματ Ντέιμον) και τη Μαρία Ναυπλιώτου για τον ρόλο της Πηνελόπης (στην ταινία παίζει η Αν Χάθαγουεϊ). Για Τηλέμαχο προτείνει τον Αναστάση Ροϊλό και για Ευρύλοχο τον Νίκο Κουρή.
Αναμενόμενη αλλά εντυπωσιακή ήταν η πρότασή της για την Ωραία Ελένη, μετά και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή της μαύρης Λουπίτα Νιόνγκο. Η ιστορικός πρότεινε την Κλέλια Ανδριολάτου, με πολλούς να συμφωνούν.
Για τον ρόλο του Μενελάου προτείνει τον Μελέτη Ηλία, για Αγαμέμνονα τον Αιμίλιο Χειλάκη και για Κλυταιμνήστρα τη Μαρία Πρωτόπαππα.
Η ιστορικός είδε στην Αθηνά Μαξίμου τη θεά Αθηνά, στον Λεωνίδα Κακούρη τον Δία και στον Νίκο Ψαρρά τον Ποσειδώνα, ενώ για τον ρόλο του Αντίνοου προτείνει τον Γιώργο Γεροντιδάκη, για τον Αχιλλέα τον Αποστόλη Τότσικα και για Καλυψώ την Ευαγγελία Συριοπούλου.
Οι επιλογές δεν περιορίστηκαν μόνο σε ανθρώπους, καθώς σημαντικός για το ομηρικό έπος είναι ο Άργος, ο πιστός φίλος του Οδυσσέα, με την ιστορικό να εκφράζει την πεποίθηση ότι σήμερα θα ήταν λακωνικός ή κρητικός κυνηγετικός σκύλος.
Ιδιαίτερα επαινετικά είναι τα σχόλια των χρηστών. Ένας εξ αυτών, σημείωσε ότι πολλοί έχουν υποδυθεί αντίστοιχους ρόλους σε αρχαίες τραγωδίες, ενώ μία άλλη χρήστης έγραψε ότι όλες οι επιλογές είναι πολύ καλύτερες από αυτές του Κρίστοφερ Νόλαν.
Η Οδύσσεια γυρίστηκε μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, όπως στον Ακροκόρινθο, το κάστρο της Μεθώνης και τη Βοϊδοκοιλιά.
Η ιστορικός μάλιστα πρότεινε Έλληνες ηθοποιούς, όπως τον Τάσο Νούσια για τον ρόλο του Οδυσσέα (στην ταινία ο ρόλος ερμηνεύεται από τον Ματ Ντέιμον) και τη Μαρία Ναυπλιώτου για τον ρόλο της Πηνελόπης (στην ταινία παίζει η Αν Χάθαγουεϊ). Για Τηλέμαχο προτείνει τον Αναστάση Ροϊλό και για Ευρύλοχο τον Νίκο Κουρή.
Αναμενόμενη αλλά εντυπωσιακή ήταν η πρότασή της για την Ωραία Ελένη, μετά και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή της μαύρης Λουπίτα Νιόνγκο. Η ιστορικός πρότεινε την Κλέλια Ανδριολάτου, με πολλούς να συμφωνούν.
Για τον ρόλο του Μενελάου προτείνει τον Μελέτη Ηλία, για Αγαμέμνονα τον Αιμίλιο Χειλάκη και για Κλυταιμνήστρα τη Μαρία Πρωτόπαππα.
Η ιστορικός είδε στην Αθηνά Μαξίμου τη θεά Αθηνά, στον Λεωνίδα Κακούρη τον Δία και στον Νίκο Ψαρρά τον Ποσειδώνα, ενώ για τον ρόλο του Αντίνοου προτείνει τον Γιώργο Γεροντιδάκη, για τον Αχιλλέα τον Αποστόλη Τότσικα και για Καλυψώ την Ευαγγελία Συριοπούλου.
Ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα, Άργος
Οι επιλογές δεν περιορίστηκαν μόνο σε ανθρώπους, καθώς σημαντικός για το ομηρικό έπος είναι ο Άργος, ο πιστός φίλος του Οδυσσέα, με την ιστορικό να εκφράζει την πεποίθηση ότι σήμερα θα ήταν λακωνικός ή κρητικός κυνηγετικός σκύλος.
Ιδιαίτερα επαινετικά είναι τα σχόλια των χρηστών. Ένας εξ αυτών, σημείωσε ότι πολλοί έχουν υποδυθεί αντίστοιχους ρόλους σε αρχαίες τραγωδίες, ενώ μία άλλη χρήστης έγραψε ότι όλες οι επιλογές είναι πολύ καλύτερες από αυτές του Κρίστοφερ Νόλαν.
Η Οδύσσεια γυρίστηκε μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, όπως στον Ακροκόρινθο, το κάστρο της Μεθώνης και τη Βοϊδοκοιλιά.
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