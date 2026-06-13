Ζόζεφιν: Ήθελα πολλά χρόνια να συνεργαστώ με τον Νίνο, τον θαυμάζω





Στη συνέχεια, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ήθελε να συνεργαστεί μαζί του, επισημαίνοντας τον θαυμασμό της για τη μουσική του πορεία και τη δισκογραφία του: «Μ ου αρέσει σαν καλλιτέχνης και τον θαυμάζω γενικά, και για τη δισκογραφία του και σαν καλλιτέχνη. Δεν αποκλείω το αν θα δείτε και μελλοντική συνεργασία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αυστηρότητα ανάμεσά μας. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ’ όλα και κάνουμε ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή. Είμαι πολύ καλά ».

Στη συναυλία που ετοιμάζει με τον Νίνο αναφέρθηκε η Ζόζεφιν , τονίζοντας ότι περιμένει να ζήσει μία στιγμή που εδώ και χρόνια ονειρευόταν, ενώ παράλληλα εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό της στο πρόσωπό του.Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» που προβλήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την επικείμενη κοινή εμφάνισή τους στη σκηνή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου στην Αθήνα.Η Ζόζεφιν ανέφερε ότι η συνεργασία αυτή αποτελεί μια επιθυμία που είχε εδώ και χρόνια, καθώς εκτιμούσε τον Νίνο πολύ πριν γίνουν ζευγάρι, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και κάποια μελλοντική μουσική σύμπραξη μεταξύ τους. Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια είπε: «Έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες, έχουμε και διάφορες εκπλήξεις. Εγώ ετοιμάζω τα χορευτικά μου, τα ντυσίματα, όλα αυτά. Μου αρέσει πάντα να παρουσιάζω κάτι όμορφο στο κοινό που με ακολουθεί και με ακούει, και χαίρομαι πολύ γιατί ήθελα πολλά χρόνια να συνεργαστώ με τον Νίνο και τώρα ήρθε η στιγμή».