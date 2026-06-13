Δρυμιώτης: Τρελό αυτό που συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ, είπαν παραδίδουμε το κόμμα στον Τσίπρα και εκείνος τους είπε «δεν σας θέλω»
Δρυμιώτης: Τρελό αυτό που συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ, είπαν παραδίδουμε το κόμμα στον Τσίπρα και εκείνος τους είπε «δεν σας θέλω»
«Η Καρυστιανού πηγαίνει από γκάφα σε γκάφα», είπε ο πολιτικός αναλυτής σε συνέντευξή του σχολιάζοντας τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις
Τον Απρίλιο του 2027 «βλέπει» εκλογές ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, ο οποίος σε σημερινή συνέντευξή του σχολίασε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, μετά και την εμφάνιση νέων κομμάτων στην πολιτική σκακιέρα.
Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Δρυμιώτης αναφέρθηκε αρχικά στον ΣΥΡΙΖΑ και στην πρόσφατη απόφαση που υπερψηφίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για την πολιτική στήριξη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
«Το πιο τρελό απ’ όλα είναι αυτό που συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ (στην Κεντρική Επιτροπή). Έχω την εντύπωση ότι, χωρίς να έχουν συνεννοηθεί με τον Τσίπρα, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, είπαν ότι εμείς παραδίδουμε το κόμμα στον Τσίπρα και εκείνος απάντησε ''δεν σας θέλω''. Αυτό σήμανε και το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας προσπαθεί τώρα να παρουσιάσει ένα καινούργιο πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με τους προηγούμενους. Φαίνεται ότι δεν είχαν συνεννοηθεί μαζί του», σημείωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Καλημέρα».
«Στη μάχη Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, η αναμέτρηση έχει κερδηθεί από τα αποδυτήρια. Άρα μένει να δούμε τη νέα κόντρα που διαμορφώνεται. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης βρίσκεται κάτω από μονοψήφιο ποσοστό, ενώ ο Τσίπρας τουλάχιστον είναι υψηλότερα», ανέφερε ο κ. Δρυμιώτης.
Όσον αφορά την πρόσφατη κόντρα και τα «καρφιά» που υπήρξαν μεταξύ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τα... διπλώματα οδήγησης.
«Αν αυτός που τον νίκησε έξι φορές «δεν κάνει ούτε για πατίνι», τότε ο ίδιος γιατί κάνει; Μαθαίνεις από μία αποτυχία, από μία δεύτερη [....] Εδώ μιλάμε για έξι ήττες. Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%. Το αν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, παίζεται», είπε, ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως «αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει το μπόνους εδρών, μπορεί να δούμε κυβέρνηση μειοψηφίας».
Όσον αφορά την Μαρία Καρυστιανού σημείωσε: «Η κυρία Καρυστιανού πηγαίνει από γκάφα σε γκάφα. Τώρα έγινε viral το να κάνουμε ψυχανάλυση στους Τούρκους πριν πάμε σε διαπραγμάτευση. Κι εγώ έχω τη βούληση να γίνω ο Μπραντ Πιτ, μπορώ να γίνω; Και ο Κασσελάκης έκανε νούμερα όταν πρωτοβγήκε. Δεν ξέρω πού θα βρίσκεται πολιτικά, ας περιμένουμε λίγο ακόμη».
«Εμένα με ενοχλεί ο τίτλος του κόμματος ''Ελπίδα για τη Δημοκρατία''. Δεν έχουμε δημοκρατία, ρε παιδιά;», κατέληξε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.
Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Δρυμιώτης αναφέρθηκε αρχικά στον ΣΥΡΙΖΑ και στην πρόσφατη απόφαση που υπερψηφίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για την πολιτική στήριξη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
«Το πιο τρελό απ’ όλα είναι αυτό που συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ (στην Κεντρική Επιτροπή). Έχω την εντύπωση ότι, χωρίς να έχουν συνεννοηθεί με τον Τσίπρα, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, είπαν ότι εμείς παραδίδουμε το κόμμα στον Τσίπρα και εκείνος απάντησε ''δεν σας θέλω''. Αυτό σήμανε και το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας προσπαθεί τώρα να παρουσιάσει ένα καινούργιο πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με τους προηγούμενους. Φαίνεται ότι δεν είχαν συνεννοηθεί μαζί του», σημείωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Καλημέρα».
«Το Μητσοτάκης - Ανδρουλάκης έχει κερδηθεί από τα αποδυτήρια»Σε άλλο σημείο της συζήτηση ο πολιτικός αναλυτής εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υστερεί σημαντικά ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, σύμφωνα με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, δείχνοντας ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα ως τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επερχόμενες εκλογές.
«Στη μάχη Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, η αναμέτρηση έχει κερδηθεί από τα αποδυτήρια. Άρα μένει να δούμε τη νέα κόντρα που διαμορφώνεται. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης βρίσκεται κάτω από μονοψήφιο ποσοστό, ενώ ο Τσίπρας τουλάχιστον είναι υψηλότερα», ανέφερε ο κ. Δρυμιώτης.
Όσον αφορά την πρόσφατη κόντρα και τα «καρφιά» που υπήρξαν μεταξύ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τα... διπλώματα οδήγησης.
«Αν αυτός που τον νίκησε έξι φορές «δεν κάνει ούτε για πατίνι», τότε ο ίδιος γιατί κάνει; Μαθαίνεις από μία αποτυχία, από μία δεύτερη [....] Εδώ μιλάμε για έξι ήττες. Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%. Το αν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, παίζεται», είπε, ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως «αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει το μπόνους εδρών, μπορεί να δούμε κυβέρνηση μειοψηφίας».
Για Σαμαρά και ΚαρυστιανούΓια το κόμμα Σαμαρά: «Δυστυχώς φαίνεται ότι θα το κάνει. Εγώ μέχρι πρόσφατα νόμιζα ότι δεν θα το έκανε, γιατί δεν έβρισκε χρηματοδότες. Τώρα φαίνεται ότι βρήκε. Το μέγιστο που είχε πετύχει η «Πολιτική Άνοιξη» ήταν 4,88%. Τότε ήταν νεότερος, πιο δραστήριος και δεν τον είχαμε γνωρίσει όσο σήμερα. Με 4% πώς θα κυβερνήσει; Δεν είναι ξεφτίλα για έναν άνθρωπο που υπήρξε πρωθυπουργός να πάρει 4% ή 5%; Αν ακολουθήσουν δεύτερες εκλογές, είμαι βέβαιος ότι θα πέσει κάτω από το 3%».
Όσον αφορά την Μαρία Καρυστιανού σημείωσε: «Η κυρία Καρυστιανού πηγαίνει από γκάφα σε γκάφα. Τώρα έγινε viral το να κάνουμε ψυχανάλυση στους Τούρκους πριν πάμε σε διαπραγμάτευση. Κι εγώ έχω τη βούληση να γίνω ο Μπραντ Πιτ, μπορώ να γίνω; Και ο Κασσελάκης έκανε νούμερα όταν πρωτοβγήκε. Δεν ξέρω πού θα βρίσκεται πολιτικά, ας περιμένουμε λίγο ακόμη».
«Εμένα με ενοχλεί ο τίτλος του κόμματος ''Ελπίδα για τη Δημοκρατία''. Δεν έχουμε δημοκρατία, ρε παιδιά;», κατέληξε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.
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