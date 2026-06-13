Μητσοτάκης σε πολίτες στη Ρόδο: Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει - Χρέος να κρατήσουμε την Ελλάδα ασφαλή

, το οποίο θα περιλαμβάνει σύγχρονες κατοικίες για τη στέγαση του προσωπικού, ενώ προχωρά παράλληλα και η δημοπράτηση του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στη Ρόδου εντός των επόμενων 30 ημερών, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«

», ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας.

, συμπλήρωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

», τόνισε από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και συνέχισε:

χεδιαστεί», σημείωσε ακόμη ο Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό ότι προχωρά το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο Δωδεκανήσου στη Ρόδο.

», ανέφερε.

Νέο νοσοκομείο στην Κω, με χρηματοδότηση ύψους 45 εκατομμυρίων

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο συγκρότημα του παλιού νοσοκομείου Ρόδου, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι πλέον δρομολογείται η κατασκευή νέου νοσοκομείου στην Κω, που αποτελεί αίτημα της τοπικής κοινωνίας, χάρη στην εξασφάλιση 45 εκατομμυρίων ευρώ δημόσιων πόρων για το σκοπό αυτό.

», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.

«

», επισήμανε ο Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό ότι, μετά από συνεργασία του με τον Υπουργό Υγείας, θα υπάρχει μία καινοτομία στον σχεδιασμό του νέου δημόσιου νοσοκομείου, καθώς ακριβώς δίπλα στο κυρίως κτήριο θα κατασκευαστεί μεγάλος αριθμός σύγχρονων κατοικιών για το ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Προχωρά το master plan για το τουριστικό λιμάνι Ρόδου

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη, επισκέφθηκε το τουσυριστικό λιμάνι της Ρόδου, όπου ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του master plan που εκπονείται για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του, με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή του και έμφαση στις δυνατότητες υποδοχής κρουαζιέρας.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «ο τουρισμός στα Δωδεκάνησα αναδεικνύεται ανθεκτικός» και πως «οι τοπικοί φορείς τον μετέτρεψαν σε ναυαρχίδα», ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για

, η οποία αυτόματα γεννά την ανάγκη «να κινηθούμε γρήγορα για τη ζήτηση που είναι μπροστά μας».

Όσον αφορά τα εργασιακά σημείωσε: «Υπάρχει εργασιακή ειρήνη. Είναι πολύ καλό το κλίμα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Η συλλογική σύμβαση εργασίας στη Ρόδο προσφέρει υψηλότερες αμοιβές, όπου ο τουρισμός πηγαίνει καλά πρέπει να ωφελούνται και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι».

«Είμαστε ανοιχτοί, κ. Περιφερειάρχα, σε δημιουργικές ιδέες. Το βασικό το οποίο μας απασχολεί είναι να μην μένουν δημόσιες εκτάσεις αναξιοποίητες. Τώρα η ευθύνη περνά σε εσάς και εμείς θα σταθούμε στο πλευρό σας, αναμένοντας το δικό σας σχέδιο για να υποστηρίξουμε και χρηματοδοτικά, με όποιον τρόπο μπορούμε, τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσετε»,Δεχθήκαμε, κ. Πρόεδρε, το αίτημα όλων βασικά των συλλογικών φορέων της Ρόδου για να παραχωρήσουμε από το Νοσοκομείο της Ρόδου τον χώρο του παλαιού νοσοκομείου στην Περιφέρεια, ώστε να εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο αξιοποίησης ενός πολύ μεγάλου χώρου εντός του οικιστικού ιστού της πόλεως, που έχει μείνει αναξιοποίητος 26 χρόνια«Από εδώ έφυγε το νοσοκομείο το 2000, είμαστε στο 2026 κι εκτός από κάποιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, του Δήμου και του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου που στεγάζονται εδώ, το υπόλοιπο, κατά βάση το 80%, είναι τελείως αναξιοποίητο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χάνει πολλά έσοδα το κράτος, ο Δήμος, η πόλη, η τοπική κοινωνία. Πρέπει να βρούμε λύση. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στον κ. Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει την ευθύνη πια από σήμερα να αναλάβει αυτόν τον χώρο και νομίζω ότι θα παρουσιάσει κάτι σημαντικό για την τοπική κοινωνία»«Είμαστε στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, μόλις 300 μέτρα από το κέντρο της πόλης, σε μια έκταση που πλησιάζει ή ξεπερνάει τα 50 στρέμματα. Φανταστείτε μέσα στον πολεοδομικό ιστό, εδώ και 26 χρόνια -σωστά είπε ο κ. Υπουργός-, μία τεράστια τέτοια έκταση, εξαιρετικά σημαντική, μένει αναξιοποίητη. Σε κάποιες γωνιές της προσβάλλει κιόλας τον πολιτισμό μας, προσβάλλει και την εικόνα μας. Εμείς δεχθήκαμε την προτροπή των φορέων της πόλης να βγούμε μπροστά προκειμένου να δοθεί μία διέξοδος να γίνει επιτέλους ένα master plan, για να υπάρχει μια αξιοποίηση«Πιστεύουμε ότι αυτό εδώ το έργο δεν έχει να κάνει με την έκταση αυτή καθεαυτή μόνο, κ. Πρόεδρε, έχει να κάνει με μια προσπάθεια αναγέννησης μιας πόλης, που έχει να σχεδιαστεί εδώ και περίπου εκατό χρόνια. Μια πόλη πανέμορφη, υπέροχη, που είναι λίγο “κουρασμένη”.Έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε με ένα συνολικό πλάνο, μαζί με τους φορείς του τόπου, μαζί με την κοινωνία των πολιτών και βεβαίως με τον Δήμο της Ρόδου, ούτως ώστε να γίνει το κέντρο της αναγέννησης της πόλης της Ρόδου.Πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Υπουργού, ο οποίος στα διοικητικά θέματα είναι πολύ πιο γρήγορος ακόμα κι από εμάς -πρέπει να πω ότι μας εντυπωσιάζει αυτό-, αλλά τέλος πάντων και στο κομμάτι το χρηματοδοτικό πια από εσάς, θα μπορέσουμε σύντομα να προχωρήσουμε σε μία υπέροχη αξιοποίηση μιας πόλης που ξαναλέω, εκατό χρόνια μετά πρέπει να ξανασ«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να ανακοινώσουμε πια, ξεπερνώντας αυτόν τον Γολγοθά της γραφειοκρατίας και της ευρωπαϊκής, γιατί θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ότι τις επόμενες 30 ημέρες θα είναι “στον αέρα”, στο ΕΣΗΔΗΣ, δημοπρατημένο«Με την ευκαιρία της παρουσίας μου, λοιπόν, σήμερα στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα και καθώς συνοδεύομαι και από τον Υπουργό Υγείας, έχω τη μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από τη διυπουργική επιτροπή της κυβέρνησης η έγκριση για τη χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της Κω, ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα δημοπρατηθεί άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ. Εποπτεύουσα αρχή θα είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.Με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε και ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας στην Κω, ότι η δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου υλοποιείται, δρομολογείται πια οριστικά, καθώς έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους και η διαδικασία πια θα κινηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα«Να πω, καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την εμπιστοσύνη πάνω από όλα, και για το παλιό Νοσοκομείο της Ρόδου και για το Νοσοκομείο της Κω, αλλά πρώτα από όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί η Κως και το άξιζε και το περιμένει δεκαετίες τώρα το νέο νοσοκομείο. Και χαιρόμαστε γιατί όταν δουλεύουμε με δημιουργικότητα και καθαρό μυαλό δίνουμε λύση στα προβλήματα της κοινωνίας»Κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε ότι θα βγάλουμε ασπροπρόσωπους όσους μας έχουν εμπιστευτεί. Η Κως θα αποκτήσει σύντομα και χωρίς εγωισμούς, χωρίς κανέναν εγωισμό και εμείς χαιρόμαστε που προστίθεται σε αυτή την ομάδα και το ΤΑΙΠΕΔ, γιατί το κανονιστικό του πλαίσιο του δίνει μεγαλύτερη ευελιξία από εμάς και αυτό σημαίνει ότι ταχύτερα οι πολίτες της Κω θα αποκτήσουν την υποδομή στη δημόσια υγεία που τους αξίζει