Ιράν: Στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου ξεκινά η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, στις 9 Ιουλίου στη Μασχχάντ η ταφή του
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Ιράν: Στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου ξεκινά η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, στις 9 Ιουλίου στη Μασχχάντ η ταφή του

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών και των Αμερικανών

Ιράν: Στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου ξεκινά η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, στις 9 Ιουλίου στη Μασχχάντ η ταφή του
Η κηδεία για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ θα αρχίσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στην πόλη Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν στις 9 Ιουλίου, μετέδωσαν σήμερα, κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών και των Αμερικανών κατά της Τεχεράνης τον Φεβρουάριο.

Ο θάνατος του σηματοδότησε το τέλος των τριών και πλέον δεκαετιών που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

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