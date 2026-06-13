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Ιράν: Στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου ξεκινά η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, στις 9 Ιουλίου στη Μασχχάντ η ταφή του
Ιράν: Στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου ξεκινά η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, στις 9 Ιουλίου στη Μασχχάντ η ταφή του
Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών και των Αμερικανών
Η κηδεία για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ θα αρχίσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στην πόλη Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν στις 9 Ιουλίου, μετέδωσαν σήμερα, κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.
Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών και των Αμερικανών κατά της Τεχεράνης τον Φεβρουάριο.
Ο θάνατος του σηματοδότησε το τέλος των τριών και πλέον δεκαετιών που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών και των Αμερικανών κατά της Τεχεράνης τον Φεβρουάριο.
Ο θάνατος του σηματοδότησε το τέλος των τριών και πλέον δεκαετιών που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
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