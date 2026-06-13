Χαλκιδική: Ομόφωνα ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο λούνα παρκ με θύμα τον 19χρονο

Το δυστύχημα έγινε το 2024 και είχε χάσει τη ζωή του ο Γιάννης Καμπαϊλής - Ένοχοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του - Για απλή συνέργεια κρίθηκε ένοχος ο μηχανικός, ενώ ο χειριστής για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο