Χαλκιδική: Ομόφωνα ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο λούνα παρκ με θύμα τον 19χρονο
Χαλκιδική: Ομόφωνα ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο λούνα παρκ με θύμα τον 19χρονο
Το δυστύχημα έγινε το 2024 και είχε χάσει τη ζωή του ο Γιάννης Καμπαϊλής - Ένοχοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του - Για απλή συνέργεια κρίθηκε ένοχος ο μηχανικός, ενώ ο χειριστής για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο
Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών οι κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
Στο εδώλιο κάθονται ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ του Πευκοχωρίου, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance» και ο μηχανολόγος – μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού. Τα τέσσερα συγκεκριμένα πρόσωπα παραπέμφθηκαν να δικαστούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον αδελφό του που επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή.
Το δικαστήριο σήμερα, υιοθετώντας ουσιαστικά την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ομόφωνα ενόχους τον ιδιοκτήτη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τη σύζυγό του και τον μηχανικό για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα και τον χειριστή του μοιραίου μηχανήματος για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο.
Η δίκη είναι σε εξέλιξη και σε λίγη ώρα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επι των ελαφρυντικών και θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των ποινών.
Σημειώνεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται μετά πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν μάρτυρες, αξιολογήθηκε το αποδεικτικό υλικό και αναπτύχθηκαν οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.
Στην πρότασή της η εισαγγελική λειτουργός είχε αναφέρει στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι το Crazy Dance βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς, σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία.
Όπως είχε επισημάνει, επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. Η ίδια ανέφερε ότι η θραύση ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης- ανεξαρτήτως βάρους ή ταχύτητας, κι ότι η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.
«Αν ενδιαφερόταν, θα είχε γνώσεις ασφάλειας που θα προστάτευαν τους ίδιους τους επιβαίνοντες, θα ενδιαφερόταν για τον έλεγχο» τόνισε η εισαγγελέας, μιλώντας για τον 60χρονο ιδιοκτήτη που βρίσκεται προσωπικά κρατούμενος (εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους που είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους).
«Αποδείχθηκε ότι δεν διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης. Το μηχάνημα δεν ήταν σωστά εδρασμένο. Προσέλαβε άπειρο και νεαρό χειριστή, δεν μερίμνησε να τον εκπαιδεύσει σωστά ή να απασχολήσει έναν πιο έμπειρο. Δεν απέκλεισε τη δυνατότητα του χειριστή να βάλει μεγαλύτερη ταχύτητα, θα μπορούσε να βάλει κόφτη. Προχώρησε στη λειτουργία χωρίς κανένα αξιόλογο μέτρο ασφαλείας, ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Επρόκειτο συνολικά για ελαττωματικό μηχάνημα, που έπρεπε όλο να αντικατασταθεί», συμπλήρωσε.
Στο εδώλιο κάθονται ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ του Πευκοχωρίου, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance» και ο μηχανολόγος – μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού. Τα τέσσερα συγκεκριμένα πρόσωπα παραπέμφθηκαν να δικαστούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον αδελφό του που επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή.
Το δικαστήριο σήμερα, υιοθετώντας ουσιαστικά την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ομόφωνα ενόχους τον ιδιοκτήτη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τη σύζυγό του και τον μηχανικό για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα και τον χειριστή του μοιραίου μηχανήματος για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο.
Η δίκη είναι σε εξέλιξη και σε λίγη ώρα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επι των ελαφρυντικών και θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των ποινών.
Η εισαγγελική πρόταση
Σημειώνεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται μετά πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν μάρτυρες, αξιολογήθηκε το αποδεικτικό υλικό και αναπτύχθηκαν οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.
Στην πρότασή της η εισαγγελική λειτουργός είχε αναφέρει στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι το Crazy Dance βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς, σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία.
Όπως είχε επισημάνει, επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. Η ίδια ανέφερε ότι η θραύση ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης- ανεξαρτήτως βάρους ή ταχύτητας, κι ότι η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.
«Αν ενδιαφερόταν, θα είχε γνώσεις ασφάλειας που θα προστάτευαν τους ίδιους τους επιβαίνοντες, θα ενδιαφερόταν για τον έλεγχο» τόνισε η εισαγγελέας, μιλώντας για τον 60χρονο ιδιοκτήτη που βρίσκεται προσωπικά κρατούμενος (εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους που είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους).
«Αποδείχθηκε ότι δεν διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης. Το μηχάνημα δεν ήταν σωστά εδρασμένο. Προσέλαβε άπειρο και νεαρό χειριστή, δεν μερίμνησε να τον εκπαιδεύσει σωστά ή να απασχολήσει έναν πιο έμπειρο. Δεν απέκλεισε τη δυνατότητα του χειριστή να βάλει μεγαλύτερη ταχύτητα, θα μπορούσε να βάλει κόφτη. Προχώρησε στη λειτουργία χωρίς κανένα αξιόλογο μέτρο ασφαλείας, ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Επρόκειτο συνολικά για ελαττωματικό μηχάνημα, που έπρεπε όλο να αντικατασταθεί», συμπλήρωσε.
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