Οι έμποροι της ελπίδας και της νεότητας…

Κλείσιμο

Ενώπιον 1.280 συμμετεχόντων, ο Ντίπακ Τσόπρα¹, «πατέρας της κβαντικής ιατρικής», με τον ομόδοξό του Γουέιν Ντάιερ² «δίδαξαν», για πρώτη φορά στην Ελλάδα, «την ενέργεια που θεραπεύει». «Η κβαντική φυσική αποτελεί μηχανισμό θεραπείας καρκίνου, καρδιοπάθειας, γήρανσης», αναφέρεται στον πρόλογο του βιβλίου του Τσόπρα -παγκόσμιο best seller- «Quantum Healing», στην ελληνική έκδοση, το 1998. Αραγε, «η κβαντική θεραπευτική μηχανή» που αναμετριέται με καρκίνο, καρδιοπάθεια και γήρανση, πόσες εκατοντάδες αφελείς έστειλε -με το αζημίωτο- στας αιωνίους μονάς;Ανθoύν οι «ειδικές θεραπείες» που αποφέρουν στους «ειδικούς» τεράστια κέρδη. Δεκάδες ινστιτούτα, ιατρεία, οδοντιατρεία, «κλινικές» παρέχουν πάσης φύσεως ολιστικές έως κβαντικές θεραπείες. Υπάρχει κρατικός έλεγχος στη δράση των ινστιτούτων; Δεν νομίζω. Το κράτος εμπιστεύτηκε τον έλεγχο των ιατρείων στον Ιατρικό Σύλλογο. Ητοι: οι ελέγχοντες είναι και ελεγχόμενοι. Οι ελεγχόμενοι είναι και ελέγχοντες...Η ηγέτις της Ελπίδας Μαρία Καρυστιανού, «κβαντική ολιστική» παιδίατρος, δήλωσε: «Για να το κλείσουμε το θέμα της κβαντικής ιατρικής³, υπάρχουν online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard». Ετσι, κατάλαβα ότι η κβαντική «ειδικότητα» τη βοήθησε να ανακαλύψει το... ξυλόλιο! Ελπίζω να μη χορηγεί και συνταγές «κβαντικής παιδιατρικής». Μεταπτυχιακό τίτλο «κβαντικής ιατρικής» έχει -κατά δηλωσή της- και η ιατρός Ιωάννα Γάκα, από το Κβαντικό Πανεπιστήμιο Χονολουλού/Χαβάης! Οσο βρείτε μαθήματα -online- κβαντικής στο ΜΙΤ, άλλο τόσο θα βρείτε και στη Χαβάη κβαντικό πανεπιστήμιο. Ωραία τραγουδάει η Αλκηστη Πρωτοψάλτη:Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει...Επιστήμονες; Κομπογιαννίτες!Η πλασμαφαίρεση -θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος- είναι ιατρική πράξη για συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις και πραγματοποιείται ΜΟΝΟ σε ειδικές μονάδες, σε μεγάλα νοσοκομεία, με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Ωστόσο η πλασμαφαίρεση συστήθηκε από τη γιατρό Γάκα στον Γιώργο Μαζωνάκη ως ιδανική προετοιμασία ευεξίας για τη μεγάλη συναυλία του, σε λίγες μέρες. Η Βίσση προετοιμάστηκε με εντατική γυμναστική για τη δική της. Ο Μαζωνάκης με πλασμαφαίρεση στη Γάκα; Πώς αυτός ο καλός και ευαίσθητος άνθρωπος πείστηκε από έναν υπνωτιστή, μία Γάκα κι έναν σύζυγο-φιγουρίνι να κάνει πλασμαφαίρεση 7.000 ευρώ; Χάνοντας τη ζωή του, τεράστιοι προβολείς φώτισαν για πρώτη φορά τα «ινστιτούτα» που υπόσχονται επαναφορά όσων η φύση, έπειτα από κάποια ηλικία, σταδιακά αφαιρεί, τα παραϊτρεία με τις υπερθεραπείες που κάνουν πλούσιους τους ασυνείδητους «γιατρούς». Στην καλύτερη περίπτωση, εξαπατούν τους «ασθενείς» κι «άμα συμβεί η στραβή» χορηγούν διαβατήριο για τον παράδεισο...Η διακήρυξη της 12ης Σεπτεμβρίου 2026 από την Ενωση Ελληνων Φυσικών «περί κατάχρησης του όρου “κβαντικό-quantum”» ήρθε αργά. Επί 30 χρόνια η «κβαντική» κάνει αφαίμαξη σε όσους δεν συμφιλιώνονται με τον χρόνο. «Γιατροί-μάγοι» γίνονται διάσημοι, από στόμα σε στόμα. Κάνουν γνωριμίες, έχουν ευφράδεια, πειθώ, «επιστημονικά επιχειρήματα» και το κύρος που δίνει η λευκή ρόμπα.Τα «κορόιδα» έβαζαν μέσον να βρουν ραντεβού στην «κλινική» της Καρνεάδου 11! «Οι ασθενείς τους δήλωσαν πως οι γιατροί μας ζουν για μας. Είναι διαθέσιμοι όλο το 24ωρο, ασκώντας συμβουλευτική ακόμη και για τα προσωπικά μας προβλήματα». Εχω πολλές φορές σκεφθεί την, εν Ελλάδι, χρησιμότητα των ψυχιάτρων, αλλά σε τέτοια έκταση η κβαντική πανδημία; Δύσκολα να το σκεφτώ.Ο Τσόπρα, σε συνέντευξή του4 στις 7 Σεπτεμβρίου 2007, όταν ρωτήθηκε από τον Richard Dawkins5 «πού ακριβώς βρίσκεται η κβαντική φυσική στη θεραπεία» απάντησε: «Κβαντική θεραπεία; Ηταν απλώς μια μεταφορική έκφραση μου». Στις 11 Αυγούστου 2026 δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «I was wrong about quantum Physics» - «έκανα λάθος σχετικά με την κβαντική φυσική, όταν για μεγάλο μέρος της ζωής μου υποστήριζα πως η κβαντική φυσική και η συνείδηση τελικά θα συναντηθούν».«I want to withdraw that argument», «θέλω να αποσύρω αυτόν τον ισχυρισμό». Οποιοσδήποτε ισχυρισμός, ύστερα από τριάντα χρόνια, μπορεί να αποσυρθεί με τη δημοσίευση ενός άρθρου; Για τους «τυχερούς» που απλώς πλήρωσαν δεν χάθηκε και ο κόσμος. Εκείνοι που «πλήρωσαν» με την υγεία, με τη ζωή τους τις κβαντικές θεραπείες πώς θα αποκατασταθούν; Με μια «συγγνώμη έκανα λάθος»;Τουλάχιστον, η «θυσία» του Μαζωνάκη να μην πάει χαμένη.Αν, σήμερα, με διαβάζετε θυμωμένη, αποδώστε το στη μνήμη μιας... «θεραπείας»: εννέα χρόνων, άκουγα κι έβλεπα από τη μισάνοιχτη πόρτα τον «θεραπευτή» - δηλώνοντας ότι «αυτοθεραπευθείς από καρκίνο στη γλώσσα ανακάλυψε το φάρμακο για τον ξορκισμένο, με βάση το κουάκερ και αναμειγνύοντας βασιλικό πολτό με κρυφές και σπάνιες σκόνες», να λέει στη μάνα μου, ότι ο 40χρονος πατέρας μου «θα γίνει καλά». Ο πατέρας, έξυπνος άνθρωπος, ούτε γύρισε να τον κοιτάξει. Αν έλεγα στη μάνα μου ότι ήταν απατεώνας, θα είχε σημασία; Ηθελε τόσο πολύ να τον πιστέψει... Λίγες μέρες μετά, ο πατέρας μου έφυγε.