Ο Παναθηναϊκός θυμήθηκε τον καλό εαυτό του και έκλεισε ιδανικά τη διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, αφού πέρασε με επιβλητικό τρόπο από την «καυτή» έδρα της Ζάλγκιρις (72-87).Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις και έπιασαν υψηλά στάνταρ απόδοσης, ενόσω εμφάνισαν υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης στην άμυνα. Στοιχείο που παρουσίασαν κατ’ εξακολούθηση στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Αυτό είναι το μυστικό για τους παίκτες του Ομπράντοβιτς και αναμφίβολα η εμφάνιση στο Κάουνας πρέπει να αποτελέσει οδηγό για τη συνέχεια.Κόντρα στους Λιθουανούς είδαμε έναν κυριαρχικό Παναθηναϊκό μέσα στο γήπεδο, που ήξερε τι ζητούσε και πως να το πάρει. Ακόμα και όταν το ματς στράβωσε στην 3η περίοδο, οι παίκτες του «επτάστερου» έβγαλαν αντίδραση, έδειξαν χαρακτήρα και ανέκτησαν τα ηνία του αγώνα. Σε αυτό έπαιξαν σημαντικό ρόλο τρία στοιχεία. Πρώτο και κύριο η καθοδήγηση από τον «μαέστρο» Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έβαλε την ομάδα του σε… τάξη και φρόντισε να νοικοκυρέψει το παιχνίδι της.Δεύτερο στοιχείο ήταν η παρουσία του Χουάντσο Ερνάνγκομεθ. Ο Ισπανός φόργουορντ ήρθε φρέσκος από τον πάγκο στο φινάλε της 3ης περιόδου και έκλεισε τους διαδρόμους προς τη ρακέτα της ομάδας, ενώ καθάρισε πολλά ριμπάουντ. Τρίτο στοιχείο που έκανε τη διαφορά ήταν φυσικά η εκτελεστική δεινότητα του ανυπέρβλητου Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ασταμάτητος και πυροβολούσε διαρκώς το καλάθι της Ζάλγκιρις.Από ‘κει και πέρα, ήταν κομβικό για τους «πράσινους» (της Αθήνας) ότι περιόρισαν τα ατού των γηπεδούχων, όπως ο Έντουαρντς και ο Βαλαντσιούνας, οι οποίοι πήραν πολλές τραβηγμένες προσπάθειες, αλλά δεν κατάφεραν να πληγώσουν την ομάδα του Ζοτς. Και αυτό είναι κάτι που πιστώνεται στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, που είχε διαβάσει σε μέγιστο βαθμό τον τρόπο παιχνιδιού του αντιπάλου.Κατά τα λοιπά, είδαμε ότι ο Ομπράντοβιτς εμπιστεύεται όλους τους παίκτες του και φροντίζει να παίρνει το καλύτερο δυνατό από αυτούς. Για παράδειγμα κόντρα στη Ζάλγκιρις χρησιμοποιήθηκαν σε καίρια σημεία ο Φαλ και ο Γκραντ, που ήταν εκτός 12άδας στην Μπολόνια. Το Σάββατο εναντίον του Αμαρουσίου έκλεισε το ματς με τον Μωραΐτη στον «άσο» και έδωσε αρκετό χρόνο συμμετοχής στις… εφεδρείες, ξεκουράζοντας παράλληλα τα βασικά όπλα του.Μ’ αυτά και μ’ αυτά, ο «επτάστερος» κλείνει το πρώτο 1/3 της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας με το συμπαθητικό 9-4, αλλά είναι δεδομένο ότι έχει τρομακτικά περιθώρια βελτίωσης και προβλέπεται να παρουσιαστεί αρκετά βελτιωμένος μόλις αποκτηθεί η απαιτούμενη χημεία. Επειδή όμως ο χρόνος είναι αμείλικτος, η Βαλένθια περιμένει με άγριες διαθέσεις και θα αποτελέσει ένα καλό κρας-τεστ για τις δυνατότητες του «τριφυλλιού».