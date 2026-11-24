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Διαπιστώνοντας ότι η «επιχείρηση ωριμότητας» είναι για τα σκουπίδια, νιώθοντας και την αναπνοή του ΠΑΣΟΚ στον σβέρκο του, πετάχτηκε στο Παρίσι αναμιμνησκόμενος ημερών αρχαίων Γένοβας! Οθεν δημοσιοποίησε τουριστική φωτογραφία, γράφοντας: «Τα κοινωνικά κινήματα είναι σαν τον σεισμό... Αναγκαίος να ξαναπάρουμε πίσω τη ζωή μας». Θαμμένοι στα ερείπια, τραυματίες και επιζώντες, παίρνουμε ζωή από σεισμό; Οποία... καλολογική θεώρηση! Δεν είναι κακό να διαδηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Αλλά όχι ως... αρχιερεύς της κάθαρσης, έχοντας ο ίδιος βαρύ πολιτικό και θεσμικό φάκελο διαφθοράς!Αποκαλεί1 τον νυν πρωθυπουργό «αρχιερέα της διαφθοράς». Σιγά, χρυσέ μου. Κυβερνούσες την τετραετία με... ζώνη αγνότητας ηθικού πλεονεκτήματος; Οι υποθέσεις με δικαστική συνέχεια, εισαγγελική διερεύνηση, ελέγχους ευρωπαϊκών αρχών, έριξαν επάνω σου βαριές πολιτικές σκιές.Αυτός είναι ο λόγος για να κάνω αναδρομή στα ποιηθέντα, φρεσκάροντας τη μνήμη ΤΟΥ/ΣΑΣ!Ο Τσίπρας δημοπράτησε, στις 30 Αυγούστου 2016, τέσσερις τηλεοπτικές άδειες για να ελέγξει το τηλεοπτικό τοπίο, παρακάμπτοντας το ΕΣΡ. Την εκτέλεση του εγχειρήματος ανέλαβε ο υπουργός Νίκος Παππάς. Αλλά το ΣτΕ, τον Οκτώβριο του 2016, ακύρωσε τη δημοπρασία για συνταγματικούς λόγους2. Η παραπομπή Παππά στο Ειδικό Δικαστήριο αφορούσε την παρέμβαση υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου. Ο εγγυητής υπουργός της αμερόληπτης διαδικασίας βοηθούσε τον διαγωνιζόμενο Καλογρίτσα για την απόκτηση κομματικού καναλιού... Το Ειδικό Δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο επιβάλλοντας δύο χρόνια φυλάκισης για παράβαση καθήκοντος, με τριετή αναστολή. Στον συνεργό Καλογρίτσα επέβαλε χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Απόφαση αμετάκλητη.Ως πρωθυπουργός δύο μηνών, ο Τσίπρας ακύρωσε τον ενιαίο μειοδοτικό διαγωνισμό (2014) κατασκευής του έργου Πάτρα - Πύργος. Προκήρυξε νέο, τεμαχίζοντας σε οκτώ εργολαβίες το έργο. Δηλαδή, το μετέβαλε σε... μνημείο κατασκευαστικού σκανδάλου. Ο Χρήστος Καλογρίτσας (Κοινοπραξία Τοξότης - Ομάδα Κατασκευών) ανέλαβε τις τέσσερις, δίνοντας έκπτωση 50%. Επομένως, μη βιώσιμες! Λίγο μετά έμεινε με δύο. Εντέλει, με καμία! Δεν εκτέλεσε ούτε ένα μέτρο! Το 2019 κηρύχτηκε έκπτωτος. Η Δυτική Ελλάδα πλήρωσε ακριβά την «εξυπηρέτηση» Καλογρίτσα προς Τσίπρα. Το έργο παραδόθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τον Δεκέμβριο του 2025.Η διαχείριση της λιπασματοβιομηχανίας ELFE, συμφερόντων Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, έσκασε στο Μαξίμου: χρωστώντας περισσότερα από 120 εκατ. στη ΔΕΠΑ, η τροφοδοσία της συνεχιζόταν κανονικά! Στο επίκεντρο καταγγελιών και εισαγγελικών ερευνών για ευνοϊκή μεταχείριση βρέθηκε ο Μ. Πετσίτης, αμειφθείς με 201.000 ευρώ (2016-2017) από την ELFE. Την επισκεπτόταν συχνά, επικαλούμενος το Μαξίμου. Ηταν «ο Μανόλο του Παππά». Αραγε πώς προέκυψε τόσο χρέος όταν οι αρμόδιοι υπουργοί γνώριζαν την υπόθεση; Μα τι ρωτάω! Οι αστικές διαφορές ΔΕΠΑ - ELFE παραμένουν με πολυετείς και εκκρεμείς δίκες...Η Ε.Ε έδωσε 1,6 δισ. ευρώ, το 2015, για διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άσυλο, δομές, στέγαση, σίτιση, υγεία μεταφορές. Η OLAF, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης απάτης και διαφθοράς, ερεύνησε τα 48-52 εκατ. ευρώ για τη σίτιση (2016-2018), που διαχειριζόταν το υπουργείο Εθνικής Αμυνας: έλλειψη διαφάνειας διαγωνισμών για έκτακτες προμήθειες, διάχυση ευθυνών ανάμεσα σε υπουργεία, οργανισμούς, ΜΚΟ. Διατέθηκαν μεγάλα κονδύλια; Μέγιστα. Αλλά οι υποδομές παρέμειναν απάνθρωπες. Η έρευνα της OLAF δεν σημαίνει καταδίκη. Ομως το ζήτημα δεν είναι ανύπαρκτο, όπως θέλει το αφήγημα του «ηθικού πλεονεκτήματος της Αριστεράς»: Οι δαπάνες κρίθηκαν μη επιλέξιμες!Σκάνδαλο δεν είναι ότι έγινε (2016-17) απόπειρα πώλησης από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας 300.000 πυρομαχικών πυροβολικού 105 mm, αξίας 66 εκατ. ευρώ όπλων. Αλλά ότι ιδιώτης, με αμφισβητούμενη νομιμοποίηση, χειρίστηκε τη δήθεν διακρατική συμφωνία πώλησης Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος εμφανίστηκε ως αντιπρόσωπος του σαουδαραβικού κράτους, αλλά ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε ο Ελληνας πρόξενος στο Ριάντ... το γνώριζαν. Οι καταγγελίες Κοτζιά - Καμμένου αφήνουν σκιές μέχρι σήμερα για το πώς λειτουργούσε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Η θεσμική αναξιοπιστία, η αδιαφάνεια εξαγωγής στρατιωτικού υλικού μένουν ως σοβαρή θεσμική και διοικητική εκκρεμότητα.Η Novartis; Το πραγματικό σκάνδαλο ήταν οι αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας στον χώρο της Υγείας: νοσοκομεία, γιατροί, συνταγογραφήσεις. Το «μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους» ήταν η σκευωρία κατά επίφοβων πολιτικών αντιπάλων του Τσίπρα. Η Ελλάδα από τον χειρισμό Τσίπρα έχασε την αποζημίωση από τη Novartis! Τις πταίει; Μόνο ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο υπουργός του Δικαιοσύνης; Καταδικάστηκε για παραβάσεις καθήκοντος...Υπάρχουν κι άλλα σκάνδαλα; Φυσικά: Η εξαγορά από τη ΔΕΗ της ζημιογόνου EDS, στα Σκόπια, αντί 4,8 εκατ. ευρώ. Πωλητής; Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ζάεφ! Λίγες ημέρες πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών!Οι κυβερνητικοί χειρισμοί στο Θριάσιο; Κυρώθηκε ευνοϊκή σύμβαση με ιδιώτη, προτού εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή συμβατότητά της. Ποιος να μεσολάβησε;Το 2017 έγινε η αρχική υποκοστολόγηση (484 εκατ. ευρώ) για 20ετή επέκταση της αποκλειστικής εκμετάλλευσης ( 2026-2046) του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Αναθεωρήθηκε, με παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε 1,115 δισ. ευρώ !Προσπερνώ τροπολογίες, τελευταίας προεκλογικής στιγμής, καταγγελίες διαγραφής προστίμων δεκάδων εκατομμυρίων με αποφάσεις Τσίπρα λίγο πριν από τις εκλογές, και την επιχείρηση επιλογής της ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Για μένα, πάνω απ’ όλα, είναι η τραγωδία στο Μάτι. Εκατόν τέσσερις άνθρωποι χάθηκαν, σε λίγες ώρες. Δεν ήταν «η στραβή στη βάρδια» της αρχηγού Δούρου. Ηταν η αποτρόπαιη στρεβλή εικόνα του γυμνού κράτους Τσίπρα, χωρίς συντονισμό, διοίκηση, στοιχειώδη αίσθηση ευθύνης...Ισοφαρίζουν τα μέτωπα της Νέας Δημοκρατίας με τα σκάνδαλα Τσίπρα; Οχι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τα Τέμπη, συστημική αποτυχία και με ανοίκειους χειρισμούς στον τόπο του δυστυχήματος, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την απάτη για αγροτικές επιδοτήσεις, τις υποκλοπές, εκθέτοντας τη χώρα και την ποιότητα του κράτους δικαίου. Ωστόσο, η λογοδοσία δεν αποτελεί μονόδρομο. Ο Τσίπρας ζητά να ξεχάσουμε «τα κατορθώματά του», η Νέα Δημοκρατία κρύβεται πίσω από τα πεπραγμένα του.Ομως, η διαφθορά δεν είναι σύνθημα για συγκεντρώσεις, ούτε για καβγάδες στα τηλεοπτικά παράθυρα. Η υποχρέωση είναι να ελέγχονται όλοι: οι σημερινοί, οι χθεσινοί και, κυρίως, όσοι ζητούν να επιστρέψουν στην εξουσία, σαν να μην κυβέρνησαν ποτέ...1. Καλαμάτα, 2 Νοεμβρίου 2026, BEST TV.2. Το Σύνταγμα (άρθρο 15, παρ. 2) ορίζει ότι ο άμεσος έλεγχος της τηλεόρασης, άρα και η χορήγηση αδειών, ανήκει στην ανεξάρτητη αρχή ΕΣΡ.