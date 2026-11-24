Η ψυχανάλυση είναι το κατάλληλο εργαλείο. Εννοείται ότι χρησιμεύει για να καταλάβουμε και τους άλλους φωστήρες της προοδευτικής παράταξης τον Βαρουφάκη ή την Κωνσταντοπούλου.Για τους τρίτους τέτοιες συγκρούσεις είναι συνήθως ακατανόητες αλλά και διασκεδαστικές. Όπως φυσικά διασκεδαστική είναι και η τελευταία σύγκρουση του Σύριζα με τον κ. Τσίπρα για την εξεταστική και τα κόκκινα δάνεια. Εδώ δεν υπάρχει θέμα ψυχανάλυσης ή ιδεολογίας. Πρόκειται για μια «φραξιονιστική πάλη χωρίς αρχές», για να θυμηθούμε την προϊστορία της αριστεράς, όπου η επιβίωση του Σύριζα της κ. Δούρου περνά μέσα από την κατεδάφιση του κ. Τσίπρα. Δεν το παραδέχονται βέβαια. Οι Δούρου Παππάς και σία ισχυρίζονται ότι έβαλαν την περίοδο Σύριζα για λόγους ηθικής εντιμότητας. Ο Τσίπρας που τους ξέρει ωστόσο δεν τα χάφτει αυτά. Τους κατηγόρησε για προσπάθεια συμψηφισμού. Υπερασπίστηκε μάλιστα τα πεπραγμένα της θητείας του ισχυριζόμενος ότι δεν έγινε ούτε ένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας επί κυβερνήσεως Σύριζα. Ας το πει στο Λαφαζάνη που άλλα λέει και κατηγορεί τον Τσίπρα ότι αυτός καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς κι έστελνε τα ΜΑΤ να διώχνουν τους αλληλέγγυους. Για να μη θυμηθούμε τον Τσακαλώτο ο οποίος υπερασπιζόταν την ανάγκη πλειστηριασμών ώστε να μπορούν να συνεχίσουν οι Τράπεζες να δίνουν δάνεια. Ένας τραπεζίτης δεν θα το έλεγε καλύτερα.Για την κυβέρνηση φυσικά αυτός ο αλληλοσπαραγμός της αριστεράς σε «άχρηστες και εμφύλιες εξεταστικές», όπως τις χαρακτήρισε ο Νίκος Μπίστης, είναι ένα απρόσμενο μπόνους. Στις εργασίες της Επιτροπής θα κάνει πάρτι καθώς έχει την πλειοψηφία. Και μπορεί να καθίσει στο σκαμνί τον Σύριζα και τον κ. Τσίπρα οι οποίοι, ότι και αν λένε, είναι αυτοί που έφεραν το σημερινό θεσμικό πλαίσιο και ξεκίνησαν την εκχώρηση των δανείων σε funds. Τέτοιου είδους συγκρούσεις όμως ενισχύουν και τη θέση της ότι μόνο αυτή μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα. Απέναντι της έχει ένα συνονθύλευμα πολιτικών δυνάμεων που πρώτο στόχο έχουν τον εσωτερικό τους ανταγωνισμό. Μια σκασίλα είχαν για τη χώρα.Ο μόνος ο οποίος δεν έχει δικαίωμα πάντως να διαμαρτύρεται γι αυτή την κατάσταση είναι ο κ. Τσίπρας. Η δημιουργία της ΕΛΑΣ αποτελεί κορυφαία πράξη πολιτικού ναρκισσισμού. Είναι εντυπωσιακό μάλιστα πώς ο κ. Τσίπρας εξακολουθεί να πολιτεύεται χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Η τελευταία πιρουέτα του έχει ενδιαφέρον. Αρχικά υπό την καθοδήγηση των Γάλλων της Publicis, μας συστήθηκε με το άνοιγμα του προς το κέντρο. Όταν όμως είδε ότι αυτό δεν βρίσκει ανταπόκριση άλλαξε σκοπό αφήνοντας, ξεκρέμαστους όσους είχαν σπεύσει να εκθειάσουν τη μεταρρυθμιστική σοσιαλδημοκρατία. Τώρα η δεξαμενή του είναι ξανά η αριστερά. Όπως δήλωσε στο Νίκο Φελέκη συνομιλητής του Τσίπρα «από την αριστερά αντλούσε δύναμη και ψήφους. Η περιήγηση στο κέντρο έλαβε τέλος. Και όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες αυτό θα γίνεται εναργέστερο». Ένας άσπονδος φίλος του θα έλεγε ότι ο πρώην πρωθυπουργός προσχώρησε και πάλι στον Μαρξ, τον Γκράουτσο Μαρξ: «αυτές είναι οι αρχές μου, αν δεν σας αρέσουν έχω κι άλλες».Την προηγούμενη εβδομάδα όμως η κυβέρνηση είχε και ένα δεύτερο εξ ίσου απρόσμενο μπόνους: τη σύγκρουση που ξέσπασε για τη σημαία του Πολυτεχνείου. Άθελα του ίσως, σε αυτή τη φαρσοκωμωδία αυτή τη φορά συμμετείχε και το ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο οποίος έβαλε τη φωτιά ήταν, ποιος άλλος, ο Χάρης Δούκας. Ακολούθησε ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ, απάντηση του ΠΑΣΟΚ σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ανταπάντηση της ΕΛΑΣ, μπήκε στον καυγά και η ΠΑΣΠ και η εικόνα της αλληλοσπαρασσόμενης αντιπολίτευσης ολοκληρώθηκε. Την ώρα που ο όλος ο κόσμος έχει έρθει άνω κάτω και οι πολίτες καίγονται για τα προβλήματα τους αυτοί τσακώνονται για ένα πουκάμισο αδειανό όπως θα έλεγε και ο ποιητής. Ύστερα τους φταίνε οι δημοσκοπήσεις.ΥΓ. Στον καυγά μπήκε εκ των υστέρων και η ΝΔ κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για καπηλεία. Σφάλμα, το μόνο που πέτυχε είναι να ανακυκλώνονται οι ατυχείς δηλώσεις Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου.