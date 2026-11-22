Προφανώς, όταν μια ομάδα χάνει και τον βασικό εξτρέμ της, μετά από το βασικό «δεκάρι» της, ο τραυματισμός επισκιάζει τα πάντα. Ο Σαντίνο Αντίνο πιθανώς να χάσει όλη τη σεζόν σύμφωνα με όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός σίγουρα πια θα αναζητήσει βασικό (και όχι αναπληρωματικό) εξτρέμ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.Ούτε αυτή η ατυχία, όμως, ήταν αρκετή για να ανακόψει τη νικηφόρα πορεία του Τριφυλλιού απέναντι στον μαχητικό ΟΦΗ που είχε καθαρό μυαλό και στόχο, αλλά ασφαλώς όχι και το «βάθος» που έχει ο Παναθηναϊκός στον πάγκο του. Διότι από τη μια πλευρά ο Χρήστος Κόντης έκανε όλες τις αλλαγές του μετά το 70' και από την άλλη ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να σφραγίζει τη νίκη της ομάδας του με εκπληκτικό σουτ στο 85' και να βάζει ως αλλαγές τον Τεττέη και τον Καμαρά. Δυο «βασικούς», δηλαδή, τους οποόιυς είχε κρατήσει στον πάγκο για να βάλει τον Λούζα και τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος με άλμα... Μάικλ Τζόρνταν έσπασε τη δική του κακοδαιμονία (πέντε «δοκάρια» εφέτος!) και σκόραρε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα.Οι βάσεις για τη νίκη του Παναθηναϊκού, βέβαια, δεν μπήκαν από επιθετικό, αλλά από τον τερματοφύλακά του. Πρώτη φορά εφέτος στο πρωτάθλημα ο Ινιάκι Πένια βρέθηκε απέναντι σε αντίπαλο εκτελεστή από την άσπρη βούλα, καθοριστική ήταν η νίκη του επί του Ταξιάρχη Φούντα στο 45' +1'. Αυτή η απόκρουση έδωσε τα «φτερά» στους Πράσινους ενόψει του β' ημιχρόνου, στο οποίο πέτυχαν δύο γκολ, έχασαν δύο σπουδαίες ευκαιρίες (με Ντέσερς – Τεττέη) και κινδύνευσαν μόνο μία φορά, στο 61', όταν ο Φαν Ντρόνγκελεν που είχε υποπέσει σε χέρι – πέναλτι, έκλεισε σούπερ αποτελεσματικά τον Αϊτόρ στο τετ α τετ του Ισπανού με τον συμπατριώτη του.Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε εκτός από την ποιότητά του και το πάθος του και το χαρακτήρα νικητή που έχει χτίσει (ένατη σερί νίκη σε όλες τις διοργανώσεις) και το μέταλλό του για να κερδίσει αυτή την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Διαφορετικά, απλώς δεν θα νικούσε μια ομάδα που έχει πάρει Σούπερ Καπ από την ΑΕΚ, Κύπελλο από τον ΠΑΟΚ, που έχει νικήσει εφέτος και τον Δικέφαλο του Βορρά στο Ηράκλειο (όπως και πέρυσι στην Τούμπα) και τον Ολυμπιακό στο Φάληρο! Ηταν άτυχος ο Παναθηναϊκός διότι «πέτυχε» τους Κρητικούς φρέσκους και ξεκούραστους μετά από διακοπή του πρωταθλήματος και όχι «ξεζουμισμένους» μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι στο δύσκολο Europa League, αλλά το πήρε το τρίποντο χάρη στον Πένια, το σθένος του και το επίπεδο του «γεμάτου» ρόστερ του.Τώρα, πια, χρειάζεται ενίσχυση σοβαρή στις πτέρυγές του. Εμεινε με τον Πελίστρι ως μοναδικό αυθεντικό εξτρέμ. Ο Γιάγκουσιτς έκανε σούπερ εμφάνιση, ο Λιβάι σκόραρε, ο Ταμπόρδα είναι από την εκκίνηση της σεζόν υπερπολύτιμος, αλλά αν ο Αντίνο χάσει όλη τη σεζόν, τα... κουκιά δεν βγαίνουν. Μια μεταγραφή στη μεσαία γραμμή και μια ακραίου μεσοεπιθετικού είναι δεδομένες, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και για στόπερ και για μία επιπλέον κίνηση για 9-10άρι ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης Ουναϊ. Σε κάθε περίπτωση, μια μεγάλη ευκαιρία ξετυλίγεται μπροστά του: έκανε το πρώτο βήμα εναντίον του ΟΦΗ, έχει μπροστά του Ατρόμητο στο Περιστέρι και Αρη στο ΟΑΚΑ μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου: Αρης – Ολυμπιακός, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – ΑΕΚ είναι ένα... μενού στο οποίο δεν μπορούν να είναι όλοι χορτάτοι! Με 2/2 οι Πράσινοι μπορούν να αυξήσουν τη διαφορά τους και να πάνε στην Τούμπα με γερό “μαξιλαράκι” στην αρχή του β' γύρου...