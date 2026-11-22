Ο Άρης, μετά από πολλές δεκαετίες, προσπαθεί φέτος να μπει και πάλι φέτος σε τροχιά πρωταθλητισμού στο μπάσκετ, οπότε είναι απολύτως λογικό, λόγω της δικαιολογημένης απειρίας, η πορεία του να έχει τα πάνω και τα κάτω της





Μία από τις πιο συνηθισμένες ατάκες των προπονητών στο American Football είναι η εξής: «Ποτέ δεν είσαι τόσο καλός όσο φαίνεσαι όταν κερδίζεις, ούτε τόσο κακός όσο δείχνεις όταν χάνεις».







Ωστόσο, ένα κακό παιχνίδι δεν μπορεί να καθορίσει την πραγματική αξία μιας ομάδας, του Άρη στην προκειμένη περίπτωση.



Η σταθερή αξιολόγηση πρέπει να υπερέχει των συναισθηματικών μεταπτώσεων και, υπό αυτό το πρίσμα, θα πρέπει να αναλύονται τόσο οι νίκες όσο και οι ήττες.







Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε τόσο σε πνευματικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο, σημειώνοντας μια πολύ καθαρή νίκη.



Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι έπαιξαν με υψηλή ένταση σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Κέρδισαν σχεδόν όλες τις διεκδικήσεις μπάλας στο 50-50, έλεγξαν τον ρυθμό, εξουδετέρωσαν τα περισσότερα ατού του Άρη, ήταν εύστοχοι στα τρίποντα και κυριάρχησαν στα ριμπάουντ.



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Ανέθεσε το μαρκάρισμα του κινητήριου μοχλού του Άρη στον Γκρέι και, ταυτόχρονα, του βγήκε το ρίσκο με τα mismatch που προέκυψαν από την παρουσία του Ρόμπινσον-Ερλ. Ο Ντιμιτρίεβιτς, που αντιμετώπιζε ενοχλήσεις από την πρώτη περίοδο, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μόλις 6 πόντους και 1 ασίστ, στην χειρότερη εμφάνισή του με τη φανέλα του Άρη.



Παράλληλα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ πέτυχαν 18/36 τρίποντα (50%), τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν ελεύθερα σουτ, και μάζεψαν 15 επιθετικά ριμπάουντ, από τα οποία βρήκαν πολύτιμους πόντους στη συνέχεια των φάσεων.



Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 40-35 και τον Φόστερ να αστοχεί σε τρεις βολές σε νεκρό χρόνο, ύστερα από φάουλ του Μπιρτς.



Δεν έγινε κυρίαρχος της Basket League επειδή κέρδισε πανάξια τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό πριν από λίγες μέρες, ούτε αξίζει απαξίωσης επειδή ηττήθηκε χθες, δικαιότατα, από τον ΠΑΟΚ.Μία από τις πιο συνηθισμένες ατάκες των προπονητών στο American Football είναι η εξής: «Ποτέ δεν είσαι τόσο καλός όσο φαίνεσαι όταν κερδίζεις, ούτε τόσο κακός όσο δείχνεις όταν χάνεις».Οι νίκες είναι πιθανό να «μακιγιάρουν» αδυναμίες, ενώ οι ήττες βαραίνουν ψυχολογικά και προκαλούν υπέρμετρα αυστηρή κριτική.Ωστόσο, ένα κακό παιχνίδι δεν μπορεί να καθορίσει την πραγματική αξία μιας ομάδας, του Άρη στην προκειμένη περίπτωση.Η σταθερή αξιολόγηση πρέπει να υπερέχει των συναισθηματικών μεταπτώσεων και, υπό αυτό το πρίσμα, θα πρέπει να αναλύονται τόσο οι νίκες όσο και οι ήττες.Ο Άρης, συνολικά ως οργανισμός, δεν διαχειρίστηκε ορθολογικά το χθεσινό ντέρμπι, με αποτέλεσμα να προκύψει η ήττα, και μάλιστα με το βαρύ 99-77.Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε τόσο σε πνευματικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο, σημειώνοντας μια πολύ καθαρή νίκη.Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι έπαιξαν με υψηλή ένταση σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Κέρδισαν σχεδόν όλες τις διεκδικήσεις μπάλας στο 50-50, έλεγξαν τον ρυθμό, εξουδετέρωσαν τα περισσότερα ατού του Άρη, ήταν εύστοχοι στα τρίποντα και κυριάρχησαν στα ριμπάουντ.Το τακτικό πλάνο του Τρινκιέρι είχε δύο βασικούς άξονες: την εξουδετέρωση του Ντιμιτρίεβιτς και τον έλεγχο των ριμπάουντ.Ανέθεσε το μαρκάρισμα του κινητήριου μοχλού του Άρη στον Γκρέι και, ταυτόχρονα, του βγήκε το ρίσκο με τα mismatch που προέκυψαν από την παρουσία του Ρόμπινσον-Ερλ. Ο Ντιμιτρίεβιτς, που αντιμετώπιζε ενοχλήσεις από την πρώτη περίοδο, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μόλις 6 πόντους και 1 ασίστ, στην χειρότερη εμφάνισή του με τη φανέλα του Άρη.Παράλληλα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ πέτυχαν 18/36 τρίποντα (50%), τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν ελεύθερα σουτ, και μάζεψαν 15 επιθετικά ριμπάουντ, από τα οποία βρήκαν πολύτιμους πόντους στη συνέχεια των φάσεων.Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 40-35 και τον Φόστερ να αστοχεί σε τρεις βολές σε νεκρό χρόνο, ύστερα από φάουλ του Μπιρτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» μείωσαν σε 40-38 και 42-40 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Στη συνέχεια, ωστόσο, υπέπεσαν σε σωρεία λανθασμένων επιλογών, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να ξεφύγουν με +12 στο τέλος της περιόδου.



Στην τέταρτη περίοδο, οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρήκαν απάντηση σε κάθε εύστοχο τρίποντο των Μόργκαν και Τολιόπουλου. Έτσι, η διαφορά όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά, με το επιμέρους 6-0 στο τέλος, το 93-77 μετατράπηκε στο τελικό 99-77.



Ο Άρης δεν έπαιξε το μπάσκετ που αντιπροσωπεύει την κουλτούρα του Βασίλη Σπανούλη. Ο μοναδικός τομέας στον οποίο η ομάδα θύμισε κάπως τον καλό της εαυτό ήταν το επιθετικό transition, όπου σημείωσε 23 πόντους έναντι μόλις 8 του ΠΑΟΚ.



Η ήττα είναι λογικό να έχει φέρει απογοήτευση. Η απαξίωση, όμως, δεν δικαιολογείται.



Στην πρώτη φετινή κρίση, μετά την ήττα από την Καρδίτσα, ο Σπανούλης βρήκε την απάντηση.



Θεωρώ δεδομένο ότι ο κόουτς θα κάνει το ίδιο και τώρα.



Όπως είπε, «οι ομάδες δεν κρίνονται τον Νοέμβριο».



Υπάρχει δρόμος μπροστά…

22.11.2026, 13:25