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Ο Ζίβκοβιτς είναι ΠΑΟΚ. Είναι άσπρο και μαύρο. Είναι το έμβλημα στη φανέλα. Το γράφω χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί έξι χρόνια τώρα έχω σχηματίσει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για τον Αντρίγια.Τον θεωρώ την προσωποποίηση της αθλητικής ηθικής, έναν ποδοσφαιριστή που έχει καταλάβει καλύτερα από πολλούς τι σημαίνει να είσαι αρχηγός μιας ομάδας όπως ο ΠΑΟΚ. Και ξέρετε ποιο είναι το σημαντικότερο; Ότι είναι ηγέτης, αλλά δεν ντρέπεται να είναι και συμπαίκτης. Δεν αντιμετωπίζει το περιβραχιόνιο ως κάποιο ιδιαίτερο προνόμιο. Το κουβαλάει ως ευθύνη. Κι αυτό, πιστέψτε με, δεν είναι τόσο συνηθισμένο όσο νομίζουμε.Θα μπορούσαμε να καθίσουμε και να συζητάμε για ώρες τα τρία γκολ απέναντι στην Κηφισιά. Προσωπικά, δεν βρίσκω μεγάλο νόημα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-0, ο Ζίβκοβιτς έκανε το πρώτο του χατ τρικ με την ασπρόμαυρη φανέλα, πήρε την μπάλα του αγώνα αγκαλιά και πήγε σπίτι του. Ωραία όλα αυτά, αλλά έχει βάλει πολύ σημαντικότερα γκολ από τα συγκεκριμένα. Μέχρι την Κυριακή είχε πετύχει οκτώ φορές από δύο γκολ σε ένα παιχνίδι, του έλειπαν τα τρία. Τα έβαλε κι αυτά. Μάλιστα, θα μπορούσε να είχε τελειώσει νωρίτερα τη δουλειά, αν δεν είχε προηγηθεί το οφσάιντ του Γιαννούλη στη φάση με την καταπληκτική κάθετη του Σανταμαρία. Το χατ τρικ θα μείνει στο προσωπικό του αρχείο.Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι αυτό που συμβαίνει γύρω του, αλλά αυτό που αρχίζει να συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Πάρτε, για παράδειγμα, τη συνεργασία του με τον Τζόντζο Κένι. Στο τέταρτο λεπτό ο Άγγλος βγάζει την ασίστ, ο Σέρβος σκοράρει. Και οι δύο με το αριστερό πόδι! Οι δυο τους παίζουν πλέον με κλειστά μάτια. Ο ένας ξέρει πού θα βρίσκεται ο άλλος, πότε θα κάνει την κίνηση, πότε θα του δώσει την μπάλα. Ο Κένι έχει βρει τον άνθρωπό του στη δεξιά πλευρά και ο Ζίβκοβιτς έναν συνεργάτη που τον καταλαβαίνει. Είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο αξιόπιστο δίδυμο του σημερινού ΠΑΟΚ.Ο «Ζίλε» έφτασε τα εβδομήντα τρία γκολ, σύμφωνα με άλλες καταγραφές 74, και 75 ασίστ σε 293 συμμετοχές. Μιλάμε για συμμετοχή σε περισσότερα από ένα γκολ ανά δύο παιχνίδια. Έχει ήδη ανέβει στην ένατη θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Φέτος, σε έντεκα παιχνίδια πρωταθλήματος, έχει έξι γκολ και πέντε ασίστ. Έντεκα συμμετοχές σε γκολ σε έντεκα αγώνες! Είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας του, βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος τόσο στα γκολ όσο και στις ασίστ.Εδώ και μερικές εβδομάδες παρατηρούμε κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Ο Ζίβκοβιτς είναι ξανά ο πραγματικός leader και μέσα στα αποδυτήρια. Αναφέρομαι στην προσωπικότητα που μπορεί να κρατήσει μια ομάδα όρθια, να βάλει τους υπόλοιπους στη σωστή κατεύθυνση, να απαιτήσει χωρίς να προσβάλει και να στηρίξει χωρίς να χαϊδεύει αυτιά. Όποιος έχει παίξει μπάλα ξέρει πόσο μετράει αυτό. Ειδικά σε μια ομάδα που προσπαθεί να βρει καινούργιες ισορροπίες.Ο Σέρβος κάπτεν εξακολουθεί να προκαλεί τον εαυτό του. Δεν βολεύεται με όσα έχει πετύχει, δεν συμπεριφέρεται σαν ποδοσφαιριστής που περιμένει απλώς να τελειώσει το συμβόλαιό του. Θέλει να κερδίζει, να είναι καλός, να έχει λόγο στο παιχνίδι. Όσο του το επιτρέπουν ο χρόνος, το κορμί του, η φόρμα και ο αυτοσεβασμός του. Αυτή η νοοτροπία είναι που τον κρατάει ψηλά.«Είναι μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μένα, για τη νίκη και το χατ τρικ, αλλά και γιατί βγήκα από το γήπεδο με τα δύο παιδιά μου και τη γυναίκα μου», είπε μετά το ματς. Εδώ βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας του Ζίβκοβιτς με τον ΠΑΟΚ. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 2020 και στην πορεία έφτιαξε τη ζωή του εδώ. Έκανε οικογένεια, απέκτησε παιδιά, βρήκε ένα περιβάλλον στο οποίο αισθάνεται καλά. Το νέο τετραετές συμβόλαιο μπορεί να οδηγήσει αυτή τη σχέση στα έντεκα χρόνια. Έντεκα χρόνια! Σε μια εποχή που οι ποδοσφαιριστές αλλάζουν φανέλες με μεγάλη ευκολία, ο Ζίβκοβιτς διάλεξε να μείνει. Και, επειδή τον παρακολουθώ από την πρώτη του μέρα στον ΠΑΟΚ, θεωρώ πως αυτή η επιλογή λέει πολλά και για τον ίδιο και για τον σύλλογο. Η Θεσσαλονίκη έγινε το σπίτι του. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε κάποια πιο περίπλοκη εξήγηση.Πάμε παρακάτω. Ο Αλέσιο Λίσι δείχνει να βρίσκει ορισμένες σταθερές που του έλειπαν. Ο Μπατίστ Σανταμαρία, για παράδειγμα, ανεβάζει συνεχώς στροφές. Βρίσκει τη φυσική του κατάσταση, αποκτά καλύτερο ρυθμό και αρχίζει να παίζει τον ρόλο που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή. Δεν είναι μόνο οι μεταβιβάσεις του ή η ικανότητά του να διαβάζει το παιχνίδι. Είναι ότι προσφέρει ισορροπία σε ένα 4-4-2 που, αν δεν το υπηρετήσεις σωστά, μπορεί πολύ εύκολα να σε αφήσει εκτεθειμένο. Ο Ιταλός επιμένει σε αυτό το σύστημα, το δουλεύει και προσπαθεί να το βελτιώσει παιχνίδι με το παιχνίδι. Και τώρα αρχίζει να βλέπει αποτελέσματα.Στην ίδια κουβέντα μπαίνει και ο Χρήστος Ζαφείρης. Δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση να παίρνεις έναν κεντρικό μέσο και να του ζητάς να προσαρμοστεί στα αριστερά της μεσαίας γραμμής. Άλλες κινήσεις, άλλες αποστάσεις, διαφορετικές απαιτήσεις όταν η ομάδα έχει την μπάλα και όταν τη χάνει. Ο Ζαφείρης, όμως, ανταποκρίνεται ολοένα καλύτερα. Αυτό επιτρέπει στον Λίσι να διατηρεί το 4-4-2 χωρίς να θυσιάζει τόσο εύκολα την ισορροπία στον άξονα.Υπάρχει, βέβαια, και η επιμονή του Ιταλού στους δύο επιθετικούς. Ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, όπως συνέβη με την ίωση του Σιμόν Μπάνζα πριν από την Κηφισιά, ο προπονητής δεν εγκαταλείπει εύκολα την ιδέα του. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι απλώς να παίζουν δύο φορ. Είναι να μπορούν να συνεργάζονται, να ανοίγουν χώρους, να πιέζουν σωστά και να μην αποκόπτονται από την υπόλοιπη ομάδα. Εκεί ο ΠΑΟΚ έχει ακόμη δρόμο. .Τα σοβαρά συμπεράσματα θα αρχίσουμε να τα βγάζουμε την ερχόμενη Κυριακή, απέναντι στην ΑΕΚ. Εκεί θέλω να δω τον ΠΑΟΚ. Να δω αν η δεξιά πλευρά του θα λειτουργήσει το ίδιο καλά όταν ο αντίπαλος θα πιέσει περισσότερο. Αν ο Σανταμαρία μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό του, αν ο Ζαφείρης θα ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις, αν οι δύο επιθετικοί θα βρουν τις συνεργασίες που χρειάζονται. Κυρίως, θέλω να δω αν η ομάδα του Λίσι έχει αρχίσει να αποκτά την προσωπικότητα που απαιτούν τέτοια παιχνίδια.