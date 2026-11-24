Αναζητούν δύο υπόπτους με μηχανάκι για την έκρηξη που διέλυσε την καφετέρια στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα - «Αν περνούσαμε εκείνη την ώρα δεν θα γλιτώναμε» λέει κάτοικος