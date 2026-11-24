Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1904 από τον Ransom E. Olds, έναν από τους πρωτοπόρους της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ το 1915 παρουσίασε το Speed Wagon, ένα από τα πρώτα φορτηγά που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μετά την πτώχευση και τη σταδιακή εξαφάνισή της, η ιστορική ονομασία επιστρέφει υπό την καθοδήγηση του επιχειρηματία Zach De Bernardi, με έδρα το Ντάλας του Τέξας.Για τον σχεδιασμό των νέων μοντέλων η REO συνεργάστηκε με το γραφείο FS Design, επικεφαλής του οποίου είναι ο γνωστός σχεδιαστής Frank Stephenson που έχει συνδέσει το όνομά του με τη σύγχρονη αναβίωση του Mini και τη McLaren P1.Η σχεδιαστική προσέγγιση αντλεί έμπνευση από τον βίσωνα, αξιοποιώντας τη φιλοσοφία της βιομιμητικής, ενώ το αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από τετραγωνισμένες επιφάνειες, έντονα χρηστικό χαρακτήρα και διακριτικές ρετρό αναφορές. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η μεγάλη μάσκα με τους κάθετα τοποθετημένους προβολείς, ενώ πίσω τα στρογγυλά φωτιστικά σώματα ενσωματώνονται στον προφυλακτήρα.Η οικογένεια Runabout περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις. Η T4X είναι ένα κόμπακτ pickup με μονή καμπίνα, η T4C διαθέτει διπλή καμπίνα και επιπλέον θέσεις για τους επιβάτες, ενώ η S4C είναι ένα SUV με δυνατότητα φιλοξενίας έως έξι ατόμων. Και οι τρεις εκδόσεις βασίζονται στην ίδια αρχιτεκτονική τύπου σκάλας, με κοινά μηχανικά μέρη και στόχο τη συγκράτηση του κόστους κατασκευής και συντήρησης.Κοινός παρονομαστής είναι ένας ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας, χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινωθεί ο κυβισμός ή η απόδοσή του, καθώς η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των πιθανών προμηθευτών. Η κίνηση μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω συστήματος τετρακίνησης με υποπολλαπλασιασμό των σχέσεων, ενώ οι υποψήφιοι αγοραστές θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, ή αυτόματο. Για το τελευταίο εξετάζονται λύσεις έως οκτώ σχέσεων, αν και η εταιρεία προκρίνει την απλή εξατάχυτη διάταξη.

Εξίσου παραδοσιακή είναι η προσέγγιση στα υπόλοιπα μηχανικά μέρη. Η ανάρτηση χρησιμοποιεί άκαμπτους άξονες εμπρός και πίσω, με ελατήρια μπροστά και φύλλα σούστας πίσω. Τα φρένα αποτελούνται από αεριζόμενους δίσκους εμπρός και ταμπούρα πίσω, ενώ η υποβοήθηση του τιμονιού είναι υδραυλική και όχι ηλεκτρική. Ακόμη και το αμάξωμα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από χάλυβα, επιλογή που εξυπηρετεί τόσο την ανθεκτικότητα όσο και τον περιορισμό του κόστους.Οι διαστάσεις και οι δυνατότητες φόρτωσης αποτελούν ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία του Runabout. Όλες οι εκδόσεις έχουν μεταξόνιο 3,04 μ., ενώ η καρότσα του T4X έχει μήκος 2,01 μ. και πλάτος 1,79 μ. Στην διπλοκάμπινη εκδοχή T4C, το μήκος της καρότσας περιορίζεται στα 1,37 μ., ενώ η SUV έκδοση S4C έχει συνολικό μήκος 4,64 μ.Η φιλοσοφία της REO δεν περιορίζεται, πάντως, στην απουσία περίπλοκων μηχανικών λύσεων. Η εταιρεία θέλει τα οχήματά της να είναι εύκολα στη συντήρηση και επισκευή, χωρίς ψηφιακούς περιορισμούς και συνδρομητικές υπηρεσίες για την ενεργοποίηση εξοπλισμού.Μάλιστα, υποστηρίζει ότι οι διαγνωστικοί κωδικοί βλαβών θα μπορούν να διαβάζονται ακόμη και με απλούς διαγνωστικούς σαρωτές χαμηλού κόστους, ενώ ο σχεδιασμός έχει προβλέψει ακόμη και τη δυνατότητα μελλοντικών αλλαγών κινητήρα από ιδιοκτήτες που θέλουν να τροποποιήσουν τα οχήματά τους.Όπως εξηγεί ο Zach De Bernardi, στόχος είναι η δημιουργία ενός οχήματος που θα μπορεί να διανύσει έως και 500.000 μίλια (περίπου 805.000 χλμ.), χωρίς να απαιτεί σύνθετες και δαπανηρές παρεμβάσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για μια επιστροφή στη λογική των επαγγελματικών οχημάτων της δεκαετίας του 1980 και του 1990, προσαρμοσμένη στις σημερινές ανάγκες.Το σημαντικότερο, ωστόσο, στοιχείο είναι η τιμή. Η REO ανακοινώνει αρχική τιμή 21.500 δολαρίων (19.500 ευρώ) για το T4X, ενώ το T4C θα ξεκινά από τα 25.000 δολάρια (22.700 ευρώ) και το S4C από τα 28.500 δολάρια (25.900 ευρώ). Εφόσον οι τιμές αυτές διατηρηθούν μέχρι την έναρξη της παραγωγής, το Runabout θα συγκαταλέγεται στα φθηνότερα καινούργια οχήματα που μπορεί να αγοράσει κανείς στις ΗΠΑ, σε μια αγορά όπου το μέσο κόστος απόκτησης ενός νέου pickup ξεπερνά πλέον τα 60.000 δολάρια (55.000 ευρώ).Το πρώτο μοντέλο που θα περάσει στη γραμμή παραγωγής θα είναι το Runabout T4X, με τα πρωτότυπα οχήματα προπαραγωγής να προγραμματίζονται για το 2027. Η έναρξη των παραγγελιών τοποθετείται μέσα στο 2028 και οι πρώτες παραδόσεις στα τέλη του ίδιου έτους ή στις αρχές του 2029.Η REO σχεδιάζει να κατασκευάζει τα οχήματά της στις ΗΠΑ, εξετάζοντας μάλιστα την αξιοποίηση υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης στην ευρύτερη περιοχή Ντάλας-Fort Worth.Φυσικά, η μετάβαση από τις ψηφιακές απεικονίσεις και τις φιλόδοξες ανακοινώσεις στην πραγματική παραγωγή αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για κάθε νεοσύστατη αυτοκινητοβιομηχανία. Η REO έχει ακόμη αρκετά να αποκαλύψει, με σημαντικότερο το εσωτερικό των μοντέλων και τις τελικές προδιαγραφές των κινητήρων.H αναβίωση των μικρών pickup είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις της σημερινής αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα μοντέλα έχουν αναμφίβολα τη δική τους γοητεία, όμως δεν είναι πάντα η πιο πρακτική λύση για τις καθημερινές ανάγκες.Τα επόμενα χρόνια, η Ford και η Slate αναμένεται να παρουσιάσουν προσιτά pickup, τα οποία όμως θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Για όσους εξακολουθούν να προτιμούν τους παραδοσιακούς κινητήρες, η REO ενδέχεται να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική, καθώς υπόσχεται πραγματικά χρηστικά και οικονομικά οχήματα, με ατμοσφαιρικούς τετρακύλινδρους κινητήρες βενζίνης, χειροκίνητα κιβώτια και μηχανική τετρακίνηση.