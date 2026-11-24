Από τις 09:00 έως τις 18:00 θα λειτουργήσουν τα μέσα σταθερής τροχιάς – Κανονικά εντός του συγκεκριμένου ωραρίου τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο

ΗΣΑΠ και το Τραμ, λόγω της συμμετοχής



Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».







Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

- Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35



- Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07

- Από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02



Κλείσιμο Γραμμές 2 και 3 του Μετρό Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

- Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00

- Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47

- Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44

Με περιορισμένο ωράριο θα κινηθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου το Μετρό , οκαι το, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».Αναλυτικά, οι ώρες αναχώρησης των πρώτων και τελευταίων συρμών έχουν ως εξής:Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:- Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35- Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09- Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07- Από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:- Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00- Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47- Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44

- Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 17:36

- Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43

- Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58

- Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 16:54



Τραμ – Γραμμή 6 - Από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08

- Από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος στις 16:18, ενώ ο τελευταίος συρμός προς Νέο Κόσμο θα αναχωρήσει στις 16:34



Τραμ – Γραμμή 7 - Από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:31 και ο τελευταίος στις 16:07, ενώ ο τελευταίος συρμός προς ΣΕΦ θα αναχωρήσει στις 16:31

- Από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:41, ενώ ο τελευταίος συρμός προς τη στάση 2η Αγίου Κοσμά θα αναχωρήσει στις 17:12

- Από ΣΕΦ προς Ασκληπιείο Βούλας ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:51