Απεργία την Τετάρτη: Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
Απεργία την Τετάρτη: Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
Από τις 09:00 έως τις 18:00 θα λειτουργήσουν τα μέσα σταθερής τροχιάς – Κανονικά εντός του συγκεκριμένου ωραρίου τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο
Με περιορισμένο ωράριο θα κινηθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου το Μετρό, ο ΗΣΑΠ και το Τραμ, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Αναλυτικά, οι ώρες αναχώρησης των πρώτων και τελευταίων συρμών έχουν ως εξής:
- Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35
- Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09
- Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07
- Από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02
- Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00
- Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47
- Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Αναλυτικά, οι ώρες αναχώρησης των πρώτων και τελευταίων συρμών έχουν ως εξής:
Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ)Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:
- Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35
- Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09
- Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07
- Από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02
Γραμμές 2 και 3 του ΜετρόΟι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:
- Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00
- Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47
- Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44
- Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 17:36
- Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43
- Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58
- Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 16:54
- Από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος στις 16:18, ενώ ο τελευταίος συρμός προς Νέο Κόσμο θα αναχωρήσει στις 16:34
- Από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:41, ενώ ο τελευταίος συρμός προς τη στάση 2η Αγίου Κοσμά θα αναχωρήσει στις 17:12
- Από ΣΕΦ προς Ασκληπιείο Βούλας ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:51
- Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43
- Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58
- Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 16:54
Τραμ – Γραμμή 6- Από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08
- Από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος στις 16:18, ενώ ο τελευταίος συρμός προς Νέο Κόσμο θα αναχωρήσει στις 16:34
Τραμ – Γραμμή 7- Από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:31 και ο τελευταίος στις 16:07, ενώ ο τελευταίος συρμός προς ΣΕΦ θα αναχωρήσει στις 16:31
- Από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:41, ενώ ο τελευταίος συρμός προς τη στάση 2η Αγίου Κοσμά θα αναχωρήσει στις 17:12
- Από ΣΕΦ προς Ασκληπιείο Βούλας ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:51
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