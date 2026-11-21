Τραγικά είναι τα γενικά συμπεράσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων για τους διεκδικητές της «δεύτερης θέσης» κ.κ. Τσίπρα και Ανδρουλάκη





-Πρώτο στοιχείο, που δείχνει «πλήρη απαξίωση» των δύο πολιτικών, είναι, φυσικά, η «παράσταση νίκης», η οποία διαχρονικά καταγράφει την γενική «πίστη» των πολιτών ότι νικητής στις προσεχείς εκλογές θα είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την διαχρονική διαπίστωση επιβεβαιώνει και η πρόσφατη δημοσκόπηση της «Opinion»: ΝΔ 68%, ΕΛ.Α.Σ. 5% και ΠΑΣΟΚ 4,5%.







Κανένας δεν πιστεύει αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας, ότι δηλαδή «ο Μητσοτάκης θα πέσει κάτω του 25%» και ότι εκείνος θα ξεπεράσει αυτό το όριο και θα έρθει πρώτος, για να κάνει κυβέρνηση συνεργασίας, προς δόξαν της αριστεράς συνεργασίας… και τα τοιαύτα…

Κανένας δεν πιστεύει αυτά που λέει ο κ. Ανδρουλάκης, ότι «στόχος είναι η νίκη έστω και με μία ψήφο» (και θα…δούμε στην συνέχεια με ποιον θα κάνουμε Κυβέρνηση, αφού με το Συνέδριο αποκλείσαμε την συνεργασία με την… ηττημένη ΝΔ, εκτός αν αυτή …διασπαστεί, διώξει τον Μητσοτάκη και τα τοιαύτα).







Είναι όμως και άλλα, δεύτερα και …αφανή στοιχεία των δημοσκοπήσεων που αποκαλύπτουν την τραγική πραγματικά θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι κ.κ. Τσίπρας και Ανδρουλάκης, συμπαρασύροντας στην αναξιοπιστίας τους και τα κόμματά τους.

Αποκαλυπτικότατα τα στοιχεία που κατέγραψε η τελευταία δημοσκόπηση (Pulse) του Σκάι, πέραν της σταθερής «πρωτιάς» της ΝΔ (πάνω από το 30%, σχεδόν διπλάσιο του δεύτερου):



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-Πολύ εντονότερη κριτική – και διαρκέστερη – έχει δεχθεί και δέχεται η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία για την «διαφάνεια και την διαφθορά», κατά το «ερώτημα» που ετέθη, παραλλήλως προς το ποιο κόμμα μπορεί να την εγγυηθεί και να την αντιμετωπίσει, αντιστοίχως. Και εδώ η Νέα Δημοκρατία προηγείται των … επικριτών της, με χαμηλό, βεβαίως, ποσοστό (22%) αλλά …διπλάσιο των κομμάτων Τσίπρα και Ανδρουλάκη (11% και 10,5%, αντιστοίχως). Όσο και να … καταγγέλλουν, δικαίως ή αδίκως, δεν καταφέρνουν να προβληθούν ως αξιόπιστοι πολέμιοι της διαφθοράς και εγγυητές της διαφάνειας. Πικρότατη η πρόσφατη εμπειρία για τα πεπραγμένα Τσίπρα στους τομείς αυτούς και το ίδιο και για τα κατορθώματα του ΠΑΣΟΚ και κατά την περίοδο Ανδρέα Παπανδρέου και κατά την περίοδο Κώστα Σημίτη και … βαθέος ΠΑΣΟΚ. Και ακόμη -χαρακτηριστικό για το «μέτρο αναξιοπιστίας» τους- Τσίπρας-ΕΛ.Α.Σ. και Ανδρουλάκης-ΠΑΣΟΚ δεν συγκεντρώνουν «θετικές ψήφους» ούτε το σύνολο των «οπαδών» τους, κατά την ίδια δημοσκόπηση…



-Και έρχεται και το πιο κρίσιμο, για τα πάγια εθνικά συμφέροντα και δίκαια, θέμα, αυτό των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ποιος μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το ερώτημα τίθεται εν μέσω μιας τελείως άδικης, άκριτης και εθνικά επιβλαβούς κριτικής που σύσσωμη η Αντιπολίτευση άσκησε κατά της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για τον χειρισμό του θέματος του «καλωδίου». Στο ερώτημα ποιο κόμμα (ως Κυβέρνηση) μπορεί να χειριστεί καλύτερα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις οι πολίτες, σώφρονες περισσότερο από τους φερόμενους «εκπροσώπους» και «ηγέτες» τους, αποφαίνονται: Κυβέρνηση Μητσοτάκη-Νέας Δημοκρατίας: 31%, Τσίπρας-ΕΛ.Α.Σ. 11% και Ανδρουλάκης-ΠΑΣΟΚ 9%... Δηλαδή, τα δύο μεγάλα κόμματα της Αντιπολίτευσης δεν τα εμπιστεύεται ως χειριστές των ελληνοτουρκικών σχέσεων ούτε το ΣΥΝΟΛΟ των πολιτών που δηλώνουν ότι θα τα ψηφίσουν στις εκλογές… (15,5 και 12,5% αντιστοίχως)…



Τέτοια απαξίωση «ηγετών» και κομμάτων δεν έχει ξανασημειωθεί στα πολιτικά μας χρονικά. Τέτοια αναξιοπιστία «ηγετών» δεν έχει καταγραφεί σε δημοσκοπήσεις, οι οποίες πολύ απλά καταγράφουν την κοινή, επικρατούσα, πεποίθηση ότι: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ και δεν διαφαίνεται ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της Κυβέρνησης Μητσοτάκη-Νέας Δημοκρατίας, στις υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις και τα κομματικά σχήματα.



Τραγικά γι’ αυτούς, ευτράπελα για κάθε τρίτον…Είναι τα αποτελέσματα αυτά η πιστότατη καταγραφή της αναξιοπιστίας των δύο «πολιτικών αρχηγών», αλλά και της απόρριψής τους από τον πολίτη-ψηφοφόρο. Ας δούμε λίγο τα στοιχεία αυτά, στα οποία συνήθως δεν «στέκεται» η δημόσια προσοχή και κριτική.-Πρώτο στοιχείο, που δείχνει «πλήρη απαξίωση» των δύο πολιτικών, είναι, φυσικά, η «παράσταση νίκης», η οποία διαχρονικά καταγράφει την γενική «πίστη» των πολιτών ότι νικητής στις προσεχείς εκλογές θα είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την διαχρονική διαπίστωση επιβεβαιώνει και η πρόσφατη δημοσκόπηση της «Opinion»: ΝΔ 68%, ΕΛ.Α.Σ. 5% και ΠΑΣΟΚ 4,5%.Σημαίνουν αυτά τα ποσοστά ότι ΕΠΤΑ στους ΔΕΚΑ πολίτες-ψηφοφόρους πιστεύουν πως νικητής των εκλογών θα είναι ο Μητσοτάκη-ΝΔ. (Οι λοιποί τρεις προφανώς είναι … ο κ. Τσίπρας, ο κ. Ανδρουλάκης και άλλος ένας …). Άσχετα από το …περιπαικτικό αυτό «εύρημά» μου, τι ακριβώς δείχνουν τα ποσοστά αυτά; Απόλυτη αναξιοπιστία των κ.κ. Τσίπρα και Ανδρουλάκη, αλλά και απόλυτη απόρριψη των … επαγγελιών τους για νίκη. Δηλαδή:Κανένας δεν πιστεύει αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας, ότι δηλαδή «ο Μητσοτάκης θα πέσει κάτω του 25%» και ότι εκείνος θα ξεπεράσει αυτό το όριο και θα έρθει πρώτος, για να κάνει κυβέρνηση συνεργασίας, προς δόξαν της αριστεράς συνεργασίας… και τα τοιαύτα…Κανένας δεν πιστεύει αυτά που λέει ο κ. Ανδρουλάκης, ότι «στόχος είναι η νίκη έστω και με μία ψήφο» (και θα…δούμε στην συνέχεια με ποιον θα κάνουμε Κυβέρνηση, αφού με το Συνέδριο αποκλείσαμε την συνεργασία με την… ηττημένη ΝΔ, εκτός αν αυτή …διασπαστεί, διώξει τον Μητσοτάκη και τα τοιαύτα).Λοιπόν, απλά και απλούστατα, ο πολίτης-ψηφοφόρος δηλώνει διαχρονικά και κατηγορηματικά ότι όλα αυτά είναι «παραμύθια». Και φυσικά διερωτάται κάθε λογικός άνθρωπος: Τα πιστεύουν πραγματικά αυτά που λένε οι κ.κ. Τσίπρας και Ανδρουλάκης, ότι θα νικήσουν και θα κυβερνήσουν ή όλα αυτά είναι απροκάλυπτη προσπάθεια παραπλάνησης και εξαπάτησης του εκλογικού σώματος; Ο «λαός» πάντως, όπως καταγράφεται η γνώμη του στις δημοσκοπήσεις, όχι μόνο δεν τους πιστεύει, αλλά και, κατά το κοινώς λεγόμενο, τους ξεμπροστιάζει… Και όχι μόνο στο «σύνολο», αλλά και στους «οπαδούς» των δύο κομμάτων, το συμπέρασμα είναι το ίδιο, όσο και η απαξίωση: Μόλις ένας στους τρεις «ψηφοφόρους» των κομμάτων Τσίπρα και Ανδρουλάκη πιστεύουν στην «νίκη» που διακηρύσσουν οι «ηγέτες» τους. Τα δύο τρίτα των «οπαδών», τους «ακολουθούν χωρίς να τους πιστεύουν»… Και αυτοί, οι «αρχηγοί»,…επιμένουν να λένε ό,τι λένε για την προσεχή, επικείμενη, «βεβαία»,… νίκη τους…Είναι όμως και άλλα, δεύτερα και …αφανή στοιχεία των δημοσκοπήσεων που αποκαλύπτουν την τραγική πραγματικά θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι κ.κ. Τσίπρας και Ανδρουλάκης, συμπαρασύροντας στην αναξιοπιστίας τους και τα κόμματά τους.Αποκαλυπτικότατα τα στοιχεία που κατέγραψε η τελευταία δημοσκόπηση (Pulse) του Σκάι, πέραν της σταθερής «πρωτιάς» της ΝΔ (πάνω από το 30%, σχεδόν διπλάσιο του δεύτερου):-Το πρώτο θέμα που διαχρονικώς απασχολεί τον πολίτη είναι η ακρίβεια. Πάνω στην «ακρίβεια» και στην «ανικανότητα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη να την αντιμετωπίσει» (αντίθετα, λένε ότι την τροφοδοτεί) Τσίπρας, Ανδρουλάκης και τα κόμματά τους έχουν πολλά «επενδύσει». Και οι ίδιοι και τα στελέχη τους και καταγγέλλουν την Κυβέρνηση και προτείνουν «μέσα, μέτρα και «σωστικές λύσεις», υπέρ του πολίτη. Και έρχεται στην δημοσκόπηση ο πολίτης-ψηφοφόρος και στο ερώτημα ποιο κόμμα νομίζει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την Ακρίβεια, απαντά: η Νέα Δημοκρατία, σε ποσοστό 24% (μόλις σε 24%, πράγματι), αλλά: Τσίπρας-ΕΛ.Α.Σ. …12,5% και Ανδρουλάκης-ΠΑΣΟΚ… 11%. Χαμηλό, βέβαια, το ποσοστό Μητσοτάκη-ΝΔ, αλλά τους …αντιπάλους-νικητές του, δεν τους πιστεύει η συντριπτική πλειονότης των πολιτών. Δεν πιστεύουν οι πολίτες ότι τα «προγράμματά» τους, οι «ιδέες» τους και οι «προτάσεις» τους θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Εμπιστεύονται περισσότερο την ΝΔ να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αν, και της καταλογίζουν ευθύνες για τα σημερινά επίπεδά της... Και εδώ, λοιπόν, στην ακρίβεια, οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Τσίπρας δεν πείθουν, ό,τι και αν λένε…-Πολύ εντονότερη κριτική – και διαρκέστερη – έχει δεχθεί και δέχεται η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία για την «διαφάνεια και την διαφθορά», κατά το «ερώτημα» που ετέθη, παραλλήλως προς το ποιο κόμμα μπορεί να την εγγυηθεί και να την αντιμετωπίσει, αντιστοίχως. Και εδώ η Νέα Δημοκρατία προηγείται των … επικριτών της, με χαμηλό, βεβαίως, ποσοστό (22%) αλλά …διπλάσιο των κομμάτων Τσίπρα και Ανδρουλάκη (11% και 10,5%, αντιστοίχως). Όσο και να … καταγγέλλουν, δικαίως ή αδίκως, δεν καταφέρνουν να προβληθούν ως αξιόπιστοι πολέμιοι της διαφθοράς και εγγυητές της διαφάνειας. Πικρότατη η πρόσφατη εμπειρία για τα πεπραγμένα Τσίπρα στους τομείς αυτούς και το ίδιο και για τα κατορθώματα του ΠΑΣΟΚ και κατά την περίοδο Ανδρέα Παπανδρέου και κατά την περίοδο Κώστα Σημίτη και … βαθέος ΠΑΣΟΚ. Και ακόμη -χαρακτηριστικό για το «μέτρο αναξιοπιστίας» τους- Τσίπρας-ΕΛ.Α.Σ. και Ανδρουλάκης-ΠΑΣΟΚ δεν συγκεντρώνουν «θετικές ψήφους» ούτε το σύνολο των «οπαδών» τους, κατά την ίδια δημοσκόπηση…-Και έρχεται και το πιο κρίσιμο, για τα πάγια εθνικά συμφέροντα και δίκαια, θέμα, αυτό των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ποιος μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το ερώτημα τίθεται εν μέσω μιας τελείως άδικης, άκριτης και εθνικά επιβλαβούς κριτικής που σύσσωμη η Αντιπολίτευση άσκησε κατά της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για τον χειρισμό του θέματος του «καλωδίου». Στο ερώτημα ποιο κόμμα (ως Κυβέρνηση) μπορεί να χειριστεί καλύτερα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις οι πολίτες, σώφρονες περισσότερο από τους φερόμενους «εκπροσώπους» και «ηγέτες» τους, αποφαίνονται: Κυβέρνηση Μητσοτάκη-Νέας Δημοκρατίας: 31%, Τσίπρας-ΕΛ.Α.Σ. 11% και Ανδρουλάκης-ΠΑΣΟΚ 9%... Δηλαδή, τα δύο μεγάλα κόμματα της Αντιπολίτευσης δεν τα εμπιστεύεται ως χειριστές των ελληνοτουρκικών σχέσεων ούτε το ΣΥΝΟΛΟ των πολιτών που δηλώνουν ότι θα τα ψηφίσουν στις εκλογές… (15,5 και 12,5% αντιστοίχως)…Τέτοια απαξίωση «ηγετών» και κομμάτων δεν έχει ξανασημειωθεί στα πολιτικά μας χρονικά. Τέτοια αναξιοπιστία «ηγετών» δεν έχει καταγραφεί σε δημοσκοπήσεις, οι οποίες πολύ απλά καταγράφουν την κοινή, επικρατούσα, πεποίθηση ότι: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ και δεν διαφαίνεται ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της Κυβέρνησης Μητσοτάκη-Νέας Δημοκρατίας, στις υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις και τα κομματικά σχήματα.

Παρά ταύτα οι κ.κ. Τσίπρας και Ανδρουλάκης συνεχίζουν απτόητοι να διακηρύσσουν τις «δικές» τους «εκδοχές» για την έκβαση των εκλογών. Και ενώ αυτοί προχωρούν «προσκολλημένοι» στην γραμμή τους, τα γεγονότα τους ξεπερνούν, προαναγγέλλοντας …ενδιαφέρουσες εσωκομματικές και στους δύο χώρους εξελίξεις. Και πρώτα, στο ΠΑΣΟΚ:



Η από το βήμα της Βουλής παραίτηση-αποχώρηση από το κόμμα που κατά τρόπο μοναδικά εντυπωσιακό έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Πανάς, διανθίστηκε με καταγγελία της «στρατηγικής Ανδρουλάκη που κινδυνεύουν να φέρουν την Νέα Δημοκρατία στην Κυβέρνηση για τρίτη θητεία, ενώ θα έπρεπε να γίνει διάλογος με άλλες δυνάμεις, αντί του αγώνα «για την δεύτερη θέση»… Η παραίτηση προκάλεσε την παρατήρηση-ευχή όπως μη εντάσσεται «σε ευρύτερο σχέδιο αποσταθεροποίησης» του ΠΑΣΟΚ… Ορθώς κατά την άποψή μου, καθώς ο κ. Πανάς το μόνο που δεν είπε κατερχόμενος του βήματος της Βουλής, ήταν «ζήτω ο Δούκας»…(που ως γνωστόν έχει ταχθεί υπέρ του διαλόγου «με τον Τσίπρα»). Η άλλη εσωκομματική αναταραχή του ΠΑΣΟΚ, με την επανένταξη της κας Κασιμάτη, μάλλον για γέλια είναι, καθώς η βουλευτής είχε, το 2013, ευχηθεί τον…θάνατο του Γιώργου Παπανδρέου. Και εκείνος μεν την … συγχώρεσε μετά μάλιστα και τους …ενθουσιωδώς ένθερμους εναγκαλισμούς με τον κ. Ανδρουλάκη, άλλα όμως στελέχη του ΠΑΣΟΚ κάθε άλλο παρά φιλικά αισθήματα έδειξαν προς εκείνη , αλλά και προς άλλα επανακάμπτοντα στελέχη του ΠΑΣΟΚ -με πρώτη την ασυγκράτητη στο λέγειν κα Τζάκρη- τα οποία σε άλλες εποχές, δύσκολες, το «πλήγωσαν»…



Στον …αριστεροαριστερό χώρο του κ. Τσίπρα, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Από δύο κατευθύνσεις «άρχισαν τα όργανα». Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα «κόκκινα δάνεια», καλύπτοντας και την περίοδο της «πρώτης φοράς Αριστερά». Οι παραμείναντες στον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να «λιανίσουν» και τον άλλοτε «σύντροφο Αλέξη», ο οποίος μη ων εντός Βουλής θα τους απαντά «απ’ έξω». Όλα αυτά προβλέποντας η εν αναμονή εντάξεως στην ΕΛ. Α.Σ. τελούσα κα Γεροβασίλη, ψήφισε μεν την πρόταση, αλλά και συνέστησε στους -πρώην- συντρόφους της να μη εξευτελιστούν…



Οι εργασίες της Εξεταστικής θα πάνε αρκετά μακριά, ενδεχομένως και πέραν του … κρίσιμου Φεβρουαρίου, οπότε θα γίνει και το «ιδρυτικό συνέδριο» της ΕΛ.Α.Σ., για την συνένωση -«ώσμωση»- των «άφθαρτων» νέων στελεχών με τα «φθαρμένα, καταισχυμένα και …αναγεννηθέντα» στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν να ενταχθούν στην να στην ΕΛ.Α.Σ.



Θεωρώ βέβαιο ότι θα έχουμε πολλά να γράψουμε και μέχρι τότε και, ιδίως, τότε, κατά την διάρκεια του …ιδρυτικού συνεδρίου, καθώς ενόψει προσχωρήσεων «παλαιών» άρχισαν ήδη να σημειώνονται αντιδράσεις και «αποχωρήσεις νέων» (μίας κυρίας, μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ.-δεν θέλω να γράψω τους επιστημονικούς τίτλους της, αλλά μπορείτε να τους θαυμάσετε στο βιογραφικό της). Ανεξαρτήτως όμως αυτού, ο κ. Τσίπρας, παραμένει το ίδιο …ενθουσιώδης: Το ήδη μακρινό 2012, έκανε «ιδρυτικό συνέδριο» για τον ΣΥΡΙΖΑ τον οποίο, μετά την κυβερνητική θητεία του, τον διέλυσε ως αποτυχημένο.

(Παρενθετικώς να πω ότι πρέπει ειδικοί επιστήμονες, πολιτειολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες και άλλων ειδικοτήτων, να διερευνήσουν αυτό το φαινόμενο: Ο Αρχηγός-πρωθυπουργός καταγγέλλει κόμμα και στελέχη του ως αποτυχημένα και ταυτοχρόνως… εξαίρει την τότε πολιτική του). Με αυτή την ακριβοπληρωμένη από όλους μας προϊστορία, επανέρχεται τώρα ο κ. Τσίπρα και ετοιμάζει… νέο «ιδρυτικό συνέδριο» υποσχόμενος Κυβέρνηση συνεργασίας «παλαιών», «νέων», αλλά και άλλων «προοδευτικών δυνάμεων» που θα συνέπρατταν με το κομματικό συνονθύλευμά του.



Οφείλω πάντως να αναγνωρίσω ότι ο κ. Τσίπρας επέλεξε τον καταλληλότερο χρόνο για το ,,,νέο «ιδρυτικό συνέδριο» του «νέου» κόμματός του, τοποθετώντας το τον Φεβρουάριο, στην «καρδιά της τρελής Αποκριάς»…



Ως τελικό συμπέρασμά μου, μετά από αυτά που περιληπτικώς προανέφερα μπορώ να υπογραμμίσω την πίστη μου ότι:

Με αυτές τις θέσεις, προτάσεις και προοπτικές για την χώρα και την διακυβέρνησή της, μάλλον είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό του 5% και του 4,5% των πολιτών που «βλέπουν» στις δημοσκοπήσεις νίκη των κ.κ. Τσίπρα και Ανδρουλάκη αντιστοίχως… Μάλλον είναι πολύ μεγάλο και αυτό το ποσοστό…



ΥΓ.: Δημοσκόπηση της ALCO -νεότερη της προαναφερόμενης που έδινε «παράσταση νίκης» 68% στην ΝΔ- καταγράφει το στοιχείο ότι: ποσοστό 68% των ερωτηθέντων θα ψηφίσουν με κριτήριο την «πολιτική αλλαγή», έναντι του 24% που θέλουν συνέχιση της σημερινής καταστάσεως… Γίνεται έτσι πασιφανές ότι η πιστή καταγραφή της, οπωσδήποτε, αλλοπρόσαλλης τοποθέτησης των ερωτωμένων πολιτών. επιδρά …αναλόγως και στην συμπεριφορά κομμάτων, στελεχών και αρχηγών, που προεξοφλώντας την «νίκη» τους, μάχονται για την «δεύτερη θέση» ή και …ελπίζουν σε επιτυχία με την πρώτη, με …τρίποντο από την σέντρα…

21.11.2026, 08:41