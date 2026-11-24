Η Κουμουνδούρου παίρνει ρεβάνς, υπογράφοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να περιληφθεί και η διακυβέρνηση 2015-2019 στην εξέταση για τους πλειστηριασμούς και τους servicers, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας συνειδητοποιεί το λάθος να παραδώσει την κοινοβουλευτική έδρα





Γιατί καταφεύγω σήμερα στους μπουρζουάδες και στην μπουρζουαζία; Επειδή από τότε που γύρισε από τη Γαλλία ο Αλέξης Τσίπρας στο λεξιλόγιο της Αμαλίας γίνεται κατάχρηση των Les bourgeois και σε αντίθεση με τους λαϊκούς (populaires), στους οποίους αυτοτοποθετούνται ο πρώην πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του, στην προσπάθειά τους, μετά από μια σύντομη στάση στον κεντρώο μεταρρυθμισμό, να ξανα συστηθούν στο εκλογικό σώμα, τώρα ως εκφραστές και κήρυκες του σοσιαλισμού με δημοκρατία και ελευθερία.





μια παρέα της μεγαλοαστικής τάξης βρίσκεται σε έναν φαύλο κύκλο αποτυχημένων προσπαθειών να γευματίσουν όλοι μαζί.



Αυτό συμβαίνει, μεταδίδουν οι συνομιλητές του κ. Τσίπρα, σήμερα και στα καθ’ ημάς. Συζητήσεις επί συζητήσεων για να μπορέσουν να βρεθούν σε ένα συμμαχικό κυβερνητικό σχήμα περισσότερα από δύο κόμματα -και ποια;- χωρίς προσώρας να τα έχουν καταφέρει. Έσπασε ακόμη και ο πάγος της Novartis, ανάμεσα σε Τσίπρα και Βενιζέλο, στην αναζήτηση των νέων ισορροπιών του συστήματος μετά τη θεωρούμενη -στους αντιπολιτευτικούς (πολιτικούς και επιχειρηματικούς) κύκλους- ως βεβαία απομάκρυνση του Μητσοτάκη το βράδυ των εκλογών εφόσον το εκλογικό ποσοστό της ΝΔ βρεθεί κάτω από εκείνο των ευρωεκλογών και κινείται προς την περιοχή του 25%.







Βεβαίως, ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να πει ότι εγώ δεν αμφισβητώ το δικαίωμα του Μητσοτάκη να είναι πρωθυπουργός, αφού η ΝΔ ήλθε πρώτο κόμμα, αλλά να βρει άλλους εταίρους για να κυβερνήσει. Στην περίπτωση αυτή, εκτός των κεντρόφυγων τάσεων που θα αναπτυχθούν στο ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά θα είναι αυτός που θα νομιμοποιήσει μια πιθανή συγκυβέρνηση δεξιάς και ακροδεξιάς εφόσον, βεβαίως, βγαίνουν τα «κουκιά». Και φυσικά εάν δεν υπάρξει τελικά κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές τότε το εκλογικό μέλλον της Χαριλάου Τρικούπη δεν θα είναι, για να το πούμε όσο γίνεται πιο κομψά, ευοίωνο. Κατά συνέπεια, για το ΠΑΣΟΚ η κατάληψη της δεύτερης θέσης καθίσταται υπαρξιακή ανάγκη. Γι’ αυτό και ο πόλεμος με τον κ. Τσίπρα στην πορεία προς τις κάλπες θα γίνεται ολοένα και πιο άγριος και αιματηρός, με θύματα εκατέρωθεν.



Δεν είναι τυχαίο ότι πριν ακόμη στεγνώσει η υπογραφή του ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τα κόκκινα δάνεια η Αμαλίας έκανε ρελάνς με τον Απόστολο Πάνα. Ο βουλευτής Χαλκιδικής, μετά τις συνεννοήσεις που είχε με την ηγεσία της ΕΛΑΣ, έκανε και το επόμενο βήμα: Έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και κατευθύνεται προς το κόμμα του κ. Τσίπρα, με το οποίο και θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Σημειώνουμε πως ο πρώην πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση (η ορθή διατύπωση είναι: το βρισίδι που έπεσε για τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου θα έκανε ακόμη και μεγάλης ηλικίας ανθρώπους να κοκκινίσουν) όταν πληροφορήθηκαν πως η Κουμουνδούρου αποδέχεται το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να περιληφθεί και η διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνον του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εξέταση για τους πλειστηριασμούς, τα funds και τους servisses.



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επιχειρείται να μπει στο ίδιο κάδρο η κυβέρνηση Τσίπρα με τις κυβερνητικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας». Οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού υποστηρίζουν πως η Κουμουνδούρου πριν καταθέσει την πρόταση για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής είχε συνεννοηθεί και εξασφαλίσει τη συναίνεση οπωσδήποτε του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τη θετική προδιάθεση του ΚΚΕ και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ κάποιοι από τους «σκληροπυρηνικούς» του κ. Τσίπρα θεωρούν πως «είχε υπάρξει συννενόηση ακόμη και με τη ΝΔ κάτι που πιστοποιείται και με την αποχή των βουλευτών της συμπολίτευσης».



Ανεξάρτητα από το παρασκήνιο το σίγουρο είναι πως με τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής είναι ολοκάθαρη η (πολιτική) ετερογονία των σκοπών. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ , Πλεύση Ελευθερίας ακόμη και η κυβέρνηση αναμένεται να ωφεληθούν από την τοποθέτηση και του Τσίπρα στο κάδρο των ευθυνών. Η κυβέρνηση επειδή θα μπορεί να διαχύσει την ευθύνη και να ξαναστήσει το αντί Τσίπρα μέτωπο. Το ΠΑΣΟΚ επειδή η «μουτζούρα» στο προφίλ του Τσίπρα το βοηθά στον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Το ΚΚΕ και η Ζωή επειδή από το «ψαλίδισμα» του Τσίπρα κερδίζουν, έστω και λίγο, στον αριστερόστροφο αντισυστημικό κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι αυτός που περιμένει να επωφεληθεί περισσότερο. Στην προσπάθεια να παραμείνουν κοινοβουλευτικά ζωντανοί Παππάς Δούρου και λοιποί της Κουμουνδούρου ανταποδίδουν στα ίσα την απαξίωση που τους επεφύλαξε ο Τσίπρας με την ΕΛΑΣ. Στον αποκλεισμό τους απαντούν με επίθεση.



Ο Νίκος Παππάς, που γνωρίζει όσο κανείς άλλος τον Αλέξη Τσίπρα, του απαντά με το ίδιο νόμισμα, αντιστρέφοντας την κατηγορία: Αφού εμείς, οι υπουργοί σου, οι συνεργάτες σου, ο «εξώστης» ήμασταν τα βαρίδια, εσύ Αλέξη ήσουν ο ενορχηστρωτής, ο υπεύθυνος, αυτός που έδινε τις εντολές, αυτός που κυβερνούσε και αυτός που αποφάσισε για τους δανειολήπτες, τους πλειστηριασμούς και τα funds. Και για να το πούμε πιο ωμά, όπως μας το μετέφερε βουλευτής της Κουμουνδούρου: «Αφού ο Αλέξης θέλει να μας τελειώσει, θα τον τελειώσουμε εμείς». Αυτή είναι η πρώτη παρενέργεια, από την οποίαν στην Κουμουνδούρου ελπίζουν να επωφεληθούν εκλογικά. Φυσικά σε βάρος του κ. Τσίπρα. Αν ο πρώην πρωθυπουργός βγει λαβωμένος από τη συζήτηση αυτή ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά αλλά και τα κόμματα της Ζωή Κωνσταντοπούλου, του Γιάνη Βαρουφάκη ακόμη και του Stefanos Κασσελάκη θα στερήσουν, αθροιστικά, ένα κρίσιμο ποσοστό από την ΕΛΑΣ. Ποσοστό που ο Τσίπρας το χρειάζεται για να κερδίσει τη δεύτερη θέση, που είναι και ο πραγματικός του στόχος για τις εκλογές του 2027.



«Κανένα σύστημα δεν θα επιτρέψει ποτέ οι μάζες να αποκτήσουν ραφινάρισμα», ξεστομίζει αλαζονικά και κατηγορηματικά ένας εκ των χαρακτήρων, που τυγχάνει να είναι και ο πιο ηθικά χρεοκοπημένος της διεφθαρμένης παρέας του Μπουνιουέλ στην «κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας». Ραφινάρισμα οι μάζες μπορεί να μην αποχτήσουν όμως και «οι μπουρζουάδες» στο ρεφρέν του Ζακ Μπρελ «είναι σαν τα γουρούνια, όσο γερνάνε τόσο πιο βλάκες γίνονται».Γιατί καταφεύγω σήμερα στους μπουρζουάδες και στην μπουρζουαζία; Επειδή από τότε που γύρισε από τη Γαλλία ο Αλέξης Τσίπρας στο λεξιλόγιο της Αμαλίας γίνεται κατάχρηση των Les bourgeois και σε αντίθεση με τους λαϊκούς (populaires), στους οποίους αυτοτοποθετούνται ο πρώην πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του, στην προσπάθειά τους, μετά από μια σύντομη στάση στον κεντρώο μεταρρυθμισμό, να ξανα συστηθούν στο εκλογικό σώμα, τώρα ως εκφραστές και κήρυκες του σοσιαλισμού με δημοκρατία και ελευθερία.Παιδιά των λαϊκών τάξεων οι ένοικοι των οδών Αμαλίας και Φελελλήνων λοιπόν και μπουρζουάδες οι αντίπαλοί τους, αλλά και όσοι δεν δηλώνουν συνοδοιπόροι τους. Πάντως και για να είμαστε καθόλα ακριβείς και για να μην αδικήσουμε τον κ. Τσίπρα και την παρέα του τις περισσότερες φορές οι «μπουρζουάδες» και οι «λαϊκοί» λέγονται εν είδει αστεϊσμού και πειραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η «μπουρζουαζία» είναι η νέα αγαπημένη λέξη του Αλέξη. Επιπροσθέτως, μέσω αυτής -και ειδικότερα με την μπουνιουελική της εκδοχή- επιχειρείται να ερμηνευθούν και τα πολιτικά πράγματα καθώς και η επόμενη μέρα των εκλογών. Θυμίζουμε πως στην «κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας»μια παρέα της μεγαλοαστικής τάξης βρίσκεται σε έναν φαύλο κύκλο αποτυχημένων προσπαθειών να γευματίσουν όλοι μαζί.Αυτό συμβαίνει, μεταδίδουν οι συνομιλητές του κ. Τσίπρα, σήμερα και στα καθ’ ημάς. Συζητήσεις επί συζητήσεων για να μπορέσουν να βρεθούν σε ένα συμμαχικό κυβερνητικό σχήμα περισσότερα από δύο κόμματα -και ποια;- χωρίς προσώρας να τα έχουν καταφέρει. Έσπασε ακόμη και ο πάγος της Novartis, ανάμεσα σε Τσίπρα και Βενιζέλο, στην αναζήτηση των νέων ισορροπιών του συστήματος μετά τη θεωρούμενη -στους αντιπολιτευτικούς (πολιτικούς και επιχειρηματικούς) κύκλους- ως βεβαία απομάκρυνση του Μητσοτάκη το βράδυ των εκλογών εφόσον το εκλογικό ποσοστό της ΝΔ βρεθεί κάτω από εκείνο των ευρωεκλογών και κινείται προς την περιοχή του 25%.Βέβαια, εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τις ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης και πρωτίστως του ΠΑΣΟΚ, εφόσον το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη τερματίσει τελικά τρίτο. Εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και η ΝΔ κόψει όντως πρώτη το νήμα των εκλογών, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμα του, το βράδυ των αποτελεσμάτων, θα υπενθυμίσει τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι ο νικητής των εκλογών. «Αφού εγώ είμαι πρώτος, ελάτε κ. Ανδρουλάκη να σχηματίσουμε κυβέρνηση για να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα», λέγεται -και να το θεωρήσετε 100% σίγουρο αφού το έχει ήδη σημειώσει στο σημειωματάριο του- ότι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θα είναι δύσκολο στον κ. Ανδρουλάκη να αρνηθεί επειδή εκτός των άλλων υπάρχουν αρκετοί «γκουβερνόφρονες» στη Χαριλάου Τρικούπη που δεν βλέπουν με κακό μάτι τη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, παρά την περί του αντιθέτου απόφαση του συνεδρίου.Βεβαίως, ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να πει ότι εγώ δεν αμφισβητώ το δικαίωμα του Μητσοτάκη να είναι πρωθυπουργός, αφού η ΝΔ ήλθε πρώτο κόμμα, αλλά να βρει άλλους εταίρους για να κυβερνήσει. Στην περίπτωση αυτή, εκτός των κεντρόφυγων τάσεων που θα αναπτυχθούν στο ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά θα είναι αυτός που θα νομιμοποιήσει μια πιθανή συγκυβέρνηση δεξιάς και ακροδεξιάς εφόσον, βεβαίως, βγαίνουν τα «κουκιά». Και φυσικά εάν δεν υπάρξει τελικά κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές τότε το εκλογικό μέλλον της Χαριλάου Τρικούπη δεν θα είναι, για να το πούμε όσο γίνεται πιο κομψά, ευοίωνο. Κατά συνέπεια, για το ΠΑΣΟΚ η κατάληψη της δεύτερης θέσης καθίσταται υπαρξιακή ανάγκη. Γι’ αυτό και ο πόλεμος με τον κ. Τσίπρα στην πορεία προς τις κάλπες θα γίνεται ολοένα και πιο άγριος και αιματηρός, με θύματα εκατέρωθεν.Δεν είναι τυχαίο ότι πριν ακόμη στεγνώσει η υπογραφή του ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τα κόκκινα δάνεια η Αμαλίας έκανε ρελάνς με τον Απόστολο Πάνα. Ο βουλευτής Χαλκιδικής, μετά τις συνεννοήσεις που είχε με την ηγεσία της ΕΛΑΣ, έκανε και το επόμενο βήμα: Έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και κατευθύνεται προς το κόμμα του κ. Τσίπρα, με το οποίο και θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Σημειώνουμε πως ο πρώην πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση (η ορθή διατύπωση είναι: το βρισίδι που έπεσε για τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου θα έκανε ακόμη και μεγάλης ηλικίας ανθρώπους να κοκκινίσουν) όταν πληροφορήθηκαν πως η Κουμουνδούρου αποδέχεται το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να περιληφθεί και η διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνον του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εξέταση για τους πλειστηριασμούς, τα funds και τους servisses.Την δυσαρέσκεια του Τσίπρα για τον πρώην αδελφοποιτό του της «δρακογενιάς», τον Νίκο Παππά, ανέλαβε να την εκφράσει στη Βουλή η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ενώ ψήφισε -δεν μπορούσε, για προφανείς λόγους, να κάνει και διαφορετικά- την πρόταση για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής υποστήριξε ότι «επιχειρείται να μπει στο ίδιο κάδρο η κυβέρνηση Τσίπρα με τις κυβερνητικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας». Οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού υποστηρίζουν πως η Κουμουνδούρου πριν καταθέσει την πρόταση για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής είχε συνεννοηθεί και εξασφαλίσει τη συναίνεση οπωσδήποτε του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τη θετική προδιάθεση του ΚΚΕ και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ κάποιοι από τους «σκληροπυρηνικούς» του κ. Τσίπρα θεωρούν πως «είχε υπάρξει συννενόηση ακόμη και με τη ΝΔ κάτι που πιστοποιείται και με την αποχή των βουλευτών της συμπολίτευσης».Ανεξάρτητα από το παρασκήνιο το σίγουρο είναι πως με τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής είναι ολοκάθαρη η (πολιτική) ετερογονία των σκοπών. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ , Πλεύση Ελευθερίας ακόμη και η κυβέρνηση αναμένεται να ωφεληθούν από την τοποθέτηση και του Τσίπρα στο κάδρο των ευθυνών. Η κυβέρνηση επειδή θα μπορεί να διαχύσει την ευθύνη και να ξαναστήσει το αντί Τσίπρα μέτωπο. Το ΠΑΣΟΚ επειδή η «μουτζούρα» στο προφίλ του Τσίπρα το βοηθά στον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Το ΚΚΕ και η Ζωή επειδή από το «ψαλίδισμα» του Τσίπρα κερδίζουν, έστω και λίγο, στον αριστερόστροφο αντισυστημικό κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι αυτός που περιμένει να επωφεληθεί περισσότερο. Στην προσπάθεια να παραμείνουν κοινοβουλευτικά ζωντανοί Παππάς Δούρου και λοιποί της Κουμουνδούρου ανταποδίδουν στα ίσα την απαξίωση που τους επεφύλαξε ο Τσίπρας με την ΕΛΑΣ. Στον αποκλεισμό τους απαντούν με επίθεση.Ο Νίκος Παππάς, που γνωρίζει όσο κανείς άλλος τον Αλέξη Τσίπρα, του απαντά με το ίδιο νόμισμα, αντιστρέφοντας την κατηγορία: Αφού εμείς, οι υπουργοί σου, οι συνεργάτες σου, ο «εξώστης» ήμασταν τα βαρίδια, εσύ Αλέξη ήσουν ο ενορχηστρωτής, ο υπεύθυνος, αυτός που έδινε τις εντολές, αυτός που κυβερνούσε και αυτός που αποφάσισε για τους δανειολήπτες, τους πλειστηριασμούς και τα funds. Και για να το πούμε πιο ωμά, όπως μας το μετέφερε βουλευτής της Κουμουνδούρου: «Αφού ο Αλέξης θέλει να μας τελειώσει, θα τον τελειώσουμε εμείς». Αυτή είναι η πρώτη παρενέργεια, από την οποίαν στην Κουμουνδούρου ελπίζουν να επωφεληθούν εκλογικά. Φυσικά σε βάρος του κ. Τσίπρα. Αν ο πρώην πρωθυπουργός βγει λαβωμένος από τη συζήτηση αυτή ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά αλλά και τα κόμματα της Ζωή Κωνσταντοπούλου, του Γιάνη Βαρουφάκη ακόμη και του Stefanos Κασσελάκη θα στερήσουν, αθροιστικά, ένα κρίσιμο ποσοστό από την ΕΛΑΣ. Ποσοστό που ο Τσίπρας το χρειάζεται για να κερδίσει τη δεύτερη θέση, που είναι και ο πραγματικός του στόχος για τις εκλογές του 2027.

Αν δεν μπορέσει ο κ. Τσίπρας να βρεθεί στη δεύτερη θέση, ο Παππάς και τα συντρόφια του θα έχουν καταφέρει πράγματι να «τελειώσουν» αυτοί τον Τσίπρα και όχι ο Τσίπρας αυτούς. Δυστυχώς, οι εμφύλιοι πόλεμοι είναι πάντα άγριοι και αιματηροί. Ενδέχεται μάλιστα «στις δεύτερες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ». Τουλάχιστον, αυτό μάς λέει κοινοβουλευτικός παράγων της αριστεράς, που γνωρίζει καλά το παρασκήνιο των διεργασιών και συμμετέχει και ο ίδιος ενεργά σε αυτό.



Η δεύτερη παρενέργεια είναι πως αναθερμαίνεται ο πόλεμος με το ΠΑΣΟΚ. Ενώ ο κ. Τσίπρας είχε δώσει εντολή στους ΕΛΑΣίτες να σταματήσουν οι επιθέσεις στη Χαριλάου Τρικούπη και τον Ανδρουλάκη επειδή εκτίμησε -και ορθώς- ότι δεν τον βοηθούν στην προσπάθεια να ηγεμονεύσει στην Κεντροαριστερά τώρα, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να απαντά στις επιθέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης τροφοδοτώντας με φρύγανα τον εμφύλιο στην Προοδευτική Παράταξη. Και δεν είναι μόνον η εξεταστική για τα κόκκινα δάνεια και τα όσα θα συμβούν σε αυτή ούτε η προσχώρηση στην ΕΛΑΣ του Πανά ή ακόμη και άλλων, μεταξύ των οποίων και ο Χάρης Καστανίδης, όπως τουλάχιστον διατείνονται ορισμένες …Αμαλιάδες, είναι και άλλες υποθέσεις, με τις οποίες εικάζεται -και μάλλον βασίμως- ότι θα ασχοληθεί τους επόμενους μήνες η Βουλή. Υποθέσεις από τις οποίες θα απουσιάζει η ΕΛΑΣ αφού ακόμη και όσοι από τους βουλευτές, θα μπορούσαν να εκφράσουν θετική γνώμη για τη διακυβέρνηση 2015-2019, όπως η Όλγα Γεροβασίλη ή και ο Αλέξης Χαρίτσης είναι ανεξάρτητοι. Και ως γνωστόν, σύμφωνα και με τον κανονισμό της Βουλής, στη Βουλή ψηφίζουν τα κόμματα και όχι μεμονωμένα οι ανεξάρτητοι, οι οποίοι έχουν και περιορισμένο χρόνο για να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους.



Η τρίτη παρενέργεια ή καλύτερα το συμπέρασμα το οποίο εξάγεται είναι ότι ήταν ολέθρια η απόφαση του Τσίπρα να «σαμποτάρει» το Κοινοβούλιο. Η απόφασή του να παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα και να απαιτήσει να κάνουν το ίδιο και όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν στην ΕΛΑΣ ήταν (όπως του επισημαίνεται και παραδέχεται πλέον και ο ίδιος) ήταν σοβαρό πολιτικό λάθος. Αν στους επόμενους έξι επτά μήνες έλθουν στη Βουλή και άλλα θέματα -που θα έλθουν, όπως λένε παράγοντες και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση- ο Τσίπρας δεν θα έχει κοινοβουλευτική υποστήριξη.



Τα δικά του τικ τοκ, οι δηλώσεις της Κουφονικολάου και οι τηλεοπτικές εμφανίσεις της Μαριζέτας και του Νυφούδη δεν συνιστούν αποτελεσματική αντιπολιτευτική πυροβολαρχία. Έχει παραδώσει το ένα βάθρο της Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο, στους αντιπάλους του, ενώ είναι αναιμικές οι δυνάμεις του και στα άλλα δύο, την Αυτοδιοίκηση και τα συνδικάτα. Σημειώνουμε πως αυτή η πολιτική και κοινοβουλευτική ανορθογραφία της ΕΛΑΣ προέκυψε από την λανθασμένη εκτίμηση του Τσίπρα ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέμβριο του 2026. Δεν κατανόησε ότι τα σενάρια για εκλογές τον Σεπτέμβριο ήταν το «τυρί» του Μητσοτάκη για να βγουν στο ξέφωτο τα νέα κόμματα ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για να τα αποδομήσει.



Τσίπρας και Καρυστιανού έπεσαν στην παγίδα. Μόνον ο Σαμαράς δεν τσίμπησε. Αυτός αρχίζει και βγαίνει στο ξέφωτο τώρα. Με περιοδείες και όχι με την ανακοίνωση κόμματος. Κατά κάποιο τρόπο ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός αντιγράφει την τακτική του Τσίπρα. Ο Αλέξης κυοφόρησε για έξι μήνες το κόμμα του με την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», κάτι αντίστοιχο κάνει και ο Αντώνης. Αντί για την «Ιθάκη» ετοιμάζει τον Πατριωτικό Λαϊκό Συναγερμό του αξιοποιώντας τις προσκλήσεις που του απευθύνουν στελέχη επαγγελματικών φορέων, παραγωγικών τάξεων και κοινωνικοπολιτικών συσπειρώσεων, που όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Προτίθενται να συμπορευτούν μαζί του. Το κόμμα Σαμαρά θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω καθώς οι πληροφορίες που έχει από κυβερνητικές πηγές είναι πως ο Μητσοτάκης προτίθεται να εξαντλήσει, την τετραετία. Ενδεχομένως μέχρι και το απώτατο όριο της, που θα τον καταστήσει τον μακροβιότερο πρωθυπουργό, μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, στη Μεταπολίτευση και υπολειπόμενο κατά μόλις δύο μήνες του Κώστα Σημίτη.



Υπάρχει ακόμη και κάτι πιο δυσάρεστο για τον Τσίπρα: Να τον καλέσει η εξεταστική επιτροπή να καταθέσει ενώπιον της. Όσοι θεωρούν πως ο Τσίπρας μπορεί να πάει στην Εξεταστική και με όσα θα πει να γυρίσει υπέρ του τις εντυπώσεις, κάνουν λάθος. Εφόσον κληθεί θα καταθέσει υπόμνημα. Όσο κι αν είναι σίγουρος για την δική του αλήθεια σχετικά με τους πλειστηριασμούς και τα funds και μόνον η τηλεοπτική εικόνα που θα μεταδίδεται (στην Εξεταστική υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, στην Προανακριτική δεν υπάρχει) να τον εξετάζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον μοναδικό τρόπο που η ίδια γνωρίζει, δεν θα είναι υπέρ του.



Όπως δεν θα είναι υπέρ του αν οι εργασίες της Εξεταστικής συμπέσουν με τις εσωκομματικές διεργασίες στην ΕΛΑΣ. Όσο κι αν ο Τσίπρας θεωρεί εύκολο το συνέδριο του κόμματός του -στα τέλη Φλεβάρη αρχές Μάρτη- η ανεύρεση των ισορροπιών ανάμεσα στους νεοπροσήλυτους ΕΛΑΣίτες και τους μπαρουτοκαπνισμένους πρώην Συριζαίους ίσως αποδειχθεί δύσκολο sudoku. Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα το συνέδριο της ΕΛΑΣ να μην είναι ένα κλασικό καταστατικό συνέδριο αριστερού κόμματος, αλλά μια αντιγραφή του Προσυνεδρίου του ΠΑΣΟΚ το 1975. Ήδη κάποια έμπιστα στελέχη του Τσίπρα ψάχνουν να βρουν τι έγινε στις 16 Μαρτίου 1975 στο κέντρο Μονσενιέρ στην Πλατεία Αμερικής όταν δόθηκε – κεκλεισμένων των θυρών – η πρώτη εσωκομματική μάχη ανάμεσα σε 450 συνέδρους του ΠΑΣΟΚ. Το καλύτερο πάντως για τον Τσίπρα θα ήταν το πρώτο συνέδριο της ΕΛΑΣ να έχει πανηγυρικό χαρακτήρα ενόψει των εκλογών και να είναι δοξαστικό του αρχηγού. Και μάλλον αυτό θα συμβεί.



Φυσικά όλα αυτά αργούν. Αυτές τις ημέρες ο κ. Τσίπρας περιοδεύει στη Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, Αμύνταιο, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη), ενώ το Σάββατο θα μιλήσει στην Εθνική Συνδιάσκεψη της ΕΛΑΣ. Κλείνοντας να αναφέρουμε πως την Πέμπτη ο Αλέκος Φλαμπουράρης έκανε το τελευταίο «δώρο» στον πρώην πρωθυπουργό. Στο πολιτικό μνημόσυνο του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς και μέντορα του Αλέξη Τσίπρα μαζεύτηκαν όλες οι φυλές του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αριστερόστροφα στελέχη του ΠΑΣΟΚ (Δούκας, Λαλιώτης, Σκανδαλίδης), που είχαν και καλές προσωπικές σχέσεις με τον Αλέκο. Κάτι που επισημάνθηκε από όσους (Τσίπρας, Βασιλειάδης, Τούμπουρος, Σπίρτζης, Γεροβασίλη κ.α. ) συνόδευσαν την Εύη Πανοτοπούλου, σύζυγο Φλαμπουράρη και τον γιο της Μιχάλη, μετά το μνημόσυνο στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων στην Παλιά Αγορά της Φιλοθέης…

24.11.2026, 06:41