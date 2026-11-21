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Τοποθετήσεις επιθετικής αποδοκιμασίας της βασικής πολιτικής γραμμής και της εθνικής στρατηγικής της παράταξης.Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η αήθης στάση «των πρώην» κατατείνει στην αποδόμηση του Κυριάκου, «ουκ εά με καθεύδειν» - δεν τους αφήνει να κοιμηθούν και η σκέψη ακόμα τρίτης τετραετίας. Η αποδόμηση όμως του Κυριάκου προϋποθέτει ήττα της παράταξης και άλλη Κυβέρνηση. Κάποιοι φαίνεται – επικίνδυνα αφελείς και ταυτόχρονα δόλιοι – δεν έχουν πρόβλημα να ηττηθεί η παράταξη, αρκεί να φύγει ο Κυριάκος. Δεν τους νοιάζει αν οδηγούν τη χώρα στα χέρια των μοναδικών εναλλακτικών επιλογών σήμερα, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη.Και καλά ο Σαμαράς – «έξεστι ασχημονείν».Ή ο Καραμανλής «ο ελάσσων», κατά τον αείμνηστο Γιανναρά , που ξύπνησε από τον πολιτικό λήθαργο και την αφωνία και νοιάζεται, λαλίστατος έκτοτε, όλως τυχαία, μετά την πτώση του Σύριζα, τα σύνορα της χώρας.Είναι πολιτικά αδιάφορες για τους νεοδημοκράτες οι τοποθετήσεις – αποτέλεσμα πικρίας - του Κύρτσου και των λοιπών ιδιοτελών γραφικών, τύπου Αντώναρου, Άρη, Πάνου Παναγιωτόπουλου, Κοττάκη κλπ – που ανέμεναν αξιώματα από τον Κυριάκο.Θυμήθηκε κι ο Προκόπης Παυλόπουλος πρόσφατα - με το καλώδιο - τα εθνικά δίκαια. Τα είχε ξεχάσει απ’ όταν έθεσε την υπογραφή του - ως ΠτΔ - στη συμφωνία των Πρεσπών για το όνομα των Σκοπίων. Εκδίκηση που δεν τον ψήφισε για Πρόεδρο ο Κυριάκος;Στην ίδια γραμμή κι Βαγγέλης Μεϊμαράκης, τιμημένοος πολλαπλώς από την παράταξη, τον Κυριάκο και τους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους. Πάντα υπουργός, Πρόεδρος της Βουλής, δύο θητείες θριαμβευτικά ευρωβουλευτής, ακόμα και αρχηγός της παράταξης, δεν πήγε στην επέτειο της ίδρυσης της ΝΔ. Όψιμη πικρία άραγε της ήττας στις εσωκομματικές εκλογές;Αδίκησες όμως τον Άδωνη Ευάγγελε Μεϊμαράκη, αποδίδοντάς του τοποθέτηση για τους νεκρούς του πολυτεχνείου που δεν έκανε ο ίδιος άλλα «έστησε» η γνωστή Καλογεροπούλου στα Παραπολιτικά του Μαρινάκη; Γνωρίζεις τι λέει το πόρισμα Τσεβά στο οποίο αναφέρθηκε ο Άδωνης;Καλώς η κακώς κ.κ. «πικραμένοι», εσείς που δεν σας έχουν χορτάσει οι δάφνες με τις οποίες σας στεφανώσαμε σηκώνοντάς σας κυριολεκτικά και με την ψήφο μας, στις πλάτες και θέλετε να κάνετε κουμάντο εσαεί, πρέπει κάποτε να καταλάβετε πως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχετε ξεπεραστεί. Να παραδεχθείτε πως:-- Ο Άδωνης είναι – μακράν – ο καλύτερος υπουργός υγείας των τελευταίων πολλών ετών, πετυχαίνοντας θεαματική αναβάθμιση του ΕΣΥ σε υποδομές, εξοπλισμό, στελέχωση και λειτουργικότητα. Με τεράστιους πόρους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς αλλά και πρωτοφανή κινητοποίηση ιδιωτών δωρητών.-- Ο καθηγητής Γιώργος Γεραπετρίτης είναι από τους καλύτερους υπουργούς Εξωτερικών της μεταπολίτευσης. Αθόρυβος, νουνεχής, προσεκτικός, έχει καθοριστική συμμετοχή στην προσπάθεια του πρωθυπουργού για προστασία των εθνικών θέσεων και την αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας στην περισσότερο ταραγμένη – μεταπολεμικά - περίοδο της παγκόσμιας ιστορίας. Απόδειξη η διαχείριση της πόντισης του καλωδίου, του λεγόμενου Τουρκο - Λιβυκού Μνημονίου, των εν γένει σχέσεων με τις αραβικές χώρες, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και κυρίως την Τουρκία.-- Ο Πιερρακάκης που έκαμε θαύματα στην ψηφιοποίηση του Κράτους, διαπρέπει στο Υπουργείο Οικονομικών, η οικονομία σταθεροποιήθηκε και αναβαθμίζεται η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας διεθνώς, απόδειξη πως τιμήθηκε – και μέσω αυτού η χώρα - από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ύψιστη τιμή της προεδρίας του EUROGROUP.