Περιορισμένα δρομολόγια στα μέσα μεταφοράς, δεμένα πλοία στα λιμάνια και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε περισσότερες από 60 πόλεις

απεργία της ΑΔΕΔΥ και δεκάδων εργατικών κέντρων και συνδικάτων ανά την Ελλάδα την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου.



Αν και η ΓΣΕΕ δεν έχει ανακοινώσει κάποια κινητοποίηση, η απεργία θα αφορά πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων λόγω της συμμετοχής εργατικών κέντρων, ολόκληρου του δημοσίου τομέα και πολλών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικάτων.



συγκέντρωση στις 10:30 της Τετάρτης στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Αθήνας, και στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων. Αναμένονται πάνω από 60 τοπικές συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα.



Οπως ανακοίνωσε, βασικό αντικείμενο της κινητοποίησης αποτελεί «η διεκδίκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων και η εφαρμογή πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν τα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα».



Στο ίδιο πλαίσιο θα απεργήσουν την Τετάρτη η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) καθώς και οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, όπως ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ. Γονείς και οι μαθητές των δημοσίων σχολείων θα πρέπει να ενημερώνονται από τις σχολικές τους μονάδες για τυχόν αλλαγές.



ΠΝΟ).



Απεργία 25ης Νοεμβρίου: Ποιοι απεργούν, πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Με περιορισμένο ωράριο θα κινηθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου το ΗΣΑΠ και το Τραμ, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».



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Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:



- Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35

- Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09

Πανελλαδικήτης ΑΔΕΔΥ και δεκάδων εργατικών κέντρων και συνδικάτων ανά την Ελλάδα την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου.Αν και η ΓΣΕΕ δεν έχει ανακοινώσει κάποια κινητοποίηση, η απεργία θα αφορά πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων λόγω της συμμετοχής εργατικών κέντρων, ολόκληρου του δημοσίου τομέα και πολλών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικάτων.Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία για όλο τον δημόσιο τομέα, καιτου Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Αθήνας, και στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων. Αναμένονται πάνω από 60 τοπικές συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα.Οπως ανακοίνωσε, βασικό αντικείμενο της κινητοποίησης αποτελεί «η διεκδίκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων και η εφαρμογή πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν τα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα».Στο ίδιο πλαίσιο θα απεργήσουν την Τετάρτη η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) καθώς και οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, όπως ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ. Γονείς και οι μαθητές των δημοσίων σχολείων θα πρέπει να ενημερώνονται από τις σχολικές τους μονάδες για τυχόν αλλαγές.Ταυτόχρονα θα παραμένουν δεμένα στα λιμάνια τα πλοία εξαιτίας της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει για μεθαύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία (ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ). Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ενωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ). Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί απεργία από την ομοσπονδία των ναυτεργατών ().Με περιορισμένο ωράριο θα κινηθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου το Μετρό , οκαι το, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση.Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».Αναλυτικά, οι ώρες αναχώρησης των πρώτων και τελευταίων συρμών έχουν ως εξής:Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:- Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35- Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09

- Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07

- Από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02



Γραμμές 2 και 3 του Μετρό Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:



- Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00

- Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47

- Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44

- Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 17:36

- Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43

- Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58

- Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 16:54



Τραμ – Γραμμή 6 - Από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08

- Από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος στις 16:18, ενώ ο τελευταίος συρμός προς Νέο Κόσμο θα αναχωρήσει στις 16:34



Τραμ – Γραμμή 7 - Από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:31 και ο τελευταίος στις 16:07, ενώ ο τελευταίος συρμός προς ΣΕΦ θα αναχωρήσει στις 16:31



- Από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:41, ενώ ο τελευταίος συρμός προς τη στάση 2η Αγίου Κοσμά θα αναχωρήσει στις 17:12



- Από ΣΕΦ προς Ασκληπιείο Βούλας ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:51