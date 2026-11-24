Πάνω από 1.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν αυτοκτονήσει από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία - Οι απόρρητοι φάκελοι και οι καταγγελίες για βασανιστήρια που φέρνει στη δημοσιότητα ο Guardian





Ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι σημαντικά υψηλότερος, καθώς άλλοι 885 θάνατοι στρατιωτικών στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ή σε παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας έχουν καταγραφεί ως θάνατοι από πυροβόλα όπλα «απροσδιόριστης πρόθεσης», μια κατηγοριοποίηση πίσω από την οποία, σύμφωνα με ειδικούς, ενδέχεται να κρύβονται εκατοντάδες αυτοκτονίες. Μόνο οι επιβεβαιωμένες αυτοκτονίες αντιστοιχούν αριθμητικά περίπου στη δύναμη ενός ολόκληρου ρωσικού συντάγματος.







«Είναι φρικτά αυτά που συμβαίνουν εδώ»

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2024, ο Αλεξέι Μπολγκόφ, λοχίας που υπηρετούσε στη φρούρηση στρατιωτικού αρχηγείου στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ, τηλεφώνησε στη σύζυγό του, Νατάλια. «Είναι φρικτά αυτά που συμβαίνουν εδώ. Θα σου πω όταν επιστρέψω», της είπε. Δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Πέντε εβδομάδες αργότερα και λίγο αφότου είχε συμπληρώσει τα 29 του χρόνια, ο Μπολγκόφ έβαλε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με γραπτή αναφορά του διοικητή του, την οποία εξέτασε η βρετανική εφημερίδα.



ψυχολογικής πίεσης που υφίστανται οι Ρώσοι στρατιώτες.



Οι New York Times είχε διαπιστώσει ότι τουλάχιστον 158 εν ενεργεία στρατιωτικοί του αμερικανικού στρατού αυτοκτόνησαν το 2023. Ωστόσο, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις το πρόβλημα επιδεινώνεται από την έντονη πίεση που ασκούν διοικητές και άλλοι στρατιώτες, τον φόβο συμμετοχής σε εξαιρετικά επικίνδυνες πολεμικές αποστολές και τα συμβόλαια που ουσιαστικά στερούν από τους στρατευμένους τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από τον πόλεμο.



«Είναι σαφές ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τον εξαναγκασμό για να υποχρεώσει τους ανθρώπους να προχωρήσουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις τους κακομεταχειρίζονται, τους βασανίζουν, χρησιμοποιούν διάφορες μορφές σωματικής βίας», δήλωσε ο Ρομπ Λι, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής. «Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι κάποιοι αυτοκτονούν», πρόσθεσε.



Κλείσιμο Ανάμεσα στους νεκρούς και στρατιώτες 18 και 19 ετών

Από τις 1.087 αυτοκτονίες στρατιωτικών που εντόπισε ο Guardian, τουλάχιστον 614 σημειώθηκαν στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας ή σε ρωσικές περιφέρειες που συνορεύουν με αυτήν, κυρίως στο Μπέλγκοροντ και το Μπριάνσκ. Σε άλλες 113 περιπτώσεις δεν προσδιοριζόταν ο τόπος θανάτου. Μεταξύ όσων αυτοκτόνησαν στην εμπόλεμη ζώνη περιλαμβάνονται 43 νεαροί στρατιώτες ηλικίας μόλις 18 ή 19 ετών.



Στα στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης 108 άνδρες κάτω των 25 ετών που έβαλαν τέλος στη ζωή τους σε άλλες περιοχές της Ρωσίας, μακριά από το μέτωπο. Ορισμένοι εξ αυτών εκτιμάται ότι υπηρετούσαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία. Αν και τυπικά οι κληρωτοί δεν αποστέλλονται να πολεμήσουν στην Ουκρανία, συχνά δέχονται πιέσεις να υπογράψουν συμβόλαια επαγγελματικής υπηρεσίας, τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξή τους στην εμπόλεμη ζώνη.



Ο αριθμός των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών αυξήθηκε σημαντικά όσο παρατεινόταν ο πόλεμος, ακολουθώντας την αυξητική πορεία των συνολικών ρωσικών απωλειών. Το 2022 καταγράφηκαν περισσότερες από 50 αυτοκτονίες στρατιωτικών, το 2024 περισσότερες από 200, ενώ το 2025 ο αριθμός τους έφθασε τις 365.



Τις διαστάσεις μιας αθέατης κρίσης στις τάξεις του ρωσικού στρατού, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία , αποκαλύπτουν εμπιστευτικά στοιχεία της ρωσικής κρατικής στατιστικής υπηρεσίας (Rosstat), σύμφωνα με τα οποία τουλάχιστον 1.087 Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν αυτοκτονήσει από το 2022.Ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι σημαντικά υψηλότερος, καθώς άλλοι 885 θάνατοι στρατιωτικών στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ή σε παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας έχουν καταγραφεί ως θάνατοι από πυροβόλα όπλα «απροσδιόριστης πρόθεσης», μια κατηγοριοποίηση πίσω από την οποία, σύμφωνα με ειδικούς, ενδέχεται να κρύβονται εκατοντάδες αυτοκτονίες. Μόνο οι επιβεβαιωμένες αυτοκτονίες αντιστοιχούν αριθμητικά περίπου στη δύναμη ενός ολόκληρου ρωσικού συντάγματος.Τα στοιχεία, τα οποία φέρνει στη δημοσιότητα και αναλύει ο Guardian , προέρχονται από ένα αρχείο περισσότερων από 11 εκατομμυρίων πιστοποιητικών θανάτου που περιήλθε στην κατοχή της ομάδας χάκερ Cyber Partisans, η οποία συνδέεται με τη λευκορωσική αντιπολίτευση, και της ουκρανικής ομάδας Silent Crow. Το Κρεμλίνο δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τις αυτοκτονίες στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ αντιμετωπίζει τους αριθμούς των στρατιωτικών απωλειών ως κρατικό μυστικό.Στα τέλη Οκτωβρίου του 2024, ο, λοχίας που υπηρετούσε στη φρούρηση στρατιωτικού αρχηγείου στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ, τηλεφώνησε στη σύζυγό του, Νατάλια. «Είναι φρικτά αυτά που συμβαίνουν εδώ. Θα σου πω όταν επιστρέψω», της είπε. Δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Πέντε εβδομάδες αργότερα και λίγο αφότου είχε συμπληρώσει τα 29 του χρόνια, ο Μπολγκόφ έβαλε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με γραπτή αναφορά του διοικητή του, την οποία εξέτασε η βρετανική εφημερίδα.«Την ημέρα του θανάτου του, ο Μπολγκόφ ήταν κλεισμένος στον εαυτό του», ανέφερε ο διοικητής στην έκθεσή του. Η περίπτωση του 29χρονου αποτελεί μία από τις εκατοντάδες που καταγράφονται στα εμπιστευτικά αρχεία της Rosstat, τα οποία προσφέρουν μια σπάνια εικόνα τηςπου υφίστανται οι Ρώσοι στρατιώτες.Οι αυτοκτονίες στρατιωτικών δεν αποτελούν αποκλειστικά ρωσικό φαινόμενο. Έρευνα τωνείχε διαπιστώσει ότι τουλάχιστον 158 εν ενεργεία στρατιωτικοί του αμερικανικού στρατού αυτοκτόνησαν το 2023. Ωστόσο, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις το πρόβλημα επιδεινώνεται από την έντονη πίεση που ασκούν διοικητές και άλλοι στρατιώτες, τον φόβο συμμετοχής σε εξαιρετικά επικίνδυνες πολεμικές αποστολές και τα συμβόλαια που ουσιαστικά στερούν από τους στρατευμένους τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από τον πόλεμο.«Είναι σαφές ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τον εξαναγκασμό για να υποχρεώσει τους ανθρώπους να προχωρήσουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις τους κακομεταχειρίζονται, τους βασανίζουν, χρησιμοποιούν διάφορες μορφές σωματικής βίας», δήλωσε ο, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής. «Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι κάποιοι αυτοκτονούν», πρόσθεσε.Από τις 1.087 αυτοκτονίες στρατιωτικών που εντόπισε ο Guardian, τουλάχιστον 614 σημειώθηκαν στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας ή σε ρωσικές περιφέρειες που συνορεύουν με αυτήν, κυρίως στο Μπέλγκοροντ και το Μπριάνσκ. Σε άλλες 113 περιπτώσεις δεν προσδιοριζόταν ο τόπος θανάτου. Μεταξύ όσων αυτοκτόνησαν στην εμπόλεμη ζώνη περιλαμβάνονται 43 νεαροί στρατιώτες ηλικίας μόλις 18 ή 19 ετών.Στα στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης 108 άνδρες κάτω των 25 ετών που έβαλαν τέλος στη ζωή τους σε άλλες περιοχές της Ρωσίας, μακριά από το μέτωπο. Ορισμένοι εξ αυτών εκτιμάται ότι υπηρετούσαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία. Αν και τυπικά οι κληρωτοί δεν αποστέλλονται να πολεμήσουν στην Ουκρανία, συχνά δέχονται πιέσεις να υπογράψουν συμβόλαια επαγγελματικής υπηρεσίας, τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξή τους στην εμπόλεμη ζώνη.Ο αριθμός των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών αυξήθηκε σημαντικά όσο παρατεινόταν ο πόλεμος, ακολουθώντας την αυξητική πορεία των συνολικών ρωσικών απωλειών. Το 2022 καταγράφηκαν περισσότερες από 50 αυτοκτονίες στρατιωτικών, το 2024 περισσότερες από 200, ενώ το 2025 ο αριθμός τους έφθασε τις 365.

Για το 2026, παρά το γεγονός ότι τα διαθέσιμα αρχεία παραμένουν ελλιπή και ενημερώνονται με καθυστέρηση, έχουν ήδη καταγραφεί σχεδόν 300 αυτοκτονίες, ο δεύτερος υψηλότερος ετήσιος αριθμός από την έναρξη της εισβολής. Ακτιβιστές και δικηγόροι που συνεργάζονται με Ρώσους λιποτάκτες εκτιμούν, ωστόσο, ότι οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερες.



«Ένας αυτόχειρας μπορεί να εμφανίζεται ως ήρωας στα χαρτιά»

Ο Ιβάν Τσουβιλιάγεφ, εκπρόσωπος της οργάνωσης Idite Lesom, η οποία βοηθά Ρώσους στρατιώτες να εγκαταλείψουν τις μονάδες τους, χαρακτήρισε τους συγκεκριμένους αριθμούς υποεκτίμηση της πραγματικότητας. «Προφανώς, είναι πολύ περισσότεροι», δήλωσε.



Ο ίδιος παρομοίασε το μέτωπο με ένα ερμητικά κλειστό μεταλλικό κουτί, από το οποίο ελάχιστες πληροφορίες βγαίνουν προς τα έξω, εξηγώντας ότι τα επίσημα στοιχεία στηρίζονται σε αναφορές που διαβιβάζονται διαδοχικά στα ανώτερα κλιμάκια της στρατιωτικής διοίκησης. «Ένας άνδρας μπορεί να αυτοκτονήσει και στα χαρτιά να εμφανίζεται ως ήρωας. Στους γονείς του μπορεί ακόμη και να στείλουν κάποιο μετάλλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν ελάχιστα κίνητρα να καταγράψουν με ακρίβεια τις αυτοκτονίες, καθώς οι συγκεκριμένοι αριθμοί θα αποτελούσαν αντικείμενο ελέγχου από τους ανωτέρους τους. Τόσο ο Τσουβιλιάγεφ όσο και ο Ρομπ Λι εκτιμούν ότι πολλές αυτοκτονίες στο πεδίο της μάχης καταγράφονται ως απώλειες κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων.



Τα κενά και οι αντιφάσεις στην καταγραφή των θανάτων αποτυπώνονται σε συγκεκριμένες υποθέσεις που εξέτασε η βρετανική εφημερίδα. Ο Σεργκέι Σαβενόκ, ένας 62χρονος αντισυνταγματάρχης από την περιφέρεια του Ιρκούτσκ, είχε καταταγεί εθελοντικά τον Σεπτέμβριο του 2022. Πριν αναχωρήσει για το μέτωπο, είχε εμφανιστεί σε εκδήλωση στο πολιτιστικό κέντρο της περιοχής του, όπου απευθύνθηκε στους άνδρες που επρόκειτο να πολεμήσουν μαζί του, εκφράζοντας με ιδιαίτερη ένταση την υποστήριξή του στις πολεμικές επιχειρήσεις. Τον Ιούλιο του 2023 βρέθηκε νεκρός στην κατεχόμενη περιφέρεια του Λουγκάνσκ. Οι αξιωματούχοι ενημέρωσαν τη σύζυγό του, Γελένα, ότι είχε αυτοκτονήσει, ωστόσο ο θάνατός του δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες καταγραφές της Rosstat.



Αντιθέτως, πιστοποιητικό θανάτου που αντιστοιχεί στην ημερομηνία γέννησής του αναφέρει τραυματισμό από πυροβόλο όπλο απροσδιόριστης πρόθεσης.



Συνολικά, ο Guardian εντόπισε 1.038 θανάτους που συνδέονται με τον στρατό και φέρουν αντίστοιχη αιτιολογία, εκ των οποίων οι 885 σημειώθηκαν στην Ουκρανία ή σε παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας.



Ανάλογη είναι η περίπτωση του Αλεξάντερ Λαζόρ, ενός 21χρονου στρατιώτη που πέθανε στην περιοχή του Ντονέτσκ το καλοκαίρι του 2022. Η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι σκοτώθηκε στη μάχη, ενώ και στα επίσημα αρχεία ο θάνατός του αποδίδεται σε τραύματα που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, δύο στρατιώτες που υπηρετούσαν μαζί του δήλωσαν στη βρετανική εφημερίδα ότι τα μέλη της μονάδας είχαν ενημερωθεί πως ο 21χρονος είχε αυτοκτονήσει. «Ολόκληρη η μονάδα μας ενημερώθηκε ότι αυτοκτόνησε. Ίσως αποφάσισαν να το συγκαλύψουν για να μην εκτεθεί η μονάδα μας», ανέφερε ένας από τους στρατιώτες, υπό τον όρο της ανωνυμίας.



Τουλάχιστον 49.000 στρατιωτικοί έχουν κηρυχθεί λιποτάκτες ή αδικαιολογήτως απόντες

Οι αυτοκτονίες αποτελούν μόνο μία από τις ενδείξεις της αυξανόμενης πίεσης που υφίστανται οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Mediazona, μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2025 είχαν διαβιβαστεί στα ρωσικά στρατοδικεία υποθέσεις που αφορούσαν 20.662 άνδρες για άρνηση εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην πλειονότητά τους για εγκατάλειψη της μονάδας τους χωρίς άδεια.



Το ανεξάρτητο ερευνητικό μέσο IStories διασταύρωσε τα συγκεκριμένα στοιχεία και διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 49.000 στελέχη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων είχαν κηρυχθεί λιποτάκτες ή αδικαιολογήτως απόντες.



Σύμφωνα με τον Τσουβιλιάγεφ, οι σκέψεις αυτοκτονίας είναι συχνές μεταξύ των στρατιωτών που απευθύνονται στην οργάνωσή του για βοήθεια προκειμένου να εγκαταλείψουν τον στρατό. «Φυσικά και εμφανίζονται. Είναι το επόμενο στάδιο, όταν ένας άνθρωπος συνειδητοποιεί πού έχει καταλήξει», ανέφερε.