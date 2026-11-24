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Τι κάνουν 10 γιατροί για να μην αρρωστήσουν με ιώσεις τον χειμώνα – Οι συμβουλές τους
Τι κάνουν 10 γιατροί για να μην αρρωστήσουν με ιώσεις τον χειμώνα – Οι συμβουλές τους
Από το αντιγριπικό εμβόλιο και τον καλό ύπνο μέχρι τη διατροφή και την άσκηση, αυτές είναι οι καθημερινές συνήθειες δέκα ειδικών για να παραμείνουν υγιείς τους κρύους μήνες του χειμώνα
Ο χειμώνας δοκιμάζει τις αντοχές του οργανισμού. Οι αναπνευστικές λοιμώξεις βρίσκονται σε έξαρση, οι χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζουν τις εξωτερικές δραστηριότητες, ενώ οι λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας επηρεάζουν τον ύπνο και τη διάθεση. Την ίδια στιγμή, οι γιορτές φέρνουν περισσότερες διατροφικές υπερβολές και αλκοόλ.
Ποιες συνήθειες υιοθετούν, όμως, οι ίδιοι οι γιατροί για να διατηρούν τη σωματική και ψυχική τους υγεία;
Δέκα ειδικοί διαφορετικών ειδικοτήτων μοιράζονται με τον Guardian τις προσωπικές τους πρακτικές για έναν πιο υγιή χειμώνα.
Ο πνευμονολόγος δρ. Philip Barber δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εμβολιασμό και στην αποφυγή του καπνίσματος. «Το κάπνισμα εξακολουθεί να προκαλεί τεράστιο αριθμό θανάτων, αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων του αναπνευστικού και παρατείνει σημαντικά τα συμπτώματα», επισημαίνει. Ο ίδιος έχει εμβολιαστεί κατά της γρίπης, της COVID-19 και του έρπητα ζωστήρα, υπενθυμίζοντας και τη σημασία του πνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού για όσους έχουν σχετική ένδειξη.
Στο γιορτινό τραπέζι θα προτιμήσει λαχανάκια Βρυξελλών, ενώ περιορίζει το αλκοόλ. «Κανένα επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ δεν είναι εντελώς απαλλαγμένο από κινδύνους», τονίζει, προτείνοντας ημέρες πλήρους αποχής.
Ο γαστρεντερολόγος δρ. Ajay Verma προσπαθεί να εξισορροπεί τις γιορτινές υπερβολές με ημέρες πιο προσεκτικής διατροφής και οικογενειακούς περιπάτους μετά το φαγητό. Ο ίδιος λαμβάνει βιταμίνη D, επισημαίνοντας τη σημασία της κατά τους μήνες με περιορισμένη ηλιοφάνεια.
Η ψυχίατρος δρ. Rebecca Lawrence, η οποία ζει με διπολική διαταραχή, θεωρεί καθοριστικά το σταθερό πρόγραμμα, την πρωινή έκθεση στο φυσικό φως και την κοινωνικοποίηση. «Τον χειμώνα είναι πολύ εύκολο να κουκουλωθεί κανείς κάτω από το πάπλωμα και να μην κάνει τίποτα. Ωστόσο, η επαφή με άλλους ανθρώπους είναι σημαντική», σημειώνει.
Για τη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού επιδιώκει πρωινή έκθεση στο φυσικό φως και χρησιμοποιεί ειδική λάμπα φωτοθεραπείας. Παράλληλα, περιορίζει τη χρήση του κινητού της, ιδιαίτερα το βράδυ.
Ποιες συνήθειες υιοθετούν, όμως, οι ίδιοι οι γιατροί για να διατηρούν τη σωματική και ψυχική τους υγεία;
Δέκα ειδικοί διαφορετικών ειδικοτήτων μοιράζονται με τον Guardian τις προσωπικές τους πρακτικές για έναν πιο υγιή χειμώνα.
Εμβολιασμός και πρόληψη των λοιμώξεωνΗ γενική ιατρός δρ. Ellen Fallows φροντίζει να εμβολιάζεται έγκαιρα κατά της γρίπης. «Πέρυσι νόσησα από γρίπη τύπου Β και χρειάστηκα τρεις μήνες για να αναρρώσω», αναφέρει. Παράλληλα, ενισχύει τη διατροφή της με τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, με στόχο την υποστήριξη του εντερικού μικροβιώματος.
Ο πνευμονολόγος δρ. Philip Barber δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εμβολιασμό και στην αποφυγή του καπνίσματος. «Το κάπνισμα εξακολουθεί να προκαλεί τεράστιο αριθμό θανάτων, αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων του αναπνευστικού και παρατείνει σημαντικά τα συμπτώματα», επισημαίνει. Ο ίδιος έχει εμβολιαστεί κατά της γρίπης, της COVID-19 και του έρπητα ζωστήρα, υπενθυμίζοντας και τη σημασία του πνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού για όσους έχουν σχετική ένδειξη.
Και η διατροφή στο επίκεντροΗ καθηγήτρια Ηπατολογίας δρ. Debbie Shawcross επιλέγει καθημερινά ένα μήλο. «Τα μήλα είναι πλούσια σε πηκτίνη, έναν τύπο φυτικών ινών που τρέφει τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου», εξηγεί.
Στο γιορτινό τραπέζι θα προτιμήσει λαχανάκια Βρυξελλών, ενώ περιορίζει το αλκοόλ. «Κανένα επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ δεν είναι εντελώς απαλλαγμένο από κινδύνους», τονίζει, προτείνοντας ημέρες πλήρους αποχής.
Ο γαστρεντερολόγος δρ. Ajay Verma προσπαθεί να εξισορροπεί τις γιορτινές υπερβολές με ημέρες πιο προσεκτικής διατροφής και οικογενειακούς περιπάτους μετά το φαγητό. Ο ίδιος λαμβάνει βιταμίνη D, επισημαίνοντας τη σημασία της κατά τους μήνες με περιορισμένη ηλιοφάνεια.
Κίνηση και κοινωνικές επαφές ακόμη και στο κρύοΗ ορθοπαιδικός δρ. Scarlett McNally χρησιμοποιεί το ποδήλατο για τις καθημερινές της μετακινήσεις όλο τον χρόνο. «Είναι πολύ ευκολότερο να κάνουμε κάτι όταν έχει γίνει συνήθεια», αναφέρει, υπογραμμίζοντας τα οφέλη της συστηματικής άσκησης στη σωματική και ψυχική υγεία.
Η ψυχίατρος δρ. Rebecca Lawrence, η οποία ζει με διπολική διαταραχή, θεωρεί καθοριστικά το σταθερό πρόγραμμα, την πρωινή έκθεση στο φυσικό φως και την κοινωνικοποίηση. «Τον χειμώνα είναι πολύ εύκολο να κουκουλωθεί κανείς κάτω από το πάπλωμα και να μην κάνει τίποτα. Ωστόσο, η επαφή με άλλους ανθρώπους είναι σημαντική», σημειώνει.
Ύπνος, φως και λιγότερες οθόνεςΗ νευρολόγος δρ. Faye Begeti υπενθυμίζει ότι ο ανεπαρκής ύπνος συνδέεται με μεγαλύτερη ευαισθησία στις λοιμώξεις. «Η προστασία του ύπνου είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε», εξηγεί.
Για τη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού επιδιώκει πρωινή έκθεση στο φυσικό φως και χρησιμοποιεί ειδική λάμπα φωτοθεραπείας. Παράλληλα, περιορίζει τη χρήση του κινητού της, ιδιαίτερα το βράδυ.
Η Ellen Fallows έχει καθιερώσει μία ημέρα πραγματικής ξεκούρασης κάθε εβδομάδα, χωρίς ατελείωτο σκρολάρισμα. «Είναι εντυπωσιακό πόσο στρεσογόνο μπορεί να γίνει», παρατηρεί.
Το χειμώνα, δε θα πρέπει να αμελούμε και την φροντίδα του δέρματος. Η δερματολόγος δρ. Ellie Rashid προτιμά πλούσιες ενυδατικές κρέμες για την αντιμετώπιση της χειμερινής ξηροδερμίας, ενώ η καρδιολόγος δρ. Tharusha Gunawardena φροντίζει να καταναλώνει αρκετά υγρά. «Τον χειμώνα το αίσθημα της δίψας μειώνεται», υπενθυμίζει.
Το κοινό μήνυμα των ειδικών είναι ότι η προστασία της υγείας τον χειμώνα δεν απαιτεί ακραίες αλλαγές, αλλά σταθερές καθημερινές συνήθειες: πρόληψη, ισορροπημένη διατροφή, κίνηση, επαρκή ύπνο και χρόνο για ξεκούραση.
Πηγή: ygeiamou.gr
Αναπνοή, δέρμα και ενυδάτωσηΟ ωτορινολαρυγγολόγος δρ. Edward Noon προειδοποιεί για την κατάχρηση των ρινικών αποσυμφορητικών. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μη χρησιμοποιούνται για περισσότερες από πέντε ημέρες», τονίζει, καθώς η παρατεταμένη χρήση μπορεί να επιδεινώσει τη ρινική συμφόρηση.
Το χειμώνα, δε θα πρέπει να αμελούμε και την φροντίδα του δέρματος. Η δερματολόγος δρ. Ellie Rashid προτιμά πλούσιες ενυδατικές κρέμες για την αντιμετώπιση της χειμερινής ξηροδερμίας, ενώ η καρδιολόγος δρ. Tharusha Gunawardena φροντίζει να καταναλώνει αρκετά υγρά. «Τον χειμώνα το αίσθημα της δίψας μειώνεται», υπενθυμίζει.
Το κοινό μήνυμα των ειδικών είναι ότι η προστασία της υγείας τον χειμώνα δεν απαιτεί ακραίες αλλαγές, αλλά σταθερές καθημερινές συνήθειες: πρόληψη, ισορροπημένη διατροφή, κίνηση, επαρκή ύπνο και χρόνο για ξεκούραση.
Πηγή: ygeiamou.gr
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