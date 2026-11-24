Η Τζένιφερ Λόρενς απάντησε στις φήμες ότι έκανε βλεφαροπλαστική
Η Τζένιφερ Λόρενς απάντησε στις φήμες ότι έκανε βλεφαροπλαστική
Η 36χρονη ηθοποιός άφησε να εννοηθεί ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της οφείλεται στην τεχνική του μακιγιάζ
Με ένα χιουμοριστικό σχόλιο επέλεξε να απαντήσει η Τζένιφερ Λόρενς στις διαδικτυακές εικασίες ότι έχει υποβληθεί σε βλεφαροπλαστική, προκειμένου να αλλάξει την εμφάνιση των ματιών της.
Η 36χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε έμμεσα στις φήμες την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, αναδημοσιεύοντας ένα Instagram story της μακιγιέζ Σέινα Γκόλντμπεργκ. Η τελευταία είχε παρουσιάσει ορισμένα νέα προϊόντα της εταιρείας ομορφιάς της Λόρενς, μαζί με μια φωτογραφία από τη σχετική φωτογράφιση. «Είναι πολύ συναρπαστικό να το βλέπω τυπωμένο. Ευχαριστώ που μου το έστειλες» έγραψε η Γκόλντμπεργκ. «Αν ξέρετε, ξέρετε. Εκείνη είναι που μου έκανε τη βλεφαροπλαστική» σχολίασε η Λόρενς πάνω στην ανάρτηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της οφείλεται στην τεχνική του μακιγιάζ και όχι σε κάποια επέμβαση.
Δείτε την ανάρτησή της
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζένιφερ Λόρενς αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα. Σε συζήτησή της με την Κάιλι Τζένερ για το περιοδικό Interview το 2023, είχε εξηγήσει πόσο μπορεί να αλλάξει την εικόνα ενός προσώπου το μακιγιάζ, προκαλώντας μερικές φορές ακόμη και φήμες για πλαστικές επεμβάσεις.
«Είναι απίστευτο τι μπορεί να κάνει το μακιγιάζ, γιατί συνεργάζομαι με τον Χουνγκ [Βανγκό], ο οποίος μεγαλώνει το περίγραμμα των χειλιών, και τον αποκαλώ πλαστικό χειρουργό, επειδή τους τελευταίους μήνες που δουλεύω μαζί του όλοι είναι πεπεισμένοι ότι έχω κάνει επέμβαση στα μάτια» είχε πει.
Στην ίδια συνέντευξη είχε επισημάνει ότι και οι τεχνικές μακιγιάζ που χρησιμοποιεί έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. «Βλέπω φωτογραφίες πριν και μετά, όταν ήμουν 12 ετών και μετά στα 26 μου και τα φρύδια μου είναι διαφορετικά σχηματισμένα. Φοράω contour και αναρωτιέμαι: “Πώς μπορείτε να συγκρίνετε το πρόσωπό μου στα 12 με εκείνο στα 26 και να λέτε ότι μου έχουν αφαιρέσει τα βλέφαρα; Για τι πράγμα μιλάμε;”» είχε σχολιάσει.
Η ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για τις αισθητικές παρεμβάσεις, καθώς είχε αποκαλύψει ότι έκανε ανόρθωση στήθους μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνι.
Σε συνέντευξή της στο The Cut τον περασμένο μήνα, ανέφερε επίσης ότι αποφεύγει τα fillers, καθώς θεωρεί πως γίνονται εύκολα αντιληπτά στην κάμερα. Όταν ρωτήθηκε αν έχει ήδη κάνει λίφτινγκ, απάντησε με χιούμορ αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να το κάνει στο μέλλον: «Όχι, αλλά, πιστέψτε με, θα κάνω».
Η ίδια εξήγησε ότι θέλει να αισθάνεται όμορφη και γεμάτη αυτοπεποίθηση, παρά τις απαιτήσεις της μητρότητας. «Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά. Όταν πηγαίνω τα παιδιά μου στο σχολείο, θέλω να δείχνω σαν μια γυναίκα που έχει τη ζωή της υπό έλεγχο, ακόμη κι όταν μόλις έχω ξυπνήσει και δεν έχω τίποτα υπό έλεγχο» είπε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 36χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε έμμεσα στις φήμες την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, αναδημοσιεύοντας ένα Instagram story της μακιγιέζ Σέινα Γκόλντμπεργκ. Η τελευταία είχε παρουσιάσει ορισμένα νέα προϊόντα της εταιρείας ομορφιάς της Λόρενς, μαζί με μια φωτογραφία από τη σχετική φωτογράφιση. «Είναι πολύ συναρπαστικό να το βλέπω τυπωμένο. Ευχαριστώ που μου το έστειλες» έγραψε η Γκόλντμπεργκ. «Αν ξέρετε, ξέρετε. Εκείνη είναι που μου έκανε τη βλεφαροπλαστική» σχολίασε η Λόρενς πάνω στην ανάρτηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της οφείλεται στην τεχνική του μακιγιάζ και όχι σε κάποια επέμβαση.
Δείτε την ανάρτησή της
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζένιφερ Λόρενς αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα. Σε συζήτησή της με την Κάιλι Τζένερ για το περιοδικό Interview το 2023, είχε εξηγήσει πόσο μπορεί να αλλάξει την εικόνα ενός προσώπου το μακιγιάζ, προκαλώντας μερικές φορές ακόμη και φήμες για πλαστικές επεμβάσεις.
«Είναι απίστευτο τι μπορεί να κάνει το μακιγιάζ, γιατί συνεργάζομαι με τον Χουνγκ [Βανγκό], ο οποίος μεγαλώνει το περίγραμμα των χειλιών, και τον αποκαλώ πλαστικό χειρουργό, επειδή τους τελευταίους μήνες που δουλεύω μαζί του όλοι είναι πεπεισμένοι ότι έχω κάνει επέμβαση στα μάτια» είχε πει.
Στην ίδια συνέντευξη είχε επισημάνει ότι και οι τεχνικές μακιγιάζ που χρησιμοποιεί έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. «Βλέπω φωτογραφίες πριν και μετά, όταν ήμουν 12 ετών και μετά στα 26 μου και τα φρύδια μου είναι διαφορετικά σχηματισμένα. Φοράω contour και αναρωτιέμαι: “Πώς μπορείτε να συγκρίνετε το πρόσωπό μου στα 12 με εκείνο στα 26 και να λέτε ότι μου έχουν αφαιρέσει τα βλέφαρα; Για τι πράγμα μιλάμε;”» είχε σχολιάσει.
Η ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για τις αισθητικές παρεμβάσεις, καθώς είχε αποκαλύψει ότι έκανε ανόρθωση στήθους μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνι.
Σε συνέντευξή της στο The Cut τον περασμένο μήνα, ανέφερε επίσης ότι αποφεύγει τα fillers, καθώς θεωρεί πως γίνονται εύκολα αντιληπτά στην κάμερα. Όταν ρωτήθηκε αν έχει ήδη κάνει λίφτινγκ, απάντησε με χιούμορ αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να το κάνει στο μέλλον: «Όχι, αλλά, πιστέψτε με, θα κάνω».
Η ίδια εξήγησε ότι θέλει να αισθάνεται όμορφη και γεμάτη αυτοπεποίθηση, παρά τις απαιτήσεις της μητρότητας. «Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά. Όταν πηγαίνω τα παιδιά μου στο σχολείο, θέλω να δείχνω σαν μια γυναίκα που έχει τη ζωή της υπό έλεγχο, ακόμη κι όταν μόλις έχω ξυπνήσει και δεν έχω τίποτα υπό έλεγχο» είπε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα