Τρομερή περίπτωση ο Ζότα! Ο κόσμος του Ολυμπιακού τον υποδέχτηκε με σχετική... καχυποψία, ωστόσο ο Πορτογάλος είναι απ' τους τύπους που έχουν τα μάτια στον στόχο απ' την πρώτη μέρα. Ιδιαίτερο -καπως ατσούμπαλο- σουλούπι άρχισε να σκοράρει απ' την προετοιμασία, όταν δεν ήξερε ακόμα σε ποιον ποδοσφαιρικό πλανήτη είχε προσγειωθεί και συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο μέχρι σήμερα. Σε μια ομάδα που πόνεσε πολύ στην αιχμή του δόρατος, ο Ζότα βγήκε μπροστά και μάλιστα έφτασε να είναι πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού (με 6 γκολ) στην κούρσα του πρωταθλήματος.Κι όμως να ρωτήσεις 10 άτομα έξω απ' το Καραϊσκάκη για το επίθετο που χαρακτηρίζει τον γεννημένο στα προάστια του Πόρτο, Ζότα Σίλβα, δεν θα τον πουν "γκολτζή" ή "φονιά". Θα περιγράψουν έναν τύπο που "σκίζεται" για τη φανέλα, προσφέρει με χίλιους τρόπους στην ομάδα, ανεξαρτήτως αν συμμετέχει σε ματς "μαρκίζα" ή σε πιο "αντιεμπορική" αναμέτρηση. Για παράδειγμα χθες με τον Ηρακλή είχε αφουγκραστεί πλήρως τον σκληρό χαρακτήρα του παιχνιδιού και μπήκε σε αυτό με πολεμικό mode. Αυτό που θα θυμόμαστε απ' την εμφάνιση του είναι το ποδοσφαιρικό "ποιήμα" στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όταν με τρομερό ψαλιδάκι σημείωσε το 2-2. Αυτό που μένει στο μπλοκάκι του Ιμανόλ όμως (που έχει και περισσότερη σημασία) είναι πως ενεπλάκη σε 12 μονομαχίες και κέρδισε τις 10, ενώ είχε 3 επιτυχημένα τάκλιν σε 4 απόπειρες και 2 ανακτήσεις μπάλας.Ο Ζότα κάλυψε αποστάσεις απ' το αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού, μέχρι το αριστερό και το δεξί απέναντι κόρνερ (!), πραγματοποιώντας ρεσιτάλ ομαδικότητας και αυταπάρνησης. Ο Ολυμπιακός βέβαια δεν κέρδισε τον Ηρακλή μόνο λόγω Ζότα, όμως η συνταγή για να ξεφύγεις από τέτοιες παγίδες είναι ποδοσφαιριστές όπως ο Ζότα. Με τέτοιους παίκτες στην ενδεκάδα δεν σου γλιστράνε ημίχρονα απ' τα χέρια, ούτε χάνεις τον ρυθμό των ματς. Είναι μια μόνιμη πηγή κινδύνων επιθετικά και εγρήγορσης αμυντικά. Ο Πορτογάλος έχει βρει το λιμάνι του στον Ολυμπιακό και τον Πειραιά. Δεν κρύβει πως η προοπτική του Ολυμπιακού αναζωογόνησε την καριέρα του σε μια κομβική ηλικία για την καριέρα του και φροντίζει να το ανταποδίδει, έχοντας γίνει απ' τους αγαπημένους του προπονητή. Από τα 13 ματς του Ιμανόλ, ο Ζότα έχει ξεκινήσει στα 10, ενώ στο σύνολο των 17 παιχνιδιών μετράει 13 εκκινήσεις στο αρχικό σχήμα. Δεν είναι τυχαίο, μιλάμε για τον απόλυτο "καμικάζι" ή "παίκτη του προπονητή", πείτε τον όπως θέλετε, αυτός θα είναι εκεί για να υπηρετεί πρωτίστως το πλάνο και... όποτε βρίσκει χρόνο να σκοράρει!