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Είκοσι πόντους διαφορά ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες, είκοσι δύο ήταν τελικά. Μόνο που κέρδισε ο ΠΑΟΚ… Το πρώτο ντέρμπι της «νέας εποχής», αυτό που περίμενε ολάκερη η μπασκετική Ελλάδα, κατέληξε στην ομάδα που είχε προλάβει να κάνει μόλις μία προπόνηση μετά την επιστροφή της από τη Μανρέσα.Κάπου μέσα στην υπερβολή των προηγούμενων ημερών, αρκετοί ξέχασαν και κάτι άλλο. Από το φλεγόμενο «Παλατάκι» δύσκολα θα περάσει κάποια ομάδα. Ειδικά ο Άρης, που έχει ξεχάσει πότε κέρδισε για τελευταία φορά εκεί. Ο «Δικέφαλος» έφτασε να μετράει δέκα συνεχόμενες εντός έδρας νίκες απέναντι στον συμπολίτη του. Ισοφάρισε την καλύτερη εκκίνηση στην ιστορία του στο πρωτάθλημα, ένα ρεκόρ που κρατούσε 43 χρόνια, από την περίοδο 1983-84. Πέρα από την ιστορική αξία του 8-0, όμως, υπάρχει και η βαθμολογική παράμετρος. Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον δύο βαθμούς πάνω από τον Άρη, με προίκα τους 22 πόντους της διαφοράς σε περίπτωση ισοβαθμίας, και τρεις πάνω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, τους οποίους θα συναντήσει μέσα στον Δεκέμβριο. Καθόλου μικρό πράγμα για μια ομάδα που χτίζεται από το καλοκαίρι.Οι διθύραμβοι που συνόδευαν τον Άρη μετά τις μεγάλες νίκες του επί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ήταν δικαιολογημένοι. Η απαξίωση, όμως, και η ειρωνεία απέναντι σ’ έναν αήττητο ΠΑΟΚ, που ταξίδευε, έπαιζε και κέρδιζε δίχως τον Τσέντι Όσμαν, ήταν τουλάχιστον άδικες. Ειδικά για τον άνθρωπο που κάθεται στην άκρη του πάγκου του. Κάπου μέσα στην υπερβολή των προηγούμενων ημερών, αρκετοί ξέχασαν ποιος είναι ο Αντρέα Τρινκιέρι.Ο Ιταλός κέρδισε κατά κράτος τη μάχη των πάγκων. Κι επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι το έκανε πολύ πριν αρχίσουν να μπαίνουν τα τρίποντα. Από το πρώτο τζάμπολ, όταν έστειλε τον Γκρέι πάνω στον Ντιμιτρίεβιτς και αργότερα τον Ταϊρί στον Μόργκαν. Είχε διαβάσει πού ακριβώς χτυπούσε η καρδιά του επιθετικού παιχνιδιού του Άρη. Ο ένας, από τα χέρια του οποίου ξεκινάει σχεδόν ολόκληρη η επιθετική λειτουργία των «κίτρινων», τελείωσε το ματς με μία ασίστ. Ο άλλος, ο πιο φορμαρισμένος σκόρερ τους, πέτυχε το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς στο τρίτο δεκάλεπτο.Και μιας που μιλάμε για αριθμούς, όταν χάνεις τη μάχη των ριμπάουντ με 43-33, επιτρέπεις στον αντίπαλό σου να μαζέψει 15 επιθετικά ριμπάουντ και να βρει 23 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες, έναντι 14 της δικής σου ομάδας, καλό θα ήταν να ψάξεις λίγο περισσότερο τις αιτίες μιας ήττας με 22 πόντους διαφορά. Οι δύο ομάδες υπέπεσαν σε εννιά λάθη η καθεμία, όμως ο ΠΑΟΚ άντλησε 12 πόντους από τα λάθη του Άρη, ενώ οι «κίτρινοι» μόλις έξι από τα λάθη του Δικεφάλου. Ο ΠΑΟΚ υπερτέρησε και στη δημιουργία (19-15 ασίστ), ενώ ακόμη και στο πρώτο δεκάλεπτο, εκεί όπου ο Άρης συνηθίζει να επιβάλλει τον ρυθμό του, βρέθηκε μπροστά με επτά πόντους (23-16). Έξι παίκτες του Τρινκιέρι τελείωσαν το ντέρμπι με διψήφιο αριθμό πόντων. Ποιον να πρωτοσταματήσει η άμυνα του Άρη;Άκουσα τον Βασίλη Σπανούλη να χαρακτηρίζει «ασύλληπτο» το 18/36 στα τρίποντα. Αν ξαναδεί το παιχνίδι, θα διαπιστώσει ότι κάποιοι από τους παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν τον χρόνο να σκεφτούν ακόμη και τι θα φάνε μετά το ματς! Η μπάλα γύριζε πιο γρήγορα απ’ όσο γύριζε η άμυνα του Άρη. Από τα 18 εύστοχα τρίποντα, τα δέκα προήλθαν από ασίστ και τα πέντε από επιθετικό ριμπάουντ. Κι όσο ο Σπανούλης επέμενε στο ίδιο αμυντικό πλάνο, ο Τρινκιέρι έβλεπε την ομάδα του να παίρνει ακριβώς τα σουτ που ήθελε. Αυτή είναι η δουλειά του προπονητή. Να βγάζει τον παίκτη του ελεύθερο. Ο ΠΑΟΚ δεν θα σουτάρει κάθε βράδυ με 50% στα τρίποντα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δημιουργεί τα σουτ του είναι κάτι που μπορεί να επαναλαμβάνει.Ο Τρινκιέρι έχει βρει, βεβαίως, και τον ιδανικό άνθρωπο για να μεταφέρει τη σκέψη του στο παρκέ. Τον Νικ Καλάθη. Στα 37 του, ο Νικ έμεινε 33 λεπτά στο παρκέ, έκανε ένα λάθος και πλησίασε το triple-double. Ο Σπανούλης είχε κάθε δικαίωμα να του δώσει τα σουτ. Πήρε ένα προπονητικό ρίσκο που δεν του βγήκε. Η δημόσια απορία του αν έχουμε ξαναδεί τον Καλάθη να βάζει τέσσερα τρίποντα ήταν το λιγότερο περιττή και σχεδόν αχρείαστη. Επτά έχει βάλει με την Εθνική στη Γεωργία, επτά σε ισάριθμες προσπάθειες πριν από δέκα μήνες με την Παρτίζαν. Εμένα περισσότερο με εντυπωσιάζει το πώς αυτός ο άνθρωπος, στην ηλικία του, εξακολουθεί να ελέγχει τον ρυθμό ενός αγώνα και να βλέπει πράγματα που οι υπόλοιποι αντιλαμβάνονται ένα, δύο δευτερόλεπτα αργότερα. Ακόμη και αν δεν ευστοχούσε ο Νικ στα τέσσερα τρίποντα, ο Άρης πάλι θα έχανε, κόουτς...Ξέρετε τι μου άρεσε περισσότερο στον Τρινκιέρι το βράδυ του Σαββάτου; Έπειτα από ένα 99-77, με το «Παλατάκι» να φλέγεται και τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει ένα ρεκόρ που κρατούσε από το 1983-84, ο Ιταλός είχε την ψυχραιμία να μιλήσει για τον Νοέμβριο και τα περιθώρια βελτίωσης της ομάδας του. Και λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε για τη διαχείριση των συναισθημάτων του, εξήγησε με έναν υπέροχο παραλληλισμό τι συμβαίνει μέσα του. «Είμαστε σαν ένα κερί που καίγεται και από τις δύο πλευρές. Το φως του είναι πιο δυνατό, αλλά διαρκεί τον μισό χρόνο». Πώς μπορεί, αναρωτήθηκε, να απαιτεί από τους παίκτες του να μην παρασύρονται από τα συναισθήματά τους, αν δεν είναι σε θέση να κάνει ο ίδιος το ίδιο; Νομίζω ότι μέσα σ’ αυτή την απάντηση κρύβεται πολλή από τη δουλειά που κάνει στον ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του έχουν αποδεχθεί τον απαιτητικό χαρακτήρα του, τον εμπιστεύονται και, κυρίως, πιστεύουν σ’ αυτό που τους ζητάει να κάνουν.Ο Δεκέμβριος φέρνει απέναντί του τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Τρινκιέρι γνωρίζει την απόσταση που χωρίζει τον ΠΑΟΚ από τους δύο «αιωνίους», γνωρίζει όμως καλύτερα από πολλούς και τις φθορές που προκαλεί η EuroLeague. Εκεί βλέπει την ευκαιρία του και προετοιμάζει την ομάδα του για να την εκμεταλλευτεί. Περιμένει τον Τζάστιν Άντερσον, θα αποκτήσει έναν ακόμη περιφερειακό και κάποια στιγμή θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Όσμαν. Το 8-0 το έκανε με μια ομάδα που βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. Σκεφτείτε το λίγο αυτό…ΥΓ: Η διαιτησία του Σαββάτου ήταν από τις καλύτερες που έχω δει εδώ και δεκαετίες, όχι μόνο σε ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρη, αλλά γενικώς σε παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος.