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Αναλαμβάνοντας την επιχείρηση φουνταρίσματος καλωδίου που να συνδέει Ελλάδα με Κύπρο και Ισραήλ. Μέχρι εδώ περίφημα.Οπως ήταν αναμενόμενο, τα περισσότερα κόμματα συμφωνούν και συναινούν. Αλίμονο! Μάλιστα και το κοπέλι, ο πράσινος Νικόλας, συμφωνεί. Πάμε στο ψητό.Αν λοιπόν είσαι ο γενικός δερβέναγας μιας τόσο σπουδαίας πολυεθνικής και μάλιστα από τη φίλη και σύμμαχο Γαλλία, θα γνωρίζεις την ταραχή που διαπερνάει τους δύο γείτονες. Και είναι επίσης αναμενόμενο να υπολογίσεις όλες τις πιθανότητες μιας τόσο θηριώδους επιχείρησης. Και μία εξ αυτών είναι καυτή.Οπότε σκέφτεσαι. Κι αν μία στο εκατομμύριο, με το φουντάρισμα του καλωδίου, βρεθώ ανάμεσα σε διασταυρούμενα ελληνικά και τουρκικά πυρά; Αν; Μάλλον όχι. Αλλά δεν αποκλείω μια τέτοια πιθανότητα. Να καταστραφώ επειδή αυτοί οι δύο δεν θέλουν να βάλουν μυαλό; Ε, όχι! Ετσι σκέφτεσαι. Ως ψυχρός παρατηρητής. Αλλο τι λένε στην ελληνική κυβέρνηση, κι άλλο τι λένε στην τουρκική. Επιχειρηματίες είναι. Το χρήμα δεν έχει χρώμα.Τι κάνεις; Το απλούστερο όλων. Ενημερώνεις την αντίπαλη πλευρά. Τον σουλτάνο. Τον ενημερώνεις χωρίς να του ζητάς την άδεια. Θα μου πείτε ότι σε αυτή την περίπτωση η ενημέρωση μοιάζει με αίτηση αδείας. Μπορεί. Πάντως, ήταν ενημέρωση.Φυσικά η θηριώδης εταιρεία δεν ζήτησε την άδεια του Κυριάκου για να προβεί σε αυτή την ενημέρωση. Δηλαδή τώρα ο Κυριάκος τι θα έπρεπε να πράξει; Να τον κάνει νταντά; Να διακόψει τη συνεργασία;Αν το έκανε, τότε ο Τσίπρας και το κοπέλι θα τον κατηγορούσαν για υπονομευτή των ελληνικών συμφερόντων. Ασε που θα έλεγαν ότι ο Κυριάκος βρήκε την ευκαιρία να διακόψει τη συμφωνία, έτσι ώστε να μην ερεθίσει την Αγκυρα και βρεθεί μπλεγμένος. Εκανε πίσω ο Κυριάκος. Πράξη ανθελληνική και στάση υποχωρητική.Παρενθετικά, να θυμίσω ότι η Γαλλία είναι μεν φίλη και σύμμαχος, όμως συνάπτει δουλίτσες και με τον σουλτάνο. Αλλο διπλωματία, κι άλλο συμφέρον. Η διπλωματία, ο φερετζές των κρατικών συμφερόντων. Κι εμείς στη θέση τους τα ίδια θα κάναμε.Πάμε τώρα στον πυρήνα. Επειδή ο Τύπος και τα social media του γείτονα πανηγυρίζουν με το επιχείρημα ότι η Ελλάδα ζήτησε την άδεια της Τουρκίας, γι’ αυτό τα κόμματα της ελληνικής αντιπολίτευσης εφορμούν εναντίον Κυριάκου. Με την υπόνοια ότι η κυβέρνηση είναι υποχωρητική και ότι για μία ακόμα φορά βάλαμε την ουρά μας κάτω απ τα σκέλια. Και πως έτσι δημιουργείται προηγούμενο για την κυριότητα του Αιγαίου. Ρε μπας και πρέπει να τεμαχίσουμε το Αιγαίο; Μπας και το καλώδιο είναι αφορμή για το μοίρασμα και τη συνεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου; Μπας και το καλώδιο είναι μια πρόβα τζενεράλε για μια επερχόμενη συμφωνία;Κάπως έτσι, όλα μετατρέπονται σε προεκλογικά επιχειρήματα της αντιπολίτευσης. Τίποτα μα τίποτα δεν είναι ικανό να θεραπεύσει την πολιτική αλλά και την εθνική μυωπία τους. Ολα προς άγραν πελατών.Ο κατάλογος μακροσκελής. Ποιος φταίει για την ακρίβεια; Ο Κυριάκος. Ποιος φταίει για τη φρενήρη κούρσα των ενοικίων; Ο Κυριάκος. Ποιος φταίει για το Χωριάτικο, την Pizza Fan, τη φοροκλοπή νυχτερινών κέντρων; Φυσικά ο Κυριάκος. Και γιατί ο Κυριάκος; Επειδή τώρα τάχα μου τους ανακάλυψε και επειδή το έκανε μόνο και μόνο για αποπροσανατολισμό και για να αποδείξει ότι είναι πολέμιος της διαφθοράς. Γι’ αυτό!Δεν τους βρίσκεις; Φταις. Τους βρίσκεις; Πάλι εσύ ο φταίχτης. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Κυριάκος. Για το Ιράν ο Κυριάκος. Για το καλώδιο ο Κυριάκος. Μπας και φταίει για την αύξηση κρουσμάτων γρίπης; Μα θέλει και ρώτημα; Να φύγει, να γλιτώσουμε, να ξεβρομίσουμε!