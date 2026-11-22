Όμως το παιχνίδι με την μεγαλύτερη σημασία ήταν αυτό που έγινε το Σάββατο στη Νεάπολη. Μπορεί να φαίνεται λίγο… μίζερο και πολύ Ελληνικό αλλά είναι αλήθεια. Η ΑΕΚ καιγόταν για αυτή τη νίκη και έπρεπε να την πάρει με οποιοδήποτε τρόπο. Το καλό είναι πως τα κατάφερε με την καλύτερη και κυρίως την πιο σοβαρή εμφάνιση σε εκτός έδρας ματς με ομάδα κάτω από την τέταρτη θέση από την αρχή του πρωταθλήματος. Αυτό πρέπει να κρατήσει και στα επόμενα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Στα πλέι οφ θα κριθούν όλα όμως αυτά τα ματς κράτησαν πέρυσι την ΑΕΚ ζωντανή πέρυσι, ιδίως στον πρώτο γύρο κι έτσι στο τέλος πέρασε από πάνω τους.Η ΑΕΚ ήταν καλή και σοβαρή. Ολη η ΑΕΚ. Ολοι έκαναν αυτό που έπρεπε ανάλογα με την φόρμα και την κατάσταση που είναι ο καθένας και για αυτό η ΑΕΚ νίκησε μια δύσκολη ομάδα με ένα σκορ που αδικεί την απόδοση και τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Ολοι οι παίκτες. Και ο… Λούκα Γιόβιτς. Αναφέρω τον Σερβο σταρ γιατί η φετινή μόδα των ιντερνετικών σκεπτικιστών ΑΕΚτζηδων είναι το κράξιμο στον Λούκα Γιόβιτς. Για να υπάρχει… ποικιλία η μπάλα παίρνει και τον Νίκολιτς αφού θεωρείται δεδομένο πως ο προπονητής του τίτλου και της εισόδου στη League Phase του Champions League είναι το… μέσο του Γιόβιτς. Αλλιώς ο Σέντερ φορ των 3.000.000 δεν θα έπαιζε. Με Ισπανό προπονητή θα έπαιζε ο… Καραργυρης που είναι το άλλο μεγάλο τρεντ με την αγωνία για το μέλλον του να φτάνει οριακά το ενδιαφέρον για το μέλλον όλου του συλλόγου. Να υπενθυμίσω πως πριν λίγους μήνες η ΑΕΚ ανανέωσε το συμβόλαιο του Γιόβιτς μέχρι το 2029 με 3.000.000 ετησίως και 20.000.000 ρήτρα εξαγοράς. Λίγο δύσκολο να έκανε αυτή την κίνηση επειδή ο πρώην παίκτης της Αιντραχτ, της Ρεάλ και της Μίλαν έχει συμπατριώτη προπονητή. Ναι είναι όσο γελοίο φαίνεται.Φυσικά όλα αυτά στα σοσιαλ και στον φανταστικό κόσμο. Στο γήπεδο ο παίκτης που πάντα ακούει το όνομα του όταν γίνεται αλλαγή είναι ο Γιόβιτς. Με όλα αυτά δεν εννοώ πως ο Γιόβιτς παίζει πάντα στο επίπεδο που πρέπει ούτε πως δεν έχουμε δικαίωμα να του κάνουμε κριτική. Το αντίθετο. Οσο περισσότερα παίρνει ένας παίκτης και όσο πιο ποιοτικός είναι τόσο μεγαλύτερες πρέπει να είναι οι απαιτήσεις. ΟΧΙ όμως με γελοία επιχειρήματα και υποβάθμιση ενός τόσο μεγάλου παίκτη που ήδη έχει πάρει πρωτάθλημα ως παικτης της ΑΕΚ στο οποίο μάλιστα έβαλε και προσωπική σφραγίδα.Χθες υπήρξε… έξαρση λόγω της αλλαγής όπου δήθεν καθυστέρησε να βγει ο Γιόβιτς και έτσι δεν επετράπη στον Γκατσίνοβιτς να μπει πριν περάσουν σχεδόν δυο λεπτά. Καταρχας αμφισβητώ την παράβαση. Τα μέτρησα και δεν τα βρήκα πάνω από 7 τα δευτερόλεπτα. Και μέσα από το γήπεδο δεν είχα καθόλου την εντύπωση πως θα μπορούσε να υπάρξει ποινική. Εκανε ένα ελαφρύ τρέξιμο - γρήγορο περπάτημα και βγήκε. Πιστεύω είναι ευθύνη του επόπτη λάθος μέτρημα. Άλλωστε έδειξε ποιος είναι αμέσως μετά με την αποβολή του Νίκολιτς. Πρώτη φορά αποβαλεται προπονητής επειδή έβαλε γκάζια σε παίκτη του. Απλα ήθελε να τον βγάλει ο τέταρτος και τον έβγαλε. Οπως και η διαιτήτρια Αντωνιου στο γυναικείο ποδόσφαιρο είδε το χέρι αλλά δεν ήθελε να δώσει πέναλτι στην ΑΕΚ. Και δεν το έδωσε! Οπότε από πιθανό 0-1 έγινε μετά 1-0 υπέρ του ΠΑΟ και έτσι γράφτηκε η ιστορία. Δυστυχώς η ισότητα δεν έχει φτάσει ακόμη στο γυναικείο ποδόσφαιρο και έτσι το var είναι μονοπώλιο των ανδρών. Και σφαγές σαν κι αυτή στη Λεωφόρο προνόμιο πλέον μόνο των… κοριτσιών. Ψηλά το κεφάλι…