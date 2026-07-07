Η στιγμή που καταρρέει η οροφή πολυκαταστήματος στο Νιου Τζέρσεϊ ενώ βρίσκονται μέσα 27 άνθρωποι
ΚΟΣΜΟΣ
Κατάρρευση κτηρίου Νιου Τζέρσεϊ Βροχόπτωση

Η στιγμή που καταρρέει η οροφή πολυκαταστήματος στο Νιου Τζέρσεϊ ενώ βρίσκονται μέσα 27 άνθρωποι

Τμήμα της οροφής υποχώρησε λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης - Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, αν και εγκλωβίστηκαν προσωρινά δύο άτομα

Η στιγμή που καταρρέει η οροφή πολυκαταστήματος στο Νιου Τζέρσεϊ ενώ βρίσκονται μέσα 27 άνθρωποι
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Η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το Νιου Τζέρσεϊ τη Δευτέρα προκάλεσε τη μερική κατάρρευση της οροφής μεγάλου πολυκαταστήματος, την ώρα που μέσα στο κτίριο βρίσκονταν 27 άνθρωποι.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:16 το πρωί στο BJ’s Wholesale Club στην πόλη Όσιαν Τάουνσιπ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, δυνάμεις του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μόνμαουθ και συνεργεία έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις αρχές, όταν η οροφή κατέρρευσε, δύο άνθρωποι παγιδεύτηκαν μερικώς κάτω από τα συντρίμμια, ωστόσο κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους και να βγουν με ασφάλεια από το κτίριο.



«Το περιστατικό αυτό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση για το πόσο γρήγορα τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες και απρόβλεπτες συνθήκες», δήλωσε ο σερίφης Σον Γκόλντεν. Ο ίδιος εξήρε την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, τονίζοντας ότι, παρά τις πλημμύρες και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, οι υπηρεσίες συνεργάστηκαν αποτελεσματικά ώστε να διασφαλιστεί πως όλοι όσοι βρίσκονταν στο κατάστημα ήταν ασφαλείς.

Από την κατάρρευση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η εταιρεία BJ’s Wholesale Club, με έδρα το Μάρλμπορο της Μασαχουσέτης, δεν είχε προχωρήσει άμεσα σε σχόλιο για το περιστατικό.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο τμήμα των βορειοανατολικών ΗΠΑ, με περισσότερους από 60 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται υπό προειδοποίηση για πλημμύρες.
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