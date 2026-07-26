Η αστυνομία σκότωσε τον δράστη της επίθεσης στο Pride του Βερολίνου: Τον εντόπισαν σε κήπο, τους επιτέθηκε με μαχαίρι και τον πυροβόλησαν
Για ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια μιλούσε ο υπουργός Εσωτερικών - Το προφίλ του 21χρονου που ήταν γνωστός από καιρό στις γερμανικές Αρχές
Μετά το αιματηρό περιστατικό, κατά το οποίο σκοτώθηκε μια γυναίκα και πάνω από 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ήταν σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 21χρονου.
Η Bild αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της ειδικής ομάδας SEK σε υπόστεγο μέσα σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων «μικρών κήπων» στο προάστιο Σπαντάου του Βερολίνου. Ο 21χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μαχαίρι, οπότε άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Δείτε τη στιγμή των πυροβολισμών όπως καταγράφηκαν από γείτονα:
Der Moment des Zugriffs in der Spandauer Kleingartenanlage. Das Video eines Nachbar-Parzellenbesitzers hat die Schüsse eingefangen. @Tagesspiegel pic.twitter.com/gPfnuAfFAh— julius geiler (@glr_berlin) July 26, 2026
Μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν δύο ομοβροντίες τεσσάρων πυροβολισμών η καθεμία, με διαφορά λίγων λεπτών.
Σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία οδηγήθηκε στον τρομοκράτη μέσω πληροφοριών από τον προσωπικό του κύκλο.
Gegen 18 Uhr konnte der Tatverdächtige des gestrigen Anschlags im Großen Tiergarten in einer Kleingartenanlage in #Spandau lokalisiert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er mit einer Stichwaffe auf unsere Einsatzkräfte zugelaufen sein, daraufhin kam es zum polizeilichen… pic.twitter.com/ncslEZom7N— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2026
Επιπλέον, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο λιβανέζικης καταγωγής Μπαλούτ ήταν γνωστός στις Αρχές «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή».
Vorname Abdul, Zweitnamen Rahman und Toufic, der Nachname Ballout, schwer vorbestraft (u.a. KV, räuberische Erpressung), den Behörden als Islamist bekannt, wohl Anhänger des »Islamischen Staates«, mit Wurzeln und Familie aus dem Libanon.— Jan A. Karon (@jannibal_) July 26, 2026
Und die Staatsbürgerschaft? Richtig,… pic.twitter.com/dwGN4yEZoN
Η Λιβανέζα μητέρα του πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ ο 21χρονος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα και παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης και ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.
Γείτονάς του δήλωσε στο FOCUS ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις αστυνομικές έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως «απόλυτο χάος», καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου.
Σε ανακοίνωση της αστυνομίας, ο δράστης περιγραφόταν ως εξής αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά που θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.
Πώς έγινε η επίθεσηΧθες στις 22:15 (τοπική ώρα) χιλιάδες άτομα γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 15 άτομα. Μία γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο.
Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος.
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