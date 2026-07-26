Η αστυνομία σκότωσε τον δράστη της επίθεσης στο Pride του Βερολίνου: Τον εντόπισαν σε κήπο, τους επιτέθηκε με μαχαίρι και τον πυροβόλησαν

Για ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια μιλούσε ο υπουργός Εσωτερικών - Το προφίλ του 21χρονου που ήταν γνωστός από καιρό στις γερμανικές Αρχές

Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, ύποπτος για την επίθεση στο Pride του Βερολίνου έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ.



Μετά το αιματηρό περιστατικό, κατά το οποίο σκοτώθηκε μια γυναίκα και πάνω από 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ήταν σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 21χρονου.



Σπαντάου του Βερολίνου. Ο 21χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μαχαίρι, οπότε άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.



Δείτε τη στιγμή των πυροβολισμών όπως καταγράφηκαν από γείτονα:







Μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν δύο ομοβροντίες τεσσάρων πυροβολισμών η καθεμία, με διαφορά λίγων λεπτών.



Σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία οδηγήθηκε στον τρομοκράτη μέσω πληροφοριών από τον προσωπικό του κύκλο.



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Επιπλέον, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο λιβανέζικης καταγωγής Μπαλούτ ήταν γνωστός στις Αρχές «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή».



ύποπτος για την επίθεση στο Pride του Βερολίνου έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ.Μετά το αιματηρό περιστατικό, κατά το οποίο σκοτώθηκε μια γυναίκα και πάνω από 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ήταν σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 21χρονου.Η Bild αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της ειδικής ομάδας SEK σε υπόστεγο μέσα σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων «μικρών κήπων» στο προάστιοτου Βερολίνου. Ο 21χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μαχαίρι, οπότε άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.Δείτε τη στιγμή των πυροβολισμών όπως καταγράφηκαν από γείτονα:Οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση γύρω στις 18:30 (19:30 στην Ελλάδα).Μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν δύο ομοβροντίες τεσσάρων πυροβολισμών η καθεμία, με διαφορά λίγων λεπτών.Σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία οδηγήθηκε στον τρομοκράτη μέσω πληροφοριών από τον προσωπικό του κύκλο.Νωρίτερα την Κυριακή, ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στην χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο , έκανε λόγο για «ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση» και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές.Επιπλέον, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο λιβανέζικης καταγωγής Μπαλούτ ήταν«λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή».

Σύμφωνα με την Bild, o Μπαλούτ γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων, για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.



Η Λιβανέζα μητέρα του πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ ο 21χρονος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα και παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης και ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.



Γείτονάς του δήλωσε στο FOCUS ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις αστυνομικές έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως «απόλυτο χάος», καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου.



Σε ανακοίνωση της αστυνομίας, ο δράστης περιγραφόταν ως εξής αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά που θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.



Πώς έγινε η επίθεση Χθες στις 22:15 (τοπική ώρα) χιλιάδες άτομα γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 15 άτομα. Μία γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο.



Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος.