Τραμπ: Είμαι έτοιμος για ισχυρή στρατιωτική δράση, εάν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν έχουν αποτέλεσμα

Σε δηλώσεις του στο Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι βρίσκονται σε πολύ ουσιαστικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, αλλά παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα πως η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι