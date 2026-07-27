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Τραμπ: Είμαι έτοιμος για ισχυρή στρατιωτική δράση, εάν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν έχουν αποτέλεσμα
Τραμπ: Είμαι έτοιμος για ισχυρή στρατιωτική δράση, εάν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν έχουν αποτέλεσμα
Σε δηλώσεις του στο Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι βρίσκονται σε πολύ ουσιαστικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, αλλά παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα πως η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει ξανά σε «πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση» εάν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας ότι η διπλωματική προσπάθεια δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμη.
Σε δηλώσεις του στο Axios, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «πολύ ουσιαστικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας, αλλά παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα πως η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι.
«Αν οι συνομιλίες δεν αποδώσουν, θα επιστρέψουμε σε πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις την περασμένη Παρασκευή έπειτα από αίτημα των χωρών που έχουν αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
«Όλοι όσοι διαπραγματεύονται με το Ιράν μου είπαν: "Μην χτυπήσετε"», ανέφερε, εξηγώντας ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί χώρος στις διπλωματικές επαφές.
Ερωτηθείς πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να δώσει στις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ εμφανίστηκε κατηγορηματικός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η υπομονή της αμερικανικής πλευράς εξαντλείται.
«Όχι πολύ χρόνο. Είτε θα προχωρήσει γρήγορα είτε δεν θα προχωρήσει καθόλου», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα ότι οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των συνομιλιών.
Σε δηλώσεις του στο Axios, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «πολύ ουσιαστικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας, αλλά παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα πως η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι.
«Αν οι συνομιλίες δεν αποδώσουν, θα επιστρέψουμε σε πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις την περασμένη Παρασκευή έπειτα από αίτημα των χωρών που έχουν αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
«Όλοι όσοι διαπραγματεύονται με το Ιράν μου είπαν: "Μην χτυπήσετε"», ανέφερε, εξηγώντας ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί χώρος στις διπλωματικές επαφές.
Ερωτηθείς πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να δώσει στις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ εμφανίστηκε κατηγορηματικός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η υπομονή της αμερικανικής πλευράς εξαντλείται.
«Ή θα προχωρήσει γρήγορα ή δεν θα προχωρήσει καθόλου»
«Όχι πολύ χρόνο. Είτε θα προχωρήσει γρήγορα είτε δεν θα προχωρήσει καθόλου», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα ότι οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των συνομιλιών.
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