Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο «υπαρχηγός» του
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Ντουμπάι Έντικ

Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο «υπαρχηγός» του

Οι ελληνικές Αρχές έχουν ενημερωθεί και ζήτησαν την έκδοση των δύο στη χώρα μας στέλνοντας σχετικό αίτημα

Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο «υπαρχηγός» του
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
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Στη σύλληψη του περιβόητου «Έντικ» που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που «ειδικεύεται» στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί προχώρησαν οι Αρχές του Ντουμπάι.

Μαζί του φέρεται να συνελήφθη και ο «Λεωνίδας», ομογενής από το Ουζμπεκιστάν και «υπαρχηγός» του «Έντικ», ο οποίος αναζητούνταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Τα μέλη της οργάνωσης του «Έντικ» φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρησμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση «συμβολαίων θανάτου» σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές Αρχές ενημερώθηκαν για την εξέλιξη αυτή και ζήτησαν την έκδοση των δύο ανδρών στη χώρα μας, στέλνοντας σχετικό αίτημα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο καταζητούμενος έχει εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα από τα γνώριμα στέκια του στο Ντουμπάι, το οποίο, κατά τις ίδιες πηγές, αποτελούσε το «στρατηγείο» από όπου διηύθυνε και συντόνιζε τις δραστηριότητες της οργάνωσης. Πλέον αναμένεται η απάντηση για το αν αυτός και ο συνεργάτης του θα εκδοθούν στη χώρα μας προκειμένου να δικαστούν για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η απάντηση αναμένεται να είναι θετική.
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
53 ΣΧΟΛΙΑ

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