Το Ιράν είναι στην κορυφή της ατζέντας στη συνάντηση με τον Τραμπ, λέει ο Νετανιάχου

Τις τελευταίες εβδομάδες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ παραδέχθηκε ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός πρόεδρος έχουν ορισμένες διαφορές, καθώς τα συμφέροντα των δύο χωρών στην περιοχή φαίνεται να αποκλίνουν