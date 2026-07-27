Το Ιράν είναι στην κορυφή της ατζέντας στη συνάντηση με τον Τραμπ, λέει ο Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Ισραήλ Ιράν Μπενιαμίν Νετανιάχου

Το Ιράν είναι στην κορυφή της ατζέντας στη συνάντηση με τον Τραμπ, λέει ο Νετανιάχου

Τις τελευταίες εβδομάδες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ παραδέχθηκε ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός πρόεδρος έχουν ορισμένες διαφορές, καθώς τα συμφέροντα των δύο χωρών στην περιοχή φαίνεται να αποκλίνουν

Το Ιράν είναι στην κορυφή της ατζέντας στη συνάντηση με τον Τραμπ, λέει ο Νετανιάχου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναχώρησε σήμερα Δευτέρα για την Ουάσινγκτον, όπου όπως είπε θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη απευθείας συνάντησή τους αφότου ξεκίνησαν τον πόλεμό τους με το Ιράν.

Θα είναι η όγδοη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Τραμπ αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, και η πρώτη από τον Φεβρουάριο, ακριβώς πριν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν από κοινού αεροπορική εκστρατεία εναντίον του Ιράν.

«Σε αυτούς τους πολύπλοκους καιρούς, πρέπει να ενεργούμε με μεγάλη αποφασιστικότητα αλλά και μεγάλη σοφία. Θα συζητήσουμε τα θέματα στην ημερήσια διάταξη, κυρίως το Ιράν. Βέβαια, στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την ασφάλειά μας και επίσης να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας», είπε ο Νετανιάχου σε δήλωση μέσω βίντεο κατά την αναχώρησή του.

Το Ισραήλ δεν είχε λάβει μέρος στη 15νθήμερη εκστρατεία βομβαρδισμών των ΗΠΑ αυτόν τον μήνα που είχε αποτέλεσμα η Τεχεράνη να εξαπολύσει πυρά σε βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής σε αντίποινα.

Ο Τραμπ σταμάτησε την εκστρατεία το Σαββατοκύριακο. Το Ιράν δήλωσε ότι θα αναστείλει τις δικές του επιθέσεις όσο διαρκεί η παύση των ΗΠΑ. Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι τυχόν επίθεση της θα προκαλέσει δυναμική ισραηλινή απάντηση.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ έχουν ορισμένες διαφορές, καθώς τα συμφέροντα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή φαίνεται να αποκλίνουν.

Μια τηλεφωνική συνδιάλεξη τον Ιούνιο κατά την οποία ο πρόεδρος αποκάλεσε τον πρωθυπουργό «θεοπάλαβο», η οποία διέρρευσε πρώτα στα ΜΜΕ και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ, αποκάλυψε τις εντάσεις που εμφανίζονται κατά καιρούς ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Σε μια χειρονομία, προφανώς, προς τον Τραμπ χθες Κυριακή, το Ισραήλ είπε ότι θα επιτρέψει σε μια πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να εισέλθει στη Γάζα όπως προτείνεται στο σχέδιο ειρήνης του Τραμπ για τον θύλακα.

Στις 21 Ιουλίου, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απέσυρε ορισμένες από τις δυνάμεις του στον νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ συμφωνιών που επιτεύχθηκαν με τις αρχές του Λιβάνου τις τελευταίες εβδομάδες.

Μια συνάντηση με τον Τραμπ που θα αναδείξει αυτό που είναι παραδοσιακά μια στενή σχέση μεταξύ των δύο ηγετών θα μπορούσε να βοηθήσει τον Νετανιάχου στο εσωτερικό, όπου αντιμετωπίζει στις 27 Οκτωβρίου εκλογές και υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Έρχεται επίσης καθώς η υποστήριξη για το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώνεται.

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