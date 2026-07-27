Η ανάρτηση της Ρόζι Χάντινγκτον για τα 59α γενέθλια του Τζέισον Στέιθαμ: Είσαι η καθημερινή μας έμπνευση, σ' αγαπάμε
Η ανάρτηση της Ρόζι Χάντινγκτον για τα 59α γενέθλια του Τζέισον Στέιθαμ: Είσαι η καθημερινή μας έμπνευση, σ' αγαπάμε
Το μοντέλο δημοσίευσε οικογενειακά στιγμιότυπα από τις διακοπές τους και εξήγησε τους λόγους που θαυμάζει τον σύζυγό της
Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε η Ρόζι Χάντινγκτον για τα γενέθλια του Τζέισον Στέιθαμ, ο οποίος έκλεισε τα 59, δηλώνοντας πως αποτελεί την καθημερινή έμπνευση της ίδιας αλλά και των παιδιών τους.
Το μοντέλο, την Κυριακή 26 Ιουλίου, ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε με τον ηθοποιό, στις οποίες περιλαμβάνονται τρυφερές στιγμές ανάμεσα στο ζευγάρι, αλλά και οι αγκαλιές με τον γιο και την κόρη τους.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η Ρόζι Χάντινγκτον εξήγησε όλους τους λόγους για τους οποίους θαυμάζει τον Τζέισον Στέιθαμ και εξέφρασε την αγάπη της για εκείνον: «Χαρούμενα γενέθλια στον αγαπημένο μας τύπο. Στον νούμερο 1 μας. Στον ηρωικό άντρα που τα κάνει όλα. Κρατάει την ισορροπία. Μας κάνει να γελάμε. Μας κρατάει ασφαλείς. Στην καθημερινή μας έμπνευση. Σ' αγαπάμε με όλη μας την καρδιά. Πάντα και για πάντα», έγραψε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Το μοντέλο, την Κυριακή 26 Ιουλίου, ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε με τον ηθοποιό, στις οποίες περιλαμβάνονται τρυφερές στιγμές ανάμεσα στο ζευγάρι, αλλά και οι αγκαλιές με τον γιο και την κόρη τους.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η Ρόζι Χάντινγκτον εξήγησε όλους τους λόγους για τους οποίους θαυμάζει τον Τζέισον Στέιθαμ και εξέφρασε την αγάπη της για εκείνον: «Χαρούμενα γενέθλια στον αγαπημένο μας τύπο. Στον νούμερο 1 μας. Στον ηρωικό άντρα που τα κάνει όλα. Κρατάει την ισορροπία. Μας κάνει να γελάμε. Μας κρατάει ασφαλείς. Στην καθημερινή μας έμπνευση. Σ' αγαπάμε με όλη μας την καρδιά. Πάντα και για πάντα», έγραψε.
Δείτε τις φωτογραφίες
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