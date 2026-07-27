Οι Χούθι λένε ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Το Ριάντ καλεί το Ιράκ να ελέγξει τις φιλοϊρανικές οργανώσεις που δρουν από το έδαφός του και «να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» ώστε το ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους επιθετικές ενέργειες