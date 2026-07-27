Οι Χούθι λένε ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία
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Οι Χούθι λένε ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Το Ριάντ καλεί το Ιράκ να ελέγξει τις φιλοϊρανικές οργανώσεις που δρουν από το έδαφός του και «να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» ώστε το ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους επιθετικές ενέργειες

Οι Χούθι λένε ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία
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Οι Χούθι της Υεμένης ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν μια σειρά «ευαίσθητων» εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Γιαχία Σαρέ είπε ότι η ενέργεια αυτή ήταν μια απάντηση στη «διείσδυση» μη επανδρωμένων, σαουδαραβικών αεροσκαφών, στον εναέριο χώρο της Υεμένης.

Την ίδια ώρα, οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ και στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Το υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε ένοπλες ομάδες που στηρίζονται από το Ιράν για την επίθεση αυτήν.



«Τρομοκρατικές επιθέσεις εξαπολύθηκαν από το ιρακινό έδαφος, από τρομοκράτες παραστρατιωτικούς που στηρίζονται από το Ιράν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Ριάντ κάλεσε τη Βαγδάτη «να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» ώστε το ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους επιθετικές ενέργειες.

Η επίθεση σημειώθηκε παρά την ηρεμία που παρατηρείται από το Σάββατο στην περιοχή, καθώς έχουν παύσει οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έπειτα από 13 ημέρες συγκρούσεων.

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Οι φιλοϊρανικές οργανώσεις που εδρεύουν στο Ιράν δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για καμία επίθεση στην περιοχή αφότου ξανάρχισαν οι συγκρούσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, στις αρχές του μήνα.

Η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου κατηγορούν αυτές τις ένοπλες ομάδες για επιθέσεις που δέχτηκαν κατά την προηγούμενη φάση του πολέμου.
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