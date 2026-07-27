Έσπασε το κατάρτι, έμεινε από νερό και βενζίνη: Ναυαγός επιβίωσε πάνω από έναν μήνα στον Ειρηνικό

Για να επιβιώσει έγλειφε υδρατμούς και έτρωγε τα ψάρια που «προσγειώνονταν» στο σκάφος του - Ετοιμάζει ήδη το επόμενο ταξίδι του





Τα σχέδιά του όμως εξελίχθηκαν άσχημα όταν το κατάρτι του ιστιοφόρου του έσπασε μόλις δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του ταξιδιού.



Έκλαιγα για μια ολόκληρη εβδομάδα, απλά παρασυρόμενος προς τα νότια, ήμουν ράκος», δήλωσε ο



California Man Survives Over a Month Adrift After Sailboat Disaster



Kai Sato, 39, left Catalina Island on June 7 for his first solo Pacific crossing. Two weeks later the mast snapped, he ran out of fuel, and his phone died—leaving him drifting far outside the shipping lanes.



“I… pic.twitter.com/Qouisq7uHo — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 27, 2026 Όταν ο Σάτο προσπάθησε να επιστρέψει στην ακτή με τη μηχανή, έμεινε από βενζίνη, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί στον



Μετά από πέντε ημέρες που το σκάφος έπλεε ακυβέρνητο, ο Σάτο πέρασε στην δράση. Ξεκίνησε κάνοντας αυτοσχέδιες επισκευές στα πανιά, χρησιμοποιώντας σωλήνες PVC και κουπιά καγιάκ. Ο Σάτο ανέφερε ότι χρειάστηκε ένας μήνας για να καταφέρει να επιστρέψει στη ναυτιλιακή διαδρομή από την Καλιφόρνια προς τη Χαβάη.







Όμως, είχε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να καταφέρει να φτάσει στην ακτή. Στις 11 Ιουλίου έμεινε από νερό. Για να καταφέρει να μείνει ενυδατωμένος, γέμιζε κουβάδες με θαλασσινό νερό και τους έδενε με πλαστικές σακούλες για να τους σφραγίσει, ώστε να συλλέξει τους υδρατμούς από τη συμπύκνωση.



Κλείσιμο Έγλειφα τις σταγόνες για να επιβιώσω», είπε ο Σάτο και πρόσθεσε ότι έτρωγε κυρίως βρώμη, καθώς και ψάρια και καλαμάρια που προσγειώνονταν στο σκάφος του.



Ο Σάτο αφηγήθηκε πως ζητούσε καθοδήγηση, έκανε διαλογισμό και μιλούσε στο νερό και στον άνεμο. Ένιωθε επίσης την παρουσία του θείου του, με τον οποίο είχε πραγματοποιήσει ένα προηγούμενο ταξίδι από την Καλιφόρνια στη Χαβάη όταν ήταν μικρό αγόρι.







Ένας άνδρας από την Καλιφόρνια έμεινε εγκλωβισμένος στο ιστιοφόρο του για πάνω από έναν μήνα, ενώ κατευθυνόταν προς τη Χαβάη. Ο λόγος για τον 39χρονο Κάι Σάτο (Kai Sato) ο οποίος σάλπαρε από τα νησιά Καταλίνα στις 7 Ιουνίου, σε μια προσπάθεια να πραγματοποιήσει το πρώτο του μοναχικό ταξίδι στον Ειρηνικό Ωκεανό.Τα σχέδιά του όμως εξελίχθηκαν άσχημα όταν το κατάρτι του ιστιοφόρου του έσπασε μόλις δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του ταξιδιού., δήλωσε ο ναυαγός Σάτο στο hawaiinewsnow.com.Όταν ο Σάτο προσπάθησε να επιστρέψει στην ακτή με τη μηχανή, έμεινε από βενζίνη, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί στον Ειρηνικό Μετά από πέντε ημέρες που το σκάφος έπλεε ακυβέρνητο, ο Σάτο πέρασε στην δράση. Ξεκίνησε κάνοντας αυτοσχέδιες επισκευές στα πανιά, χρησιμοποιώντας σωλήνες PVC και κουπιά καγιάκ. Ο Σάτο ανέφερε ότι χρειάστηκε ένας μήνας για να καταφέρει να επιστρέψει στη ναυτιλιακή διαδρομή από την Καλιφόρνια προς τη Χαβάη.Όμως, είχε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να καταφέρει να φτάσει στην ακτή. Στις 11 Ιουλίου έμεινε από νερό. Για να καταφέρει να μείνει ενυδατωμένος, γέμιζε κουβάδες με θαλασσινό νερό και τους έδενε με πλαστικές σακούλες για να τους σφραγίσει, ώστε να συλλέξει τους υδρατμούς από τη συμπύκνωση.», είπε ο Σάτο και πρόσθεσε ότι έτρωγε κυρίως βρώμη, καθώς και ψάρια και καλαμάρια που προσγειώνονταν στο σκάφος του.Ο Σάτο αφηγήθηκε πως ζητούσε καθοδήγηση, έκανε διαλογισμό και μιλούσε στο νερό και στον άνεμο. Ένιωθε επίσης την παρουσία του θείου του, με τον οποίο είχε πραγματοποιήσει ένα προηγούμενο ταξίδι από την Καλιφόρνια στη Χαβάη όταν ήταν μικρό αγόρι.

Κάποια στιγμή, εμφανίστηκε στον ορίζοντα ένα πλοίο της εταιρείας Pasha Hawaii.



Μετά από δύο προσπάθειες, το πλήρωμα του Pasha πέταξε μια ανεμόσκαλα στον Σάτο κι εκείνος ανέβηκε στο πλοίο. Το πλήρωμα του παραχώρησε ένα δωμάτιο, ρούχα και άφθονο φαγητό.



«Έκλαιγα και ήμουν τόσο ευτυχισμένος. Μου έφεραν φρούτα και νερό. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο καλοί μαζί μου», δήλωσε ο Σάτο ο οποίος φιλοξενείται σε έναν συγγενή του και ήδη σχεδιάζει το επόμενο ταξίδι του στις Φιλιππίνες, με ένα μεγαλύτερο σκάφος.