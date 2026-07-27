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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Σταυρό στην Εύβοια
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Σταυρό στην Εύβοια
Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα, 10 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην Εύβοια την Δευτέρα το απόγευμα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων ομάδων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων ομάδων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
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