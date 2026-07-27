Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Σε ύφεση η φωτιά στην Αληθινή Ηρακλείου
Σε ύφεση η φωτιά στην Αληθινή Ηρακλείου
Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή για ετοιμότητα
UPD:
Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι σε καλλιέργειες, βοσκοτόπια και αγροτοδασική έκταση στα όρια των Αστερουσίων και συγκεκριμένα μεταξύ Πόμπιας και Αληθινής, του Δήμου Φαιστού στη Μεσαρά Ηρακλείου.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο υπάρχουν αναζωπυρωσεις, πολλά καπνογόνα σημεία και οι ισχυρές δυνάμεις επίγειες και εναέριες δρουν για την πλήρη κατάσβεση της.
Από αέρος πραγματοποιούνται ρίψεις από 4 ελικόπτερα ενώ στα πεδία βρίσκονται 90 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 18 πεζοπόρα καθώς και υδροφόρες δήμου και περιφέρειας. Την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν κάτοικοι της περιοχής και γύρω περιοχών ενώ εγκατάστασεις κτηνοτροφικές, αποθήκες και κατοικίες δεν κινδύνευσαν.
Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα: «Πυρκαγιά στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο υπάρχουν αναζωπυρωσεις, πολλά καπνογόνα σημεία και οι ισχυρές δυνάμεις επίγειες και εναέριες δρουν για την πλήρη κατάσβεση της.
Από αέρος πραγματοποιούνται ρίψεις από 4 ελικόπτερα ενώ στα πεδία βρίσκονται 90 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 18 πεζοπόρα καθώς και υδροφόρες δήμου και περιφέρειας. Την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν κάτοικοι της περιοχής και γύρω περιοχών ενώ εγκατάστασεις κτηνοτροφικές, αποθήκες και κατοικίες δεν κινδύνευσαν.
Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα: «Πυρκαγιά στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα