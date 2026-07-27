Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Η αλήθεια βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο

Μήνυμα κατά του πολέμου και των διωγμών των χριστιανών - Ε πέκρινε όσους χαρακτήρισαν τη σύγκρουση «ιερό πόλεμο», επισημαίνοντας ότι ο Χριστός είναι ο «Άρχοντας της Ειρήνης»





Στο κήρυγμά του, ο Παναγιώτατος συνέδεσε τη θυσία των μαρτύρων της Εκκλησίας με τις σύγχρονες προκλήσεις, που αντιμετωπίζει ο χριστιανικός κόσμος, τονίζοντας ότι, παρά την πρόοδο της ανθρωπότητας, οι διωγμοί για την πίστη δεν αποτελούν παρελθόν αλλά μια σκληρή πραγματικότητα που εξακολουθεί να εκτυλίσσεται σε πολλές περιοχές του πλανήτη.



«Η αλήθεια πολιορκείται» Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε η αναφορά στην κρίση αξιών που, όπως υπογράμμισε, χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή. «Η αλήθεια βρίσκεται υπό επίθεση», επεσήμανε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας, ότι οι πιστοί του Αναστάντος Χριστού εξακολουθούν να υφίστανται διώξεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, την περιοχή όπου γεννήθηκε ο Χριστιανισμός και η οποία εξακολουθεί να αναδεικνύει νέους μάρτυρες της πίστης.



Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπενθύμισε, ότι ήδη από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας επιχειρήθηκε η φίμωση του ευαγγελικού μηνύματος μέσω εκφοβισμού, βίας και διώξεων, χωρίς όμως να καμφθεί η δύναμη της χριστιανικής μαρτυρίας.



Καταδίκη της εργαλειοποίησης της θρησκείας Ξεχωριστή αναφορά έκανε στις πολεμικές συγκρούσεις της εποχής μας, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι η χριστιανική πίστη χρησιμοποιείται, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως μέσο νομιμοποίησης πολεμικών επιχειρήσεων.







Η Ανάσταση ως πηγή ελπίδας Παρά τις διεθνείς εντάσεις και την αβεβαιότητα, που επικρατεί σε πολλές περιοχές του κόσμου, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι το μήνυμα της Ανάστασης εξακολουθεί να αποτελεί τη θεμελιώδη πηγή ελπίδας για κάθε άνθρωπο. Όπως ανέφερε, οι χριστιανοί καλούνται όχι απλώς να παρακολουθούν τις εξελίξεις της ιστορίας, αλλά να διαμορφώνουν το μέλλον με πίστη, ευθύνη και ενεργή παρουσία, παραμένοντας σταθεροί στις αξίες της αγάπης, της συμφιλίωσης και της ειρήνης.





Κλείσιμο



Ιδιαίτερη αναφορά στους Ρουμανόφωνους Ορθόδοξους Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε μήνυμα στα αγγλικά προς τους ρουμανόφωνους πιστούς της Κωνσταντινούπολης, επαναβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον και τη μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για όλες τις ορθόδοξες κοινότητες που υπάγονται πνευματικά στη Μητέρα Εκκλησία.



Παράλληλα, αναφέρθηκε στους ιστορικούς και πνευματικούς δεσμούς που συνδέουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τη Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία, υπενθυμίζοντας τόσο την πρόσφατη επίσκεψή του στο Βουκουρέστι όσο και τη συμμετοχή του Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ στους εορτασμούς για την ονομαστική του εορτή στην Ίμβρο.



Η ιστορική κληρονομιά του ναού Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ιστορία του ναού της Αγίας Παρασκευής στο Χάσκιοϊ, ο οποίος αποκαταστάθηκε πλήρως το 2008 με δωρεά του καπετάνιου Παναγιώτη Τσάκου και σήμερα εξυπηρετεί κυρίως τη ρουμανόφωνη ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.



Ιδιαίτερα ηχηρό μήνυμα υπέρ της ειρήνης , της αλήθειας και της προστασίας των χριστιανικών κοινοτήτων, που δοκιμάζονται σε εμπόλεμες περιοχές έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος , κατά τη Θεία Λειτουργία , που τέλεσε στον ιστορικό Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Χάσκιοϊ (Πικρίδιο) της Κωνσταντινούπολης , με αφορμή τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής Στο κήρυγμά του, ο Παναγιώτατος συνέδεσε τη θυσία των μαρτύρων της Εκκλησίας με τις σύγχρονες προκλήσεις, που αντιμετωπίζει ο χριστιανικός κόσμος, τονίζοντας ότι, παρά την πρόοδο της ανθρωπότητας, οι διωγμοί για την πίστη δεν αποτελούν παρελθόν αλλά μια σκληρή πραγματικότητα που εξακολουθεί να εκτυλίσσεται σε πολλές περιοχές του πλανήτη.Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε η αναφορά στην κρίση αξιών που, όπως υπογράμμισε, χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή. «Η αλήθεια βρίσκεται υπό επίθεση», επεσήμανε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας, ότι οι πιστοί του Αναστάντος Χριστού εξακολουθούν να υφίστανται διώξεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, την περιοχή όπου γεννήθηκε ο Χριστιανισμός και η οποία εξακολουθεί να αναδεικνύει νέους μάρτυρες της πίστης.Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπενθύμισε, ότι ήδη από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας επιχειρήθηκε η φίμωση του ευαγγελικού μηνύματος μέσω εκφοβισμού, βίας και διώξεων, χωρίς όμως να καμφθεί η δύναμη της χριστιανικής μαρτυρίας.Ξεχωριστή αναφορά έκανε στις πολεμικές συγκρούσεις της εποχής μας, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι η χριστιανική πίστη χρησιμοποιείται, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως μέσο νομιμοποίησης πολεμικών επιχειρήσεων.Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, έκανε λόγο για μια τραγική κατάσταση, κατά την οποία μια ορθόδοξη χώρα στράφηκε εναντίον μιας άλλης ορθόδοξης χώρας. Παράλληλα, επέκρινε όσους χαρακτήρισαν τη σύγκρουση «ιερό πόλεμο», επισημαίνοντας ότι ο Χριστός είναι ο «Άρχοντας της Ειρήνης» και ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να ευλογεί τη βία ούτε να μετατρέπει το Ευαγγέλιο σε εργαλείο αντιπαράθεσης.Παρά τις διεθνείς εντάσεις και την αβεβαιότητα, που επικρατεί σε πολλές περιοχές του κόσμου, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι το μήνυμα της Ανάστασης εξακολουθεί να αποτελεί τη θεμελιώδη πηγή ελπίδας για κάθε άνθρωπο. Όπως ανέφερε, οι χριστιανοί καλούνται όχι απλώς να παρακολουθούν τις εξελίξεις της ιστορίας, αλλά να διαμορφώνουν το μέλλον με πίστη, ευθύνη και ενεργή παρουσία, παραμένοντας σταθεροί στις αξίες της αγάπης, της συμφιλίωσης και της ειρήνης.Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε μήνυμα στα αγγλικά προς τους ρουμανόφωνους πιστούς της Κωνσταντινούπολης, επαναβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον και τη μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για όλες τις ορθόδοξες κοινότητες που υπάγονται πνευματικά στη Μητέρα Εκκλησία.Παράλληλα, αναφέρθηκε στους ιστορικούς και πνευματικούς δεσμούς που συνδέουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τη Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία, υπενθυμίζοντας τόσο την πρόσφατη επίσκεψή του στο Βουκουρέστι όσο και τη συμμετοχή του Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ στους εορτασμούς για την ονομαστική του εορτή στην Ίμβρο.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ιστορία του ναού της Αγίας Παρασκευής στο Χάσκιοϊ, ο οποίος αποκαταστάθηκε πλήρως το 2008 με δωρεά του καπετάνιου Παναγιώτη Τσάκου και σήμερα εξυπηρετεί κυρίως τη ρουμανόφωνη ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Πατριάρχης υπενθύμισε ακόμη τη συμβολή του Αγίου Κωνσταντίνου Μπρανκοβεάνου στην ανακατασκευή του ναού τον 17ο αιώνα, επισημαίνοντας ότι οι ιστορικοί δεσμοί ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και τη Ρουμανία αποτελούν μια σχέση πίστης και μαρτυρίας που διατηρείται ζωντανή μέχρι σήμερα.



Με την ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επιχείρησε να αναδείξει τη διαχρονική αποστολή της Εκκλησίας σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να δοκιμάζεται από συγκρούσεις, διχασμούς και παραβίαση θεμελιωδών αξιών, καλώντας τους πιστούς να υπερασπιστούν την αλήθεια, την ειρήνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια απέναντι σε κάθε μορφή βίας και φανατισμού.