Διασωληνωμένο στη Γερμανία μεταφέρθηκε το δίχρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα στα Χανιά και σώθηκε από τη μητέρα του
Διασωληνωμένο στη Γερμανία μεταφέρθηκε το δίχρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα στα Χανιά και σώθηκε από τη μητέρα του
Παραμένει σοβαρή η κατάσταση της υγείας του - Ανησυχία για την λειτουργία του εγκεφάλου του εξαιτίας του χρονικού διαστήματος που παρέμεινε κάτω από το νερό
Σε νοσοκομείο της Γερμανίας με ειδικά διαμορφωμένη πτήση μεταφέρθηκε σήμερα (27/7) διασωληνωμένο το δίχρονο αγοράκι, που το Σάββατο (25/7) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Καβρό Αποκορώνου Χανίων.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες το παιδάκι, υποστηρίζουν ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή, ενώ προβληματίζονται για τη νευρολογική του εικόνα, καθώς παρουσίαζε μειωμένο επίπεδο συνείδησης. Εκτιμούν ότι δεν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του παιδιού, ωστόσο επικρατεί ανησυχία για την λειτουργία του εγκεφάλου του εξαιτίας του χρονικού διαστήματος που παρέμεινε κάτω από το νερό.
Ακολούθησαν δραματικές στιγμές. Η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι γιατρός, ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ και επί περίπου πέντε λεπτά έδινε μάχη για να το επαναφέρει. Οι προσπάθειές της απέδωσαν καρπούς, καθώς το αγόρι είχε σημεία ζωής. Στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης.
Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Η συνέχιση της νοσηλείας του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Γερμανίας κρίθηκε αναγκαία, με την ελπίδα ότι θα υπάρξει η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για την πορεία της υγείας του.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες το παιδάκι, υποστηρίζουν ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή, ενώ προβληματίζονται για τη νευρολογική του εικόνα, καθώς παρουσίαζε μειωμένο επίπεδο συνείδησης. Εκτιμούν ότι δεν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του παιδιού, ωστόσο επικρατεί ανησυχία για την λειτουργία του εγκεφάλου του εξαιτίας του χρονικού διαστήματος που παρέμεινε κάτω από το νερό.
Πώς έγινε το περιστατικόΤο μεσημέρι του Σαββάτου το παιδάκι φέρεται ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του. Όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του, άρχισαν να το αναζητούν και το εντόπισαν αναίσθητο στον πυθμένα της πισίνας της κατοικίας. Υπολογίζεται ότι είχε παραμείνει εκεί δύο έως τρία λεπτά.
Ακολούθησαν δραματικές στιγμές. Η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι γιατρός, ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ και επί περίπου πέντε λεπτά έδινε μάχη για να το επαναφέρει. Οι προσπάθειές της απέδωσαν καρπούς, καθώς το αγόρι είχε σημεία ζωής. Στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης.
Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Η συνέχιση της νοσηλείας του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Γερμανίας κρίθηκε αναγκαία, με την ελπίδα ότι θα υπάρξει η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για την πορεία της υγείας του.
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