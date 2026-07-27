Διασωληνωμένο στη Γερμανία μεταφέρθηκε το δίχρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα στα Χανιά και σώθηκε από τη μητέρα του

Παραμένει σοβαρή η κατάσταση της υγείας του - Ανησυχία για την λειτουργία του εγκεφάλου του εξαιτίας του χρονικού διαστήματος που παρέμεινε κάτω από το νερό