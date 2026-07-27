Γυναίκα από την Πολωνία το θύμα της επίθεσης στο Pride του Βερολίνου

Η 65χρονη είχε πάει στο Βερολίνο για να συμμετάσχει στους εορτασμούς μαζί με την κόρη της





«Λάβαμε την πληροφορία ότι το θύμα της τραγικής επίθεσης στο Βερολίνο ήταν Πολωνέζα πολίτης. Απευθύνουμε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στα αγαπημένα πρόσωπα του θύματος», έγραψε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ματζιέτζ Βέβιορ στην πλατφόρμα Χ.







Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε με αυτοκίνητο το οποίο έπεσε πάνω στο πλήθος και με μαχαίρι ο βράδυ του Σαββάτου από τον Αμπντούλ Μπαλούτ, έναν 21χρονο Γερμανό λιβανέζικης καταγωγής, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων.



Νεκρός ο δράστης Ο Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ έπεσε



Σπαντάου του Βερολίνου. Ο 21χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μαχαίρι, οπότε άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.



Δείτε τη στιγμή των πυροβολισμών όπως καταγράφηκαν από γείτονα:



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Επιπλέον, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο λιβανέζικης καταγωγής Μπαλούτ ήταν γνωστός στις Αρχές «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή».



Σύμφωνα με την Bild, o Μπαλούτ γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων, για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.



Μία γυναίκα από την Πολωνία σκοτώθηκε στην επίθεση με αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της αφιερωμένης στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher στο Βερολίνο το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών.«Λάβαμε την πληροφορία ότι το θύμα της τραγικής επίθεσης στο Βερολίνο ήταν Πολωνέζα πολίτης. Απευθύνουμε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στα αγαπημένα πρόσωπα του θύματος», έγραψε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ματζιέτζ Βέβιορ στην πλατφόρμα Χ.Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, η 65χρονη, είχε πάει στο Βερολίνο για να συμμετάσχει στους εορτασμούς μαζί με την κόρη της. Η τελευταία επέζησε της επίθεσης.Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε με αυτοκίνητο το οποίο έπεσε πάνω στο πλήθος και με μαχαίρι ο βράδυ του Σαββάτου από τον Αμπντούλ Μπαλούτ, έναν 21χρονο Γερμανό λιβανέζικης καταγωγής, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων.έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας. Μετά το αιματηρό περιστατικό, κατά το οποίο σκοτώθηκε μια γυναίκα και πάνω από 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ήταν σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 21χρονου.Η Bild αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της ειδικής ομάδας SEK σε υπόστεγο μέσα σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων «μικρών κήπων» στο προάστιοτου Βερολίνου. Ο 21χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μαχαίρι, οπότε άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.Δείτε τη στιγμή των πυροβολισμών όπως καταγράφηκαν από γείτονα:Νωρίτερα την Κυριακή, ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στην επίθεση με αυτοκίνητο , έκανε λόγο για «ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση» και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές.Επιπλέον, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο λιβανέζικης καταγωγής Μπαλούτ ήταν«λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή».Σύμφωνα με την Bild, o Μπαλούτ γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων, για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η Λιβανέζα μητέρα του πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ ο 21χρονος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα και παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης και ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.



Σε ανακοίνωση της αστυνομίας, ο δράστης περιγραφόταν ως εξής αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά που θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.