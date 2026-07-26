Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη μητέρα της πριν από 65 χρόνια
Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη μητέρα της πριν από 65 χρόνια
Η φωτογραφία που είχε τραβηχτεί από τον διάσημο φωτογράφο, Κλεισθένη δημοσιεύτηκε με αφορμή τα 34 χρόνια από τον θάνατο της ηθοποιού
Μία αδημοσίευτη φωτογραφία της Τζένης Καρέζη με τη μητέρα της, που είχε τραβηχτεί πριν από 65 χρόνια, ήρθε στη δημοσιότητα.
Την Κυριακή 26 Ιουλίου, συμπληρώθηκαν 34 χρόνια από τον θάνατο της ηθοποιού και στον επίσημο λογαριασμό του στούντιο Κλεισθένης στα social media, αναρτήθηκε ένα στιγμιότυπο που είχε τραβήξει ο διάσημος φωτογράφος στις 24 Μαΐου του 1961.
Στην εικόνα, η Τζένη Καρέζη εμφανίζεται σε ένα μπαλκόνι, ενώ πιο πίσω καθόταν η μητέρα της, Θεώνη Καρπούζη που την παρατηρούσε όσο εκείνη πόζαρε. Στη λεζάντα της ανάρτησης του στούντιο Κλεισθένης στο Instagram αναγράφεται: «34 χρόνια χωρίς την πανέμορφη και αγαπημένη ηθοποιό Τζένη Καρέζη και το Στούντιο Κλεισθένης βγάζει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά μια λήψη με το φακό του Κλεισθένη στις 24 Μαΐου του 1961, όπου τη βλέπουμε μαζί με τη μητέρα της την Θεώνη Καρπούζη, η οποία επιβλέπει καθώς τη φωτογραφίζει ο Κλεισθένης στο σπίτι».
Δείτε τη φωτογραφία
Η ηθοποιός πέθανε στις 26 Ιουλίου του 1992, σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.
Την Κυριακή 26 Ιουλίου, συμπληρώθηκαν 34 χρόνια από τον θάνατο της ηθοποιού και στον επίσημο λογαριασμό του στούντιο Κλεισθένης στα social media, αναρτήθηκε ένα στιγμιότυπο που είχε τραβήξει ο διάσημος φωτογράφος στις 24 Μαΐου του 1961.
Στην εικόνα, η Τζένη Καρέζη εμφανίζεται σε ένα μπαλκόνι, ενώ πιο πίσω καθόταν η μητέρα της, Θεώνη Καρπούζη που την παρατηρούσε όσο εκείνη πόζαρε. Στη λεζάντα της ανάρτησης του στούντιο Κλεισθένης στο Instagram αναγράφεται: «34 χρόνια χωρίς την πανέμορφη και αγαπημένη ηθοποιό Τζένη Καρέζη και το Στούντιο Κλεισθένης βγάζει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά μια λήψη με το φακό του Κλεισθένη στις 24 Μαΐου του 1961, όπου τη βλέπουμε μαζί με τη μητέρα της την Θεώνη Καρπούζη, η οποία επιβλέπει καθώς τη φωτογραφίζει ο Κλεισθένης στο σπίτι».
Δείτε τη φωτογραφία
Η ηθοποιός πέθανε στις 26 Ιουλίου του 1992, σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.
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