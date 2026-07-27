Η σύζυγος του Πεσκόφ προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιδιώκοντας την άρση των κυρώσεων που της έχει επιβάλει η ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντμίτρι Πεσκόφ Τατιάνα Νάφκα Βλαντίμιρ Πούτιν Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κυρώσεις Πόλεμος στην Ουκρανία

Η σύζυγος του Πεσκόφ προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιδιώκοντας την άρση των κυρώσεων που της έχει επιβάλει η ΕΕ

Οι κυρώσεις στην Τατιάνα Νάφκα περιλάμβαναν ταξιδιωτική απαγόρευση στην ΕΕ και οικονομικούς περιορισμούς λόγω ενεργειών που υπονομεύουν ή απειλούν την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

Η σύζυγος του Πεσκόφ προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιδιώκοντας την άρση των κυρώσεων που της έχει επιβάλει η ΕΕ
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Η Τατιάνα Νάφκα, σύζυγος του εκπροσώπου Τύπου του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σε ιστότοπο της ΕΕ, έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με στόχο την άρση των κυρώσεων που της έχει επιβάλει η ΕΕ , λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Νάφκα, πρώην Ολυμπιονίκης στο πατινάζ επί πάγου, συμπεριλήφθηκε τον Ιούνιο του 2022 σε κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ που αφορούσε πρόσωπα λόγω των ενεργειών της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η κόρη του Πεσκόφ, Ελιζαβέτα, και ο γιος του, Νικολάι, συμπεριλήφθηκαν επίσης στον ίδιο κατάλογο.



Οι Βρυξέλλες είχαν δηλώσει τότε, ότι οι κυρώσεις, οι οποίες περιλάμβαναν ταξιδιωτική απαγόρευση στην ΕΕ και οικονομικούς περιορισμούς, επιβλήθηκαν «λόγω ενεργειών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο EUR-Lex της ΕΕ, η Νάφκα, 51 ετών — η οποία γεννήθηκε στη Σοβιετική Ουκρανία αλλά είναι Ρωσίδα υπήκοος — επιδιώκει πλέον να ακυρώσει τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, η ίδια υποστηρίζει ότι οι λόγοι για τους περιορισμούς που της επιβλήθηκαν δεν είχαν παρουσιασθεί κατάλληλα, ότι είχαν διαπραχθεί νομικά σφάλματα και λάθη στην εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, και ότι η ΕΕ δεν μπόρεσε να αποδείξει την ύπαρξη επαρκούς σύνδεσης μεταξύ της ίδιας και του δηλωθέντος σκοπού των κυρώσεών που της επιβλήθηκαν.

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Η Νάφκα ζητά αποζημίωση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υλική ζημία, καθώς και για βλάβη της φήμης της και άλλες μη υλικές ζημίες, συνολικού ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ (2,3 εκατομμυρίων δολαρίων), όπως προκύπτει από το ίδιο έγγραφο.

Μια άλλη επίσημη βάση δεδομένων της ΕΕ δείχνει ότι η Γιεκατερίνα Ιγκνάτοβα, σύζυγος του Σεργκέι Τσεμέζοφ, επικεφαλής του κρατικού αμυντικού και βιομηχανικού ομίλου «Ρόστεκ», επιδιώκει να ακυρώσει τις κυρώσεις της ΕΕ που της έχουν επιβληθεί μέσω της ίδιας νομικής οδού.
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