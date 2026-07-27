Καμίλα Καμπέγιο: Στη Μύκονο για οικογενειακές διακοπές

Χαμογελαστή, χαρούμενη και απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης η τραγουδίστριαζει το δικό της ελληνικό καλοκαίρι έχοντας ως βάση τις Κυκλάδες.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema η γοητευτική καλλονή από την Λατινική Αμερική συνοδεύεται στη χώρα μας από μέλη της οικογένειάς της.Σήμερα η παρέα πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή με σκάφος μήκους δέκα πέντε (15) μέτρων στην Πάρο, στην Αντίπαρο και σε απομονωμένους κολπίσκους.Η σταρ του hit «Havana» και μια από τις πιο δημοφιλείς ερμηνεύτριες των τελευταίων ετών επέστρεψε αργά το απόγευμα στην Μύκονο με το γιοτ της Don Blue Yachting και απο εκεί με transfer γύρισε στο ξενοδοχείο που διαμένει στην περιοχή του Καλαφάτη.Δεν διέρρευσε το αν η διάσημη τραγουδίστρια θα βγει σήμερα το βράδυ στην Χώρα μαζί με την συντροφιά της, ώστε να γνωρίσει και το nightlife του νησιού των ανέμων.