Καμίλα Καμπέγιο: Στη Μύκονο για οικογενειακές διακοπές
GALA
Καμίλα Καμπέγιο Μύκονος

Καμίλα Καμπέγιο: Στη Μύκονο για οικογενειακές διακοπές

Η διάσημη τραγουδίστρια βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και λίγα 24ωρα και χαλαρώνει στις Κυκλάδες πραγματοποιώντας ημερήσιες εκδρομές

Καμίλα Καμπέγιο: Στη Μύκονο για οικογενειακές διακοπές
Διονύσης Θανάσουλας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Χαμογελαστή, χαρούμενη και απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης η τραγουδίστρια Καμίλα Καμπέγιο ζει το δικό της ελληνικό καλοκαίρι έχοντας ως βάση τις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema η γοητευτική καλλονή από την Λατινική Αμερική συνοδεύεται στη χώρα μας από μέλη της οικογένειάς της.

Σήμερα η παρέα πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή με σκάφος μήκους δέκα πέντε (15) μέτρων στην Πάρο, στην Αντίπαρο και σε απομονωμένους κολπίσκους.

Η σταρ του hit «Havana» και μια από τις πιο δημοφιλείς ερμηνεύτριες των τελευταίων ετών επέστρεψε αργά το απόγευμα στην Μύκονο με το γιοτ της Don Blue Yachting και απο εκεί με transfer γύρισε στο ξενοδοχείο που διαμένει στην περιοχή του Καλαφάτη.

Δεν διέρρευσε το αν η διάσημη τραγουδίστρια θα βγει σήμερα το βράδυ στην Χώρα μαζί με την συντροφιά της, ώστε να γνωρίσει και το nightlife του νησιού των ανέμων.
Διονύσης Θανάσουλας
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης