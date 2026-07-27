Ολυμπιακός: Δημοσίευμα από την Αργεντινή φέρνει πιο κοντά τον Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ
SPORTS
Ολυμπιακός Ρίβερ Πλέιτ Φρανσίσκο Ορτέγκα

Ολυμπιακός: Δημοσίευμα από την Αργεντινή φέρνει πιο κοντά τον Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ

Ο 27χρονος Αργεντίνος αριστερός μπακ αποτελεί πρώτο στόχο για τους «μιγιονάριος», που, ωστόσο, ακόμα δεν τα έχουν βρει με τους «ερυθρόλευκους»

Ολυμπιακός: Δημοσίευμα από την Αργεντινή φέρνει πιο κοντά τον Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ
Βήματα προόδου φαίνεται πως έχουν γίνει στην υπόθεση της μεταγραφής του Φρανσίσκο Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό στη Ρίβερ Πλέιτ. 

Ο 27χρονος Αργεντίνος αριστερός μπακ αποτελεί πρώτο στόχο για τους «μιγιονάριος», που, ωστόσο, ακόμα δεν τα έχουν βρει με τους «ερυθρόλευκους». 

Ο έγκυρος δημοσιογράφος Χέρμαν Γκαρσία Γκρόβα ανέφερε στο X, πως η διαφορά πλέον είναι στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Σε απόσταση δηλαδή που καλύπτεται. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, ο Ολυμπιακός έριξε τις απαιτήσεις του από τα 7,5 στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και αναμένει εκ νέου την κίνηση της Ρίβερ Πλέιτ προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. 

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