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Ολυμπιακός: Δημοσίευμα από την Αργεντινή φέρνει πιο κοντά τον Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ
Ολυμπιακός: Δημοσίευμα από την Αργεντινή φέρνει πιο κοντά τον Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ
Ο 27χρονος Αργεντίνος αριστερός μπακ αποτελεί πρώτο στόχο για τους «μιγιονάριος», που, ωστόσο, ακόμα δεν τα έχουν βρει με τους «ερυθρόλευκους»
Βήματα προόδου φαίνεται πως έχουν γίνει στην υπόθεση της μεταγραφής του Φρανσίσκο Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό στη Ρίβερ Πλέιτ.
Ο 27χρονος Αργεντίνος αριστερός μπακ αποτελεί πρώτο στόχο για τους «μιγιονάριος», που, ωστόσο, ακόμα δεν τα έχουν βρει με τους «ερυθρόλευκους».
Ο έγκυρος δημοσιογράφος Χέρμαν Γκαρσία Γκρόβα ανέφερε στο X, πως η διαφορά πλέον είναι στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Σε απόσταση δηλαδή που καλύπτεται.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, ο Ολυμπιακός έριξε τις απαιτήσεις του από τα 7,5 στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και αναμένει εκ νέου την κίνηση της Ρίβερ Πλέιτ προκειμένου να υπάρξει συμφωνία.
Ο 27χρονος Αργεντίνος αριστερός μπακ αποτελεί πρώτο στόχο για τους «μιγιονάριος», που, ωστόσο, ακόμα δεν τα έχουν βρει με τους «ερυθρόλευκους».
Ο έγκυρος δημοσιογράφος Χέρμαν Γκαρσία Γκρόβα ανέφερε στο X, πως η διαφορά πλέον είναι στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Σε απόσταση δηλαδή που καλύπτεται.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, ο Ολυμπιακός έριξε τις απαιτήσεις του από τα 7,5 στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και αναμένει εκ νέου την κίνηση της Ρίβερ Πλέιτ προκειμένου να υπάρξει συμφωνία.
🚨€1M separan a Francisco Ortega de #River— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 27, 2026
📌#Olympiakos bajó de €7.5M a €6M sus pretensiones y espera la repuesta oficial del equipo 🇦🇷
📍El defensor le manifestó al club 🇬🇷 su intención de ponerse la camiseta millonaria. pic.twitter.com/5uB35cNmIU
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