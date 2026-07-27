Φωτιά σε μεγάλο ξενοδοχείο στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά σε μεγάλο ξενοδοχείο στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο

Το ξενοδοχείο διαθέτει περισσότερα από 550 δωμάτια και σουίτες

Φωτιά σε μεγάλο ξενοδοχείο στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στην Τεχεράνη με αποτέλεσμα ένα περίβλεπτο ξενοδοχείο της ιρανικής πρωτεύουσας να εκκενωθεί, σύμφωνα με επίσημα ΜΜΕ, ενώ σύννεφα πυκνού καπνού ήταν ορατά πάνω από την περιοχή.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν στήλες μαύρου και λευκού καπνού να περιβάλλουν το επιβλητικό ξενοδοχείο Esteghlal και φλόγες είναι ορατές από γειτονικές στέγες.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης που βρίσκεται στο σημείο, «οι πελάτες του ξενοδοχείου απομακρύνθηκαν για την ασφάλειά τους».



Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο αποθήκευσης όπου το ξενοδοχείο διατηρεί προϊόντα διατροφής, σεντόνια και άλλα εύφλεκτα προϊόντα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Τεχεράνης Τζαλάλ Μαλεκί, τον οποίο επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Η πυρκαγιά «δεν έχει προκαλέσει θύματα προς το παρόν», δήλωσε ο Μαλεκί, προσθέτοντας πως πλέον «έχει τεθεί υπό έλεγχο (...) και η αιτία του συμβάντος θα ανακοινωθεί έπειτα από έρευνα».

Κλείσιμο


Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση δείχνουν οχήματα της πυροσβεστικής στο σημείο, ενώ περαστικοί παρακολουθούν τις προσπάθειες των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Το πρακτορείο ειδήσεων Irna διευκρίνισε ότι το ξενοδοχείο, που έφερε προηγουμένως την επωνυμία Royal Hilton, ξεκίνησε τη λειτουργία του τα χρόνια του 1960 και διαθέτει περισσότερα από 550 δωμάτια και σουίτες.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης