Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Φωτιά σε μεγάλο ξενοδοχείο στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο
Φωτιά σε μεγάλο ξενοδοχείο στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο
Το ξενοδοχείο διαθέτει περισσότερα από 550 δωμάτια και σουίτες
Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στην Τεχεράνη με αποτέλεσμα ένα περίβλεπτο ξενοδοχείο της ιρανικής πρωτεύουσας να εκκενωθεί, σύμφωνα με επίσημα ΜΜΕ, ενώ σύννεφα πυκνού καπνού ήταν ορατά πάνω από την περιοχή.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν στήλες μαύρου και λευκού καπνού να περιβάλλουν το επιβλητικό ξενοδοχείο Esteghlal και φλόγες είναι ορατές από γειτονικές στέγες.
Σύμφωνα με δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης που βρίσκεται στο σημείο, «οι πελάτες του ξενοδοχείου απομακρύνθηκαν για την ασφάλειά τους».
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο αποθήκευσης όπου το ξενοδοχείο διατηρεί προϊόντα διατροφής, σεντόνια και άλλα εύφλεκτα προϊόντα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Τεχεράνης Τζαλάλ Μαλεκί, τον οποίο επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.
Η πυρκαγιά «δεν έχει προκαλέσει θύματα προς το παρόν», δήλωσε ο Μαλεκί, προσθέτοντας πως πλέον «έχει τεθεί υπό έλεγχο (...) και η αιτία του συμβάντος θα ανακοινωθεί έπειτα από έρευνα».
Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση δείχνουν οχήματα της πυροσβεστικής στο σημείο, ενώ περαστικοί παρακολουθούν τις προσπάθειες των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
Το πρακτορείο ειδήσεων Irna διευκρίνισε ότι το ξενοδοχείο, που έφερε προηγουμένως την επωνυμία Royal Hilton, ξεκίνησε τη λειτουργία του τα χρόνια του 1960 και διαθέτει περισσότερα από 550 δωμάτια και σουίτες.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν στήλες μαύρου και λευκού καπνού να περιβάλλουν το επιβλητικό ξενοδοχείο Esteghlal και φλόγες είναι ορατές από γειτονικές στέγες.
Σύμφωνα με δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης που βρίσκεται στο σημείο, «οι πελάτες του ξενοδοχείου απομακρύνθηκαν για την ασφάλειά τους».
🇮🇷 One of the most prominent hotels in Tehran has caught fire and had to be evacuated...— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 27, 2026
Opened in 1962 during the Pahlavi era, the Parsian Esteghlal Hotel was once known as the Royal Tehran Hilton.
Apollo 11 astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins even…
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο αποθήκευσης όπου το ξενοδοχείο διατηρεί προϊόντα διατροφής, σεντόνια και άλλα εύφλεκτα προϊόντα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Τεχεράνης Τζαλάλ Μαλεκί, τον οποίο επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.
Η πυρκαγιά «δεν έχει προκαλέσει θύματα προς το παρόν», δήλωσε ο Μαλεκί, προσθέτοντας πως πλέον «έχει τεθεί υπό έλεγχο (...) και η αιτία του συμβάντος θα ανακοινωθεί έπειτα από έρευνα».
Tehran Fire Department spokesperson: The fire at the Esteghlal Hotel has been brought under control.— Tehran Times (@TehranTimes79) July 27, 2026
The incident left two people injured, who were handed over to emergency medical personnel. pic.twitter.com/hpPlkk2mMB
Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση δείχνουν οχήματα της πυροσβεστικής στο σημείο, ενώ περαστικοί παρακολουθούν τις προσπάθειες των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
Το πρακτορείο ειδήσεων Irna διευκρίνισε ότι το ξενοδοχείο, που έφερε προηγουμένως την επωνυμία Royal Hilton, ξεκίνησε τη λειτουργία του τα χρόνια του 1960 και διαθέτει περισσότερα από 550 δωμάτια και σουίτες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα