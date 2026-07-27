Φωτιά σε μεγάλο ξενοδοχείο στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο

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Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στην Τεχεράνη με αποτέλεσμα ένα περίβλεπτο ξενοδοχείο της ιρανικής πρωτεύουσας να εκκενωθεί, σύμφωνα με επίσημα ΜΜΕ, ενώ σύννεφα πυκνού καπνού ήταν ορατά πάνω από την περιοχή.Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν στήλες μαύρου και λευκού καπνού να περιβάλλουν το επιβλητικό ξενοδοχείο Esteghlal και φλόγες είναι ορατές από γειτονικές στέγες.Σύμφωνα με δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης που βρίσκεται στο σημείο, «οι πελάτες του ξενοδοχείου απομακρύνθηκαν για την ασφάλειά τους».Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο αποθήκευσης όπου το ξενοδοχείο διατηρεί προϊόντα διατροφής, σεντόνια και άλλα εύφλεκτα προϊόντα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Τεχεράνης Τζαλάλ Μαλεκί, τον οποίο επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.Η πυρκαγιά «δεν έχει προκαλέσει θύματα προς το παρόν», δήλωσε ο Μαλεκί, προσθέτοντας πως πλέον «έχει τεθεί υπό έλεγχο (...) και η αιτία του συμβάντος θα ανακοινωθεί έπειτα από έρευνα».Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση δείχνουν οχήματα της πυροσβεστικής στο σημείο, ενώ περαστικοί παρακολουθούν τις προσπάθειες των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.Το πρακτορείο ειδήσεων Irna διευκρίνισε ότι το ξενοδοχείο, που έφερε προηγουμένως την επωνυμία Royal Hilton, ξεκίνησε τη λειτουργία του τα χρόνια του 1960 και διαθέτει περισσότερα από 550 δωμάτια και σουίτες.