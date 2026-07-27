Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Διεθνές πλήγμα στα κυκλώματα ναρκωτικών: Κατασχέθηκαν 2,6 τόνοι κοκαΐνης στον Ατλαντικό, 500 εκατ. ευρώ η αξία τους
Διεθνές πλήγμα στα κυκλώματα ναρκωτικών: Κατασχέθηκαν 2,6 τόνοι κοκαΐνης στον Ατλαντικό, 500 εκατ. ευρώ η αξία τους
Η αξία του κατασχεμένου φορτίου ανέρχεται σε περίπου 78 εκατομμύρια ευρώ στη χονδρική αγορά
Μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις κατά του διεθνούς εμπορίου ναρκωτικών ολοκληρώθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου οι αρχές της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας προχώρησαν στην κατάσχεση περισσότερων από 2,6 τόνων κοκαΐνης και στη σύλληψη τεσσάρων φερόμενων ως διακινητών. H αξία του κατασχεμένου φορτίου είναι περίπου 78 εκατ. ευρώ στη «χονδρική» αγορά ενώ τα έσοδα θα μπορούσαν να αγγίξουν τα 500 εκατ. ευρώ στην «λιανική» αγορά.
Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνες μηνών της Εισαγγελίας Αντιμαφίας της Μπρέσια και της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας Guardia di Finanza (GdF), σε στενή συνεργασία με τις ισπανικές και πορτογαλικές αρχές.
Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό ενός υπερταχύ φουσκωτού σκάφους τύπου «go fast», το οποίο έπλεε ανοιχτά των ακτών της Λισαβόνας. Το σκάφος ακινητοποιήθηκε από την πορτογαλική Policia Maritima, στο πλαίσιο της κοινής διεθνούς επιχείρησης, με την υποστήριξη του Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (M.A.O.C.-N) και της ιταλικής Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.).
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι, συγκεκριμένα δύο Ισπανοί, ένας υπήκοος του Γιβραλτάρ και ένας Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με τη Guardia di Finanza διέμενε στη Μάντοβα και είχε δηλωμένη κατοικία στην επαρχία της Μπρέσια.
Οι ιταλικές αρχές επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση του στόχου πραγματοποιήθηκε συνεχώς μέσω ειδικών εναέριων μέσων, εξοπλισμένων με προηγμένα συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης. Τα αεροσκάφη είχαν αναπτυχθεί στην Ιβηρική Χερσόνησο στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του σκάφους.
Τα σκάφη τύπου «go fast» αποτελούν βασικό εργαλείο των διεθνών κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται για υπερταχύπλοα μήκους 10 έως 16 μέτρων, εξοπλισμένα με πολλαπλές εξωλέμβιες μηχανές υψηλής ισχύος, που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες άνω των 70 κόμβων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνών, τα συγκεκριμένα σκάφη χρησιμοποιούνται για την παραλαβή φορτίων κοκαΐνης που έχουν προηγουμένως μεταφερθεί από πλοία προερχόμενα από τη Νότια Αμερική και εγκαταλειφθεί στη θάλασσα, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά τους στις ευρωπαϊκές ακτές και η διοχέτευσή τους στα δίκτυα διακίνησης της ηπείρου. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, η αξία του κατασχεμένου φορτίου ανέρχεται σε περίπου 78 εκατομμύρια ευρώ στη χονδρική αγορά. Ωστόσο, εάν η κοκαΐνη έφθανε στον τελικό της προορισμό και διακινούνταν στη λιανική αγορά έπειτα από τις συνήθεις διαδικασίες νόθευσης, τα παράνομα έσοδα θα μπορούσαν να αγγίξουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ.
Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνες μηνών της Εισαγγελίας Αντιμαφίας της Μπρέσια και της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας Guardia di Finanza (GdF), σε στενή συνεργασία με τις ισπανικές και πορτογαλικές αρχές.
Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό ενός υπερταχύ φουσκωτού σκάφους τύπου «go fast», το οποίο έπλεε ανοιχτά των ακτών της Λισαβόνας. Το σκάφος ακινητοποιήθηκε από την πορτογαλική Policia Maritima, στο πλαίσιο της κοινής διεθνούς επιχείρησης, με την υποστήριξη του Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (M.A.O.C.-N) και της ιταλικής Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.).
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι, συγκεκριμένα δύο Ισπανοί, ένας υπήκοος του Γιβραλτάρ και ένας Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με τη Guardia di Finanza διέμενε στη Μάντοβα και είχε δηλωμένη κατοικία στην επαρχία της Μπρέσια.
Οι ιταλικές αρχές επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση του στόχου πραγματοποιήθηκε συνεχώς μέσω ειδικών εναέριων μέσων, εξοπλισμένων με προηγμένα συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης. Τα αεροσκάφη είχαν αναπτυχθεί στην Ιβηρική Χερσόνησο στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του σκάφους.
Τα σκάφη τύπου «go fast» αποτελούν βασικό εργαλείο των διεθνών κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται για υπερταχύπλοα μήκους 10 έως 16 μέτρων, εξοπλισμένα με πολλαπλές εξωλέμβιες μηχανές υψηλής ισχύος, που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες άνω των 70 κόμβων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνών, τα συγκεκριμένα σκάφη χρησιμοποιούνται για την παραλαβή φορτίων κοκαΐνης που έχουν προηγουμένως μεταφερθεί από πλοία προερχόμενα από τη Νότια Αμερική και εγκαταλειφθεί στη θάλασσα, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά τους στις ευρωπαϊκές ακτές και η διοχέτευσή τους στα δίκτυα διακίνησης της ηπείρου. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, η αξία του κατασχεμένου φορτίου ανέρχεται σε περίπου 78 εκατομμύρια ευρώ στη χονδρική αγορά. Ωστόσο, εάν η κοκαΐνη έφθανε στον τελικό της προορισμό και διακινούνταν στη λιανική αγορά έπειτα από τις συνήθεις διαδικασίες νόθευσης, τα παράνομα έσοδα θα μπορούσαν να αγγίξουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα