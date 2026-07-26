Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά

✨ Ανάσα από το απαιτητικό πρόγραμμά της το τελευταίο διάστημα ειδικά για το σόου μόδας που παρουσίασε στο Παρίσι, αναζήτησε στη Μύκονο η Σίλια Κριθαριώτη. ▪️Μαζί της ήταν, μεταξύ άλλων, η Σοφία Βεργκάρα, την οποία η σχεδιάστρια μόδας χαρακτήρισε «αδελφή ψυχή μου». #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece