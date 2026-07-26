Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά
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Μύκονος Πάρτι

Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά

Το event έγινε στη βίλα της οικογένειας στη Λια και είχε πάνω από 300 καλεσμένους από όλο τον κόσμο

Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά
Μαρία Λεμονιά
Ήταν το summer event που όλοι περίμεναν. Το καθιερωμένο πάρτι της εφοπλιστικής οικογένειας Χαλκιά στην υπέροχη βίλα τους στη Λια στη Μύκονο πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ με πάνω από 300 καλεσμένους από όλο τον κόσμο.

Φέτος το White party σύμφωνα με το dress code διέθετε και έκπληξη: Ο Σάκης Ρουβάς τραγούδησε, ενώ μεταξύ των καλεσμένων και χωρίς να γίνει αντιληπτή έκανε ένα φευγαλέο πέρασμα  και η Αμερικανίδα ηθοποιός με καταγωγή από την Κολομβία, Σοφία Βεργκάρα, που αργότερα συναντήθηκε σε άλλο πάρτι και με την επιστήθια φίλη της Σίλια Κριθαριώτη.

Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά
Η Σίλια Κριθαριώτη μαζί με τη Σοφία Βεργκάρα και την Κορίνα Λαρπέν
Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά
Η σχεδιάστρια κοσμημάτων Κορίνα Λαρπέν με την Σοφία Βεργκάρα
Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά
Η Κατερίνα Γκαγκάκη και η Τόνια Φουσέκη

Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά
Η οικογένεια Χαλκιά τραγουδάει μαζί με τον Σάκη Ρουβά
Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά
Ο Νίκος Κούλης και η Αλεξία Διβάνη




Κλείσιμο
Ο οικοδεσπότης Μιχάλης Χαλκιάς λατρεύει τη μουσική και έτσι ανέβηκε στα decks για να παίξει και να διασκεδάσει τον κόσμο ενώ η σύζυγός του Αλεξάνδρα Ζάκκα των boutique aesthet που προωθούν την ελληνική μόδα συνόδευσε τον Ρουβά σε επιτυχία του τους στίχους της οποίας έγραψε στο παρελθόν η ίδια.







Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Ο Σάκης Ρουβάς πάνω στη σκηνή

Η Σίλια Κριθαριώτη τρώει μαζί με τη φίλη της Σοφία Βεργκάρα

@protothema.gr

✨ Ανάσα από το απαιτητικό πρόγραμμά της το τελευταίο διάστημα ειδικά για το σόου μόδας που παρουσίασε στο Παρίσι, αναζήτησε στη Μύκονο η Σίλια Κριθαριώτη. ▪️Μαζί της ήταν, μεταξύ άλλων, η Σοφία Βεργκάρα, την οποία η σχεδιάστρια μόδας χαρακτήρισε «αδελφή ψυχή μου». #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

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Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά
Η Ντέλα Ρούνικ δίπλα στην πισίνα
Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά
Η Μιλένα Τσαβλίρη και η Έμυ Λιβανίου
Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά
Η Μαρία Κοντού στο πάρτι της οικογένειας Χαλκιάς
Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά
Ο Χρύσανθος Πανάς και η Μαρίνα Βερνίκου διασκεδάζουν στο πάρτι
Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά
Μαρία Λεμονιά

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