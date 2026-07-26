Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά
Πάρτι στην Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με τον Σάκη Ρουβά
Το event έγινε στη βίλα της οικογένειας στη Λια και είχε πάνω από 300 καλεσμένους από όλο τον κόσμο
Ήταν το summer event που όλοι περίμεναν. Το καθιερωμένο πάρτι της εφοπλιστικής οικογένειας Χαλκιά στην υπέροχη βίλα τους στη Λια στη Μύκονο πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ με πάνω από 300 καλεσμένους από όλο τον κόσμο.
Φέτος το White party σύμφωνα με το dress code διέθετε και έκπληξη: Ο Σάκης Ρουβάς τραγούδησε, ενώ μεταξύ των καλεσμένων και χωρίς να γίνει αντιληπτή έκανε ένα φευγαλέο πέρασμα και η Αμερικανίδα ηθοποιός με καταγωγή από την Κολομβία, Σοφία Βεργκάρα, που αργότερα συναντήθηκε σε άλλο πάρτι και με την επιστήθια φίλη της Σίλια Κριθαριώτη.
Ο οικοδεσπότης Μιχάλης Χαλκιάς λατρεύει τη μουσική και έτσι ανέβηκε στα decks για να παίξει και να διασκεδάσει τον κόσμο ενώ η σύζυγός του Αλεξάνδρα Ζάκκα των boutique aesthet που προωθούν την ελληνική μόδα συνόδευσε τον Ρουβά σε επιτυχία του τους στίχους της οποίας έγραψε στο παρελθόν η ίδια.
Φέτος το White party σύμφωνα με το dress code διέθετε και έκπληξη: Ο Σάκης Ρουβάς τραγούδησε, ενώ μεταξύ των καλεσμένων και χωρίς να γίνει αντιληπτή έκανε ένα φευγαλέο πέρασμα και η Αμερικανίδα ηθοποιός με καταγωγή από την Κολομβία, Σοφία Βεργκάρα, που αργότερα συναντήθηκε σε άλλο πάρτι και με την επιστήθια φίλη της Σίλια Κριθαριώτη.
Ο οικοδεσπότης Μιχάλης Χαλκιάς λατρεύει τη μουσική και έτσι ανέβηκε στα decks για να παίξει και να διασκεδάσει τον κόσμο ενώ η σύζυγός του Αλεξάνδρα Ζάκκα των boutique aesthet που προωθούν την ελληνική μόδα συνόδευσε τον Ρουβά σε επιτυχία του τους στίχους της οποίας έγραψε στο παρελθόν η ίδια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
@protothema.gr
✨ Ανάσα από το απαιτητικό πρόγραμμά της το τελευταίο διάστημα ειδικά για το σόου μόδας που παρουσίασε στο Παρίσι, αναζήτησε στη Μύκονο η Σίλια Κριθαριώτη. ▪️Μαζί της ήταν, μεταξύ άλλων, η Σοφία Βεργκάρα, την οποία η σχεδιάστρια μόδας χαρακτήρισε «αδελφή ψυχή μου». #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα