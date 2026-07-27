Το Τσαντ αποχωρεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, καταγγέλλει στοχοποίηση της Αφρικής

Το Τσαντ αποσύρεται από το ΔΠΔ ενώ κατηγορείται από τον στρατό του Σουδάν και από πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι διευκολύνει τις αποστολές όπλων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης που έχουν εμπλακεί από το 2023 σε εμφύλιο στο Σουδάν