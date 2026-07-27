«Έπρεπε να προστατεύσω τα παιδιά μου»: Ο ηθοποιός Άλαν Ρίτσον αποκαλύπτει συγκλονιστικές λεπτομέρειες από τον άγριο καβγά με γείτονά του, βίντεο

Η ανάσα του μύριζε αλκοόλ, ισχυρίστηκε επίσης ο ηθοποιός μιλώντας στο podcast Armchair Expert για το περιστατικό που συνέβη τον περασμένο Μάρτιο και τόνισε ότι όταν ήρθε η αστυνομία θεώρησε ότι η καριέρα του είχε καταστραφεί





Μιλώντας στο podcast Armchair Expert με τους Νταξ Σέπαρντ και Μόνικα Πάντμαν, ο 43χρονος ηθοποιός ανέφερε ότι κινούνταν με πολύ χαμηλή ταχύτητα όταν, όπως ισχυρίζεται, ο γείτονάς του Ρόνι Τέιλορ πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του και των παιδιών του.







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«Έπρεπε να προστατεύσω τα παιδιά μου» Ο Ρίτσον τόνισε ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε πλέον περιθώριο για διάλογο.



«Έπρεπε να προστατεύσω τον εαυτό μου και τα παιδιά μου και να τους βγάλω με ασφάλεια από τον δρόμο. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να βγάλω τον συγκεκριμένο άνθρωπο εκτός της κατάστασης. Έτσι τον χτύπησα», ανέφερε.



Όπως είπε, το περιστατικό είχε σημαντικό αντίκτυπο στην οικογένειά του, καθώς οι γιοι του αρνούνται πλέον να κάνουν μαζί του βόλτες με τη μοτοσικλέτα.



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Δείτε βίντεο από τον άγριο καυγά



😳 "Reacher" star Alan Ritchson's body cam footage of his bloody fight with his neighbor is released. pic.twitter.com/Hxixghh9e9 — TMZ (@TMZ) March 24, 2026

«Νόμιζα ότι η καριέρα μου είχε τελειώσει» Ο ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι την ημέρα του περιστατικού ήταν μόνος με τα παιδιά του, καθώς η σύζυγός του, Κάθριν «Κατ» Ρίτσον, βρισκόταν εκτός πόλης και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της.



Για πρώτη φορά μετά τον επεισοδιακό καβγά με γείτονά του τον περασμένο Μάρτιο, ο Άλαν Ρίτσον μίλησε δημόσια για όσα συνέβησαν, περιγράφοντας το περιστατικό ως την πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής του. Ο πρωταγωνιστής της δημοφιλούς σειράς Reacher υποστήριξε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν επιθετικό άνδρα ενώ έκανε βόλτα με τη μοτοσικλέτα μαζί με τους γιους του και πως αναγκάστηκε να αμυνθεί. «Έπρεπε να προστατεύσω τα παιδιά μου και τον εαυτό μου», είπε μεταξύ άλλων.Μιλώντας στο podcast Armchair Expert με τους Νταξ Σέπαρντ και Μόνικα Πάντμαν, ο 43χρονος ηθοποιός ανέφερε ότι κινούνταν με πολύ χαμηλή ταχύτητα όταν, όπως ισχυρίζεται, ο γείτονάς του Ρόνι Τέιλορ πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του και των παιδιών του.«Εκεί άρχισαν να γίνονται όλα παράξενα», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας τον πλησίασε επιθετικά και ότι από την αναπνοή του μύριζε αλκοόλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, προσπάθησε επανειλημμένα να απομακρυνθεί, όμως ο γείτονάς του τον έσπρωξε με δύναμη, ρίχνοντάς τον από τη μοτοσικλέτα.Ο Ρίτσον τόνισε ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε πλέον περιθώριο για διάλογο.«Έπρεπε να προστατεύσω τον εαυτό μου και τα παιδιά μου και να τους βγάλω με ασφάλεια από τον δρόμο. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να βγάλω τον συγκεκριμένο άνθρωπο εκτός της κατάστασης. Έτσι τον χτύπησα», ανέφερε.Όπως είπε, το περιστατικό είχε σημαντικό αντίκτυπο στην οικογένειά του, καθώς οι γιοι του αρνούνται πλέον να κάνουν μαζί του βόλτες με τη μοτοσικλέτα.«Δεν τους κατηγορώ. Δεν θέλουν να ξαναβρεθούν αντιμέτωποι με αυτόν τον άνθρωπο», είπε, παραδεχόμενος ότι ακόμη νιώθει θυμό και αγανάκτηση για όσα συνέβησαν.Ο ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι την ημέρα του περιστατικού ήταν μόνος με τα παιδιά του, καθώς η σύζυγός του, Κάθριν «Κατ» Ρίτσον, βρισκόταν εκτός πόλης και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της.

Όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σπίτι του, φοβήθηκε ότι θα συλληφθεί.



«Ήμουν τρομοκρατημένος. Πίστευα ότι η καριέρα μου είχε καταστραφεί», εξομολογήθηκε.



Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με τον ίδιο, έπαιξε το γεγονός ότι φορούσε για πρώτη φορά κάμερα σώματος, την οποία είχε αγοράσει έναν χρόνο νωρίτερα. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αρχικά βασίζονταν μόνο σε βίντεο που είχε καταγράψει γείτονας, όμως το υλικό από τη δική του κάμερα άλλαξε την πορεία της υπόθεσης.



«Αν δεν υπήρχε αυτό το βίντεο, πιθανότατα θα ήμουν ακόμη στη φυλακή. Άλλαξε τη ζωή μου για πάντα», δήλωσε.



Αντικρουόμενες εκδοχές Ο Ρίτσον υποστήριξε επίσης ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ στο παρελθόν τον Ρόνι Τέιλορ, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του τελευταίου ότι είχαν έρθει σε αντιπαράθεση από την προηγούμενη ημέρα σχετικά με την οδήγησή του.



Στην κατάθεσή του στην αστυνομία μετά το περιστατικό, ο ηθοποιός είχε υποστηρίξει ότι ο γείτονάς του ήταν ο επιτιθέμενος και ότι χρησιμοποίησε βία αποκλειστικά για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τα παιδιά του. Τελικά δεν του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.