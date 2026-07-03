Η στιγμή που σκηνή φεστιβάλ καταρρέει από τους ισχυρούς ανέμους στη Νάπολη, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Σκηνή Ατύχημα Κατάρρευση

Η στιγμή που σκηνή φεστιβάλ καταρρέει από τους ισχυρούς ανέμους στη Νάπολη, δείτε βίντεο

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί -  Οι διοργανωτές εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών και διαβεβαιώνουν ότι οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά το Σαββατοκύριακο

Η στιγμή που σκηνή φεστιβάλ καταρρέει από τους ισχυρούς ανέμους στη Νάπολη, δείτε βίντεο
Τη στιγμή της κατάρρευσης σκηνής που είχε στηθεί στην πρώην βάση του ΝΑΤΟ στο Μπανιόλι της Νάπολης κατέγραψε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Στα πλάνα, φαίνεται η μεταλλική κατασκευή να λυγίζει από τις ισχυρές ριπές ανέμου και να καταρρέει μέσα σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα της κατάρρευσης ο χώρος ήταν άδειος και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ωστόσο, οι ζημιές που προκλήθηκαν στην εγκατάσταση είναι σημαντικές.

Παρά το περιστατικό, οι διοργανωτές των εκδηλώσεων εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών και διαβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ξεκινώντας από το Alien Sound Festival που είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου.

Δείτε βίντεο:

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